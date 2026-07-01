Yandex xaritalarida zinapoyalarning 3D-modellari paydo boʻldi: navigatsiya yanada aniqlashdi

·0·Texno
Yandex xaritalarida zinapoyalarning 3D-modellari paydo boʻldi: navigatsiya yanada aniqlashdi

Yandex kompaniyasi oʻzining xaritalash xizmatlari — Yandex Kartalar va Navigatorda muhim yangilanishni amalga oshirdi. Endilikda ushbu platformalarda yerusti oʻtish joylari va zinapoyalarning batafsil 3D-modellari aks eta boshladi. Bu oʻzgarish nafaqat vizual koʻrinishni yaxshilaydi, balki piyodalar va haydovchilar uchun marshrutlarni rejalashtirishda yangi darajadagi qulaylikni taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi funksiya foydalanuvchilarga koʻpriklar, yoʻl oʻtkazgichlari va chorrahalardagi zinapoyalarning tashqi koʻrinishi, uzunligi hamda qiyaligini oldindan baholash imkonini beradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yangilanish Yandex matbuot xizmati tomonidan rasman tasdiqlangan. Endilikda xarita interfeysida zinapoyalar shunchaki chiziq emas, balki hajmli obʼekt sifatida koʻrinadi.

Marshrutlash algoritmlaridagi oʻzgarishlar

Yangilanish faqat vizualizatsiya bilan cheklanib qolmagan. Dasturchilar marshrut qurish algoritmlarini ham qayta koʻrib chiqishdi. Endi servis yoʻlni bevosita zinapoyalar orqali oʻtkazadi va harakat yoʻnalishini — qayerda yuqoriga koʻtarilish, qayerda esa pastga tushish kerakligini aniq koʻrsatadi. Bu, ayniqsa, murakkab infratuzilmaga ega boʻlgan hududlarda adashib qolmaslikka yordam beradi.

Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, 3D-modellar barcha toifadagi foydalanuvchilar, jumladan, bolalar kolyaskasi bilan harakatlanayotgan ota-onalar, ogʻir yuk tashuvchi sayyohlar va harakati cheklangan fuqarolar uchun navigatsiyani sezilarli darajada soddalashtiradi. Zinapoyaning qiyaligi va balandligini oldindan bilish foydalanuvchiga oʻzi uchun eng qulay yoʻlni tanlash imkonini beradi.

Hozirgi bosqichda hajmli obʼektlar Moskva, Sankt-Peterburg, Yekaterinburg, Qozon va Minsk kabi yirik shaharlarda mavjud. Ular avtomobil, piyoda va velosiped marshrutlarini tuzishda avtomatik ravishda aks etadi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik muhim ahamiyatga ega, chunki Yandex xizmatlari mintaqamizda ommabop boʻlib, kelgusida bunday detallashtirish Toshkent va boshqa yirik shaharlar xaritalariga ham tatbiq etilishi kutilmoqda.

Kelajakdagi rejalar

Yandex oʻz xaritalarini yuqori darajada detallashtirish strategiyasini davom ettirmoqda. Kelajakda servisga quyidagi obʼektlarning uch oʻlchamli modellari qoʻshilishi rejalashtirilgan:

  • Yerosti oʻtish joylari va ularning zinapoyalari;
  • Istirohat bogʻlari hududidagi zinapoyalar;
  • Temir yoʻl vokzallari va aeroportlardagi murakkab oʻtish yoʻlaklari.
Eslatib oʻtamiz, avvalroq Yandex Kartalar tizimiga murakkab yoʻl ayriklari, koʻpriklar va binolarning 3D-koʻrinishlari qoʻshilgan edi. Bu kabi texnologik yechimlar raqamli xaritalarni real dunyoga maksimal darajada yaqinlashtirishga xizmat qiladi.

YandexTexnologiyaNavigatsiya3D-XaritaInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elektromobillar uchun inqilob: CATL Xitoyda 2000 dan ortiq batareya almashtirish stansiyasini ishga tushirdiElektromobillar uchun inqilob: CATL Xitoyda 2000 dan ortiq batareya almashtirish stansiyasini ishga tushirdiBugun, 14:21Xiaomi bozor qoidalarini oʻzgartirmoqda: Kompaniyaning ilk NAS qurilmasi rekord oʻrnatdiXiaomi bozor qoidalarini oʻzgartirmoqda: Kompaniyaning ilk NAS qurilmasi rekord oʻrnatdiBugun, 13:50GMKtec kompaniyasi hamyonbop va ixcham G5S mini-kompyuterini taqdim etdiGMKtec kompaniyasi hamyonbop va ixcham G5S mini-kompyuterini taqdim etdiBugun, 13:23Yer yuzida soʻnggi oylardagi eng kuchli geomagnit boʻroni kutilmoqdaYer yuzida soʻnggi oylardagi eng kuchli geomagnit boʻroni kutilmoqdaBugun, 12:53Neuralink miya implantatsiyasida inqilobiy qadam: Endi jarrohlik amaliyoti xavfsizroqNeuralink miya implantatsiyasida inqilobiy qadam: Endi jarrohlik amaliyoti xavfsizroqBugun, 12:26NASA Oyga yadro dvigatelli Promise roverini yuborishni rejalashtirmoqdaNASA Oyga yadro dvigatelli Promise roverini yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 11:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi