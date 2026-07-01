Meta oʻzining sunʼiy intellekt infratuzilmasini ijaraga berishni rejalashtirmoqda

·15·Texno
Meta oʻzining sunʼiy intellekt infratuzilmasini ijaraga berishni rejalashtirmoqda

Mark Zuckerberg boshchiligidagi Meta korporatsiyasi sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarini rivojlantirish uchun sarflangan milliardlab dollarlik investitsiyalarni qoplashning yangi usulini topdi. Bloomberg nashrining xabar berishicha, kompaniya oʻzining ulkan maʼlumotlar markazlaridagi hisoblash quvvatlarini boshqa tashkilotlarga sotishni koʻzda tutuvchi bulutli infratuzilma biznesini yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda. Bu qadam Meta kompaniyasini Amazon Web Services (AWS), Google Cloud va Microsoft Azure kabi bozor gigantlarining bevosita raqibiga aylantiradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi tashabbus doirasida Meta nafaqat oʻzining Llama kabi ochiq modellari, balki yaqinda taqdim etilgan Muse Spark kabi yopiq modellari va xom hisoblash resurslariga kirish huquqini ham sotishni koʻzlamoqda. Ushbu loyiha ichki doiralarda Meta Compute deb nomlanayotgani aytilmoqda. Infratuzilma boʻlimi rahbari Santosh Janardhan boshchiligidagi jamoa ushbu yangi yoʻnalishni rivojlantirish ustida ish olib bormoqda.

Bozorda yangi tendensiya: Maʼlumotlar markazlari poygasi

Meta kompaniyasining ushbu qarori sohadagi boshqa yirik oʻyinchilar, xususan, Elon Muskning SpaceX va xAI loyihalari strategiyasiga oʻxshab ketadi. May oyi boshida SpaceX oʻzining Colossus 1 maʼlumotlar markazidagi barcha hisoblash quvvatlarini Anthropic kompaniyasiga ijaraga berish boʻyicha kelishuv imzolagan edi. Bu shuni koʻrsatmoqdaki, sunʼiy intellekt poygasida gʻoliblik nafaqat eng yaxshi modellarni yaratganlarga, balki eng kuchli texnik infratuzilmaga ega boʻlganlarga ham tegishli boʻlishi mumkin.

Hozirgi vaqtda Meta oʻzining AI infratuzilmasini kengaytirish uchun 182,9 milliard dollar mablagʻ ajratgan. Kompaniya AQSHning Luiziana va Ogayo shtatlarida ulkan loyihalarni amalga oshirmoqda. Xususan, Ogayo shtatidagi maʼlumotlar markazi kattaligi jihatidan Manxetten oroliga qiyoslanmoqda va u joriy yilning oxirigacha ishga tushishi kutilmoqda. Bunday ulkan resurslar nafaqat ichki ehtiyojlarni qondirish, balki tashqi mijozlarga xizmat koʻrsatish uchun ham yetarli boʻladi.

Investitsiyalar samaradorligi va xavotirlar

Mutaxassislar Meta kompaniyasining ushbu qadamini mantiqiy deb hisoblashmoqda. Sababi, Google yoki OpenAI kabi raqobatchilardan farqli oʻlaroq, Meta oʻzining AI xizmatlaridan bevosita katta daromad olayotganini hali rasman eʼlon qilmagan. Kompaniya koʻproq ichki optimallashtirish va ochiq kodli modellarga eʼtibor qaratib kelayotgan edi. Bulutli hisoblash xizmatlarining yoʻlga qoʻyilishi esa qilingan xarajatlarni tezroq qaytarish imkonini beradi.

Biroq, soha tahlilchilari orasida maʼlum bir xavotirlar ham mavjud. Baʼzi skeptiklarning fikricha, sunʼiy intellekt infratuzilmasi atrofida "iqtisodiy pufak" yuzaga kelmoqda. Ular trillionlab dollarlik investitsiyalar oʻzini oqlamasligi va tez eskiruvchi chiplarga boʻlgan talab kutilmaganda pasayib ketishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Shunga qaramay, Zuckerberg may oyidagi bayonotida bulutli hisoblash biznesi Meta uchun "albatta koʻrib chiqilishi kerak boʻlgan variant" ekanini taʼkidlagan edi.

Oʻzbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ham bunday global oʻzgarishlar ahamiyatli. Meta kabi gigantlarning bulutli bozorga kirib kelishi hisoblash quvvatlari narxining arzonlashishiga va mahalliy startaplar uchun yanada qulayroq AI infratuzilmasi paydo boʻlishiga xizmat qilishi mumkin. Hozircha Meta ushbu maʼlumotlar yuzasidan rasmiy izoh berishdan bosh tortgan boʻlsa-da, kompaniyaning harakatlari yangi texnologik davr ostonasida turganimizdan dalolat bermoqda.

MetaSunʼiy IntellektMark ZuckerbergBulutli TexnologiyalarLlama
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari davri 2028-yilda tugaydiSony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari davri 2028-yilda tugaydiBugun, 19:30Venice AI startapi 1 milliard dollarlik “yunikorn”ga aylandiVenice AI startapi 1 milliard dollarlik “yunikorn”ga aylandiBugun, 19:27Elon Musk Memfis aholisi uchun Starlink narxlarini ikki barobarga arzonlashtirdiElon Musk Memfis aholisi uchun Starlink narxlarini ikki barobarga arzonlashtirdiBugun, 19:25Kassirga hojat qolmadi: Rossiyada naqd pul qabul qiluvchi oʻzi-oʻziga xizmat koʻrsatish kassalari ishga tushdiKassirga hojat qolmadi: Rossiyada naqd pul qabul qiluvchi oʻzi-oʻziga xizmat koʻrsatish kassalari ishga tushdiBugun, 18:52Xitoy televizorlar bozorida inqilob: 75 dyuymli modellar yetakchilikni qoʻlga kiritdiXitoy televizorlar bozorida inqilob: 75 dyuymli modellar yetakchilikni qoʻlga kiritdiBugun, 18:29Tesla va Intel hamkorligi: Terafab loyihasiga tajribali mutaxassis rahbar etib tayinlandiTesla va Intel hamkorligi: Terafab loyihasiga tajribali mutaxassis rahbar etib tayinlandiBugun, 17:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi