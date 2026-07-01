Sunʼiy intellekt infratuzilmasida yangi gigant: Together AI qiymati 8,3 milliard dollarga yetdi
Sunʼiy intellekt texnologiyalari uchun bulutli infratuzilma yetkazib beruvchi Together AI startapi C seriyasidagi investitsiya raundida 800 million dollar mablagʻ jalb qildi. Mazkur moliyaviy bosqichdan soʻng kompaniyaning bozor qiymati qisqa vaqt ichida 8,3 milliard dollarga koʻtarildi. Bu koʻrsatkich neokloud (neocloud) bozorida raqobat naqadar kuchayib borayotganini va investorlarning ochiq kodli modellarga boʻlgan ishonchini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Investitsiya raundiga Aramco Ventures boshchilik qildi, shuningdek, unda Vista Equity Partners, General Catalyst, Emergence Capital va texnologiya olami giganti NVIDIA kabi yirik kompaniyalar ishtirok etdi. Together AI bundan atigi 16 oy avval 3,3 milliard dollarga baholangan edi. Qisqa muddat ichida kompaniya qiymatining ikki barobardan koʻproqqa oshishi sunʼiy intellektga asoslangan hisoblash quvvatlariga boʻlgan global talabning keskin oʻsishi bilan izohlanadi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻtgan chorak yakunlari boʻyicha yillik buyurtmalar hajmi 1,15 milliard dollardan oshganini maʼlum qilgan. Hozirda koʻplab korxonalar yopiq va qimmat sunʼiy intellekt modellari oʻrniga, Together AI kabi provayderlar orqali arzonroq va samarali ochiq kodli modellardan foydalanishga oʻtmoqda. Bu tendensiya sohada ochiq kodli yechimlardan foydalanish hajmini oʻtgan yilga nisbatan uch barobar oshishiga xizmat qildi.
NVIDIA va AMD chiplariga asoslangan infratuzilma poygasiTogether AI kabi neokloud kompaniyalari asosan NVIDIA GPU klasterlari va boshqa ixtisoslashgan apparat vositalarini ijaraga berish bilan shugʻullanadi. Hozirda bozorda bunday xizmatlarga ehtiyoj juda yuqori, chunki anʼanaviy bulutli servislar barcha mijozlarning hisoblash ehtiyojlarini qondirishga ulgurmayapti. Masalan, oʻtgan oyda AMD chiplariga tayanuvchi TensorWave startapi ham 1,55 milliard dollar qiymat bilan yirik investitsiya jalb qilgan edi.
Together AI asoschilaridan biri Vipul Ved Prakash oʻz vaqtida Topsy ijtimoiy tarmoq qidiruv platformasini Apple kompaniyasiga 200 million dollardan koʻproqqa sotgan tajribali tadbirkordir. U bilan birga Stanford universiteti professori Percy Liang va ETH Zürich dotsenti Ce Zhang ham loyiha boshida turibdi. Akademik bilim va biznes tajribasining uygʻunligi kompaniyaga Cursor, Cognition va Decagon kabi minglab toʻlovga qodir mijozlarni jalb qilish imkonini berdi.
Oʻzbekistonlik dasturchilar va mahalliy IT-kompaniyalar uchun ham bunday platformalar katta ahamiyatga ega. Global miqyosda ochiq kodli modellarning ommalashishi, murakkab AI tizimlarini yaratishda faqatgina yirik korporatsiyalarga bogʻlanib qolmaslik imkonini beradi. Together AI taqdim etayotgan infratuzilma startaplarga oʻz loyihalarini nisbatan arzon va tezkor ishga tushirishda yordam beradi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, 800 million dollarlik yangi investitsiya Together AI kompaniyasiga oʻzining server quvvatlarini kengaytirish va sunʼiy intellektni ommalashtirish yoʻlidagi texnik toʻsiqlarni bartaraf etish imkonini beradi. Sunʼiy intellekt poygasi endi nafaqat modellarning aqllilik darajasida, balki ularni ishlatish uchun zarur boʻlgan temir-tersak va infratuzilma quvvatida ham davom etmoqda.
…