OpenAI dasturchilar uchun maxsus Codex klaviaturasini taqdim etadi

·34·Texno
OpenAI dasturchilar uchun maxsus Codex klaviaturasini taqdim etadi

Sunʼiy intellekt texnologiyalari yetakchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasi dasturiy taʼminot ishlab chiquvchilar uchun inqilobiy qurilma — Codex klaviaturasini ishlab chiqdi. Kompyuter periferiyasi ishlab chiqaruvchi Work Louder brendi bilan hamkorlikda yaratilgan ushbu gadjet dasturchilarning ish unumdorligini oshirish va sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan bevosita apparat darajasida foydalanishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilmaning rasmiy taqdimoti joriy yilning 15-iyul sanasiga belgilangan. OpenAI Developers ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida eʼlon qilingan qisqa tizerda "Sizning sevimli Codex klavishlar kombinatsiyasi yangilanmoqda" deya taʼkidlangan. Bu esa klaviaturaning OpenAI tomonidan taqdim etiladigan AI-modellar va servislar bilan chuqur integratsiyalashganidan dalolat beradi.

Texnik asos va imkoniyatlar

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi mahsulot Work Louder kompaniyasining mashhur Creator Micro 2 ixcham dasturlanadigan klaviaturasi bazasida yaratilgan. Ushbu qurilmaning asosiy versiyasi 13 ta mexanik tugma, analog djoystik va sensorli boshqaruv elementlariga ega boʻlib, ular turli makroslar va tezkor buyruqlarni bajarishga moʻljallangan.

Codex klaviaturasining oʻziga xosligi shundaki, u OpenAI dasturlash vositalarini apparat darajasida qoʻllab-quvvatlaydi. Bu foydalanuvchilarga birgina tugmani bosish orqali AI-assistentni chaqirish, kod generatorini ishga tushirish yoki murakkab algoritmlarni avtomatik tahlil qilish imkonini beradi. Mazkur yondashuv dasturchilar uchun ekrandagi menyular orasida adashib yurmasdan, diqqatni asosiy jarayonga qaratishga yordam beradi.

Dasturlash sohasidagi yangi davr

Hozircha qurilmaning toʻliq texnik xususiyatlari va narxi ochiqlanmagan boʻlsa-da, ekspertlar buni dasturiy taʼminot yaratish sohasidagi muhim qadam deb baholamoqda. Bugungi kunda koʻplab dasturchilar ChatGPT va boshqa AI-vositalaridan foydalanishadi, biroq ularni jismoniy klaviatura bilan uygʻunlashtirish foydalanuvchi tajribasini butunlay yangi darajaga olib chiqadi.

Oʻzbekistonlik IT-mutaxassislar uchun ham ushbu yangilik katta qiziqish uygʻotishi tabiiy. Mamlakatimizda dasturlash sohasi jadal rivojlanayotgan bir paytda, bunday yuqori texnologik uskunalar mahalliy ishlab chiquvchilarning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilishi mumkin. OpenAI mahsulotlarining ommaviylashishi bilan, kelajakda boshqa ishlab chiqaruvchilar ham shunga oʻxshash aqlli klaviaturalarni bozorga chiqarishi kutilmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Codex klaviaturasi shunchaki kiritish qurilmasi emas, balki sunʼiy intellekt va inson mehnatini birlashtiruvchi koʻprik vazifasini oʻtaydi. 15-iyul kuni boʻlib oʻtadigan rasmiy namoyish ushbu gadjetning barcha sir-asrorlarini ochib beradi.

OpenAICodexTexnologiyaSunʼiy IntellektGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari tarixga aylanadiSony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari tarixga aylanadiBugun, 20:53AQSH Anthropic kompaniyasining eng kuchli sunʼiy intellekt modellariga qoʻyilgan taqiqni bekor qildiAQSH Anthropic kompaniyasining eng kuchli sunʼiy intellekt modellariga qoʻyilgan taqiqni bekor qildiBugun, 20:20Google yangi Gemini Spark sunʼiy intellekt agentini Mac foydalanuvchilari uchun taqdim etdiGoogle yangi Gemini Spark sunʼiy intellekt agentini Mac foydalanuvchilari uchun taqdim etdiBugun, 19:54Sony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari davri 2028-yilda tugaydiSony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari davri 2028-yilda tugaydiBugun, 19:30Venice AI startapi 1 milliard dollarlik “yunikorn”ga aylandiVenice AI startapi 1 milliard dollarlik “yunikorn”ga aylandiBugun, 19:27Elon Musk Memfis aholisi uchun Starlink narxlarini ikki barobarga arzonlashtirdiElon Musk Memfis aholisi uchun Starlink narxlarini ikki barobarga arzonlashtirdiBugun, 19:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi