OpenAI dasturchilar uchun maxsus Codex klaviaturasini taqdim etadi
Sunʼiy intellekt texnologiyalari yetakchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasi dasturiy taʼminot ishlab chiquvchilar uchun inqilobiy qurilma — Codex klaviaturasini ishlab chiqdi. Kompyuter periferiyasi ishlab chiqaruvchi Work Louder brendi bilan hamkorlikda yaratilgan ushbu gadjet dasturchilarning ish unumdorligini oshirish va sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan bevosita apparat darajasida foydalanishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilmaning rasmiy taqdimoti joriy yilning 15-iyul sanasiga belgilangan. OpenAI Developers ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida eʼlon qilingan qisqa tizerda "Sizning sevimli Codex klavishlar kombinatsiyasi yangilanmoqda" deya taʼkidlangan. Bu esa klaviaturaning OpenAI tomonidan taqdim etiladigan AI-modellar va servislar bilan chuqur integratsiyalashganidan dalolat beradi.
Texnik asos va imkoniyatlarixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi mahsulot Work Louder kompaniyasining mashhur Creator Micro 2 ixcham dasturlanadigan klaviaturasi bazasida yaratilgan. Ushbu qurilmaning asosiy versiyasi 13 ta mexanik tugma, analog djoystik va sensorli boshqaruv elementlariga ega boʻlib, ular turli makroslar va tezkor buyruqlarni bajarishga moʻljallangan.
Codex klaviaturasining oʻziga xosligi shundaki, u OpenAI dasturlash vositalarini apparat darajasida qoʻllab-quvvatlaydi. Bu foydalanuvchilarga birgina tugmani bosish orqali AI-assistentni chaqirish, kod generatorini ishga tushirish yoki murakkab algoritmlarni avtomatik tahlil qilish imkonini beradi. Mazkur yondashuv dasturchilar uchun ekrandagi menyular orasida adashib yurmasdan, diqqatni asosiy jarayonga qaratishga yordam beradi.
Dasturlash sohasidagi yangi davrHozircha qurilmaning toʻliq texnik xususiyatlari va narxi ochiqlanmagan boʻlsa-da, ekspertlar buni dasturiy taʼminot yaratish sohasidagi muhim qadam deb baholamoqda. Bugungi kunda koʻplab dasturchilar ChatGPT va boshqa AI-vositalaridan foydalanishadi, biroq ularni jismoniy klaviatura bilan uygʻunlashtirish foydalanuvchi tajribasini butunlay yangi darajaga olib chiqadi.
Oʻzbekistonlik IT-mutaxassislar uchun ham ushbu yangilik katta qiziqish uygʻotishi tabiiy. Mamlakatimizda dasturlash sohasi jadal rivojlanayotgan bir paytda, bunday yuqori texnologik uskunalar mahalliy ishlab chiquvchilarning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilishi mumkin. OpenAI mahsulotlarining ommaviylashishi bilan, kelajakda boshqa ishlab chiqaruvchilar ham shunga oʻxshash aqlli klaviaturalarni bozorga chiqarishi kutilmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Codex klaviaturasi shunchaki kiritish qurilmasi emas, balki sunʼiy intellekt va inson mehnatini birlashtiruvchi koʻprik vazifasini oʻtaydi. 15-iyul kuni boʻlib oʻtadigan rasmiy namoyish ushbu gadjetning barcha sir-asrorlarini ochib beradi.
…