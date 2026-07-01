Meta oʻzining sunʼiy intellekt infratuzilmasini ijaraga berishni rejalashtirmoqda
Mark Zuckerberg boshchiligidagi Meta korporatsiyasi sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarini rivojlantirish uchun sarflangan milliardlab dollarlik investitsiyalarni qoplashning yangi usulini topdi. Bloomberg nashrining xabar berishicha, kompaniya oʻzining ulkan maʼlumotlar markazlaridagi hisoblash quvvatlarini boshqa tashkilotlarga sotishni koʻzda tutuvchi bulutli infratuzilma biznesini yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda. Bu qadam Meta kompaniyasini Amazon Web Services (AWS), Google Cloud va Microsoft Azure kabi bozor gigantlarining bevosita raqibiga aylantiradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi tashabbus doirasida Meta nafaqat oʻzining Llama kabi ochiq modellari, balki yaqinda taqdim etilgan Muse Spark kabi yopiq modellari va xom hisoblash resurslariga kirish huquqini ham sotishni koʻzlamoqda. Ushbu loyiha ichki doiralarda Meta Compute deb nomlanayotgani aytilmoqda. Infratuzilma boʻlimi rahbari Santosh Janardhan boshchiligidagi jamoa ushbu yangi yoʻnalishni rivojlantirish ustida ish olib bormoqda.
Bozorda yangi tendensiya: Maʼlumotlar markazlari poygasiMeta kompaniyasining ushbu qarori sohadagi boshqa yirik oʻyinchilar, xususan, Elon Muskning SpaceX va xAI loyihalari strategiyasiga oʻxshab ketadi. May oyi boshida SpaceX oʻzining Colossus 1 maʼlumotlar markazidagi barcha hisoblash quvvatlarini Anthropic kompaniyasiga ijaraga berish boʻyicha kelishuv imzolagan edi. Bu shuni koʻrsatmoqdaki, sunʼiy intellekt poygasida gʻoliblik nafaqat eng yaxshi modellarni yaratganlarga, balki eng kuchli texnik infratuzilmaga ega boʻlganlarga ham tegishli boʻlishi mumkin.
Hozirgi vaqtda Meta oʻzining AI infratuzilmasini kengaytirish uchun 182,9 milliard dollar mablagʻ ajratgan. Kompaniya AQSHning Luiziana va Ogayo shtatlarida ulkan loyihalarni amalga oshirmoqda. Xususan, Ogayo shtatidagi maʼlumotlar markazi kattaligi jihatidan Manxetten oroliga qiyoslanmoqda va u joriy yilning oxirigacha ishga tushishi kutilmoqda. Bunday ulkan resurslar nafaqat ichki ehtiyojlarni qondirish, balki tashqi mijozlarga xizmat koʻrsatish uchun ham yetarli boʻladi.
Investitsiyalar samaradorligi va xavotirlarMutaxassislar Meta kompaniyasining ushbu qadamini mantiqiy deb hisoblashmoqda. Sababi, Google yoki OpenAI kabi raqobatchilardan farqli oʻlaroq, Meta oʻzining AI xizmatlaridan bevosita katta daromad olayotganini hali rasman eʼlon qilmagan. Kompaniya koʻproq ichki optimallashtirish va ochiq kodli modellarga eʼtibor qaratib kelayotgan edi. Bulutli hisoblash xizmatlarining yoʻlga qoʻyilishi esa qilingan xarajatlarni tezroq qaytarish imkonini beradi.
Biroq, soha tahlilchilari orasida maʼlum bir xavotirlar ham mavjud. Baʼzi skeptiklarning fikricha, sunʼiy intellekt infratuzilmasi atrofida "iqtisodiy pufak" yuzaga kelmoqda. Ular trillionlab dollarlik investitsiyalar oʻzini oqlamasligi va tez eskiruvchi chiplarga boʻlgan talab kutilmaganda pasayib ketishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Shunga qaramay, Zuckerberg may oyidagi bayonotida bulutli hisoblash biznesi Meta uchun "albatta koʻrib chiqilishi kerak boʻlgan variant" ekanini taʼkidlagan edi.
Oʻzbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ham bunday global oʻzgarishlar ahamiyatli. Meta kabi gigantlarning bulutli bozorga kirib kelishi hisoblash quvvatlari narxining arzonlashishiga va mahalliy startaplar uchun yanada qulayroq AI infratuzilmasi paydo boʻlishiga xizmat qilishi mumkin. Hozircha Meta ushbu maʼlumotlar yuzasidan rasmiy izoh berishdan bosh tortgan boʻlsa-da, kompaniyaning harakatlari yangi texnologik davr ostonasida turganimizdan dalolat bermoqda.
…