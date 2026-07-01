Yandex xaritalarida zinapoyalarning 3D-modellari paydo boʻldi: navigatsiya yanada aniqlashdi
Yandex kompaniyasi oʻzining xaritalash xizmatlari — Yandex Kartalar va Navigatorda muhim yangilanishni amalga oshirdi. Endilikda ushbu platformalarda yerusti oʻtish joylari va zinapoyalarning batafsil 3D-modellari aks eta boshladi. Bu oʻzgarish nafaqat vizual koʻrinishni yaxshilaydi, balki piyodalar va haydovchilar uchun marshrutlarni rejalashtirishda yangi darajadagi qulaylikni taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi funksiya foydalanuvchilarga koʻpriklar, yoʻl oʻtkazgichlari va chorrahalardagi zinapoyalarning tashqi koʻrinishi, uzunligi hamda qiyaligini oldindan baholash imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yangilanish Yandex matbuot xizmati tomonidan rasman tasdiqlangan. Endilikda xarita interfeysida zinapoyalar shunchaki chiziq emas, balki hajmli obʼekt sifatida koʻrinadi.
Marshrutlash algoritmlaridagi oʻzgarishlarYangilanish faqat vizualizatsiya bilan cheklanib qolmagan. Dasturchilar marshrut qurish algoritmlarini ham qayta koʻrib chiqishdi. Endi servis yoʻlni bevosita zinapoyalar orqali oʻtkazadi va harakat yoʻnalishini — qayerda yuqoriga koʻtarilish, qayerda esa pastga tushish kerakligini aniq koʻrsatadi. Bu, ayniqsa, murakkab infratuzilmaga ega boʻlgan hududlarda adashib qolmaslikka yordam beradi.
Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, 3D-modellar barcha toifadagi foydalanuvchilar, jumladan, bolalar kolyaskasi bilan harakatlanayotgan ota-onalar, ogʻir yuk tashuvchi sayyohlar va harakati cheklangan fuqarolar uchun navigatsiyani sezilarli darajada soddalashtiradi. Zinapoyaning qiyaligi va balandligini oldindan bilish foydalanuvchiga oʻzi uchun eng qulay yoʻlni tanlash imkonini beradi.
Hozirgi bosqichda hajmli obʼektlar Moskva, Sankt-Peterburg, Yekaterinburg, Qozon va Minsk kabi yirik shaharlarda mavjud. Ular avtomobil, piyoda va velosiped marshrutlarini tuzishda avtomatik ravishda aks etadi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik muhim ahamiyatga ega, chunki Yandex xizmatlari mintaqamizda ommabop boʻlib, kelgusida bunday detallashtirish Toshkent va boshqa yirik shaharlar xaritalariga ham tatbiq etilishi kutilmoqda.
Kelajakdagi rejalarYandex oʻz xaritalarini yuqori darajada detallashtirish strategiyasini davom ettirmoqda. Kelajakda servisga quyidagi obʼektlarning uch oʻlchamli modellari qoʻshilishi rejalashtirilgan:
- Yerosti oʻtish joylari va ularning zinapoyalari;
- Istirohat bogʻlari hududidagi zinapoyalar;
- Temir yoʻl vokzallari va aeroportlardagi murakkab oʻtish yoʻlaklari.
…