Sunʼiy intellekt infratuzilmasida yangi gigant: Together AI qiymati 8,3 milliard dollarga yetdi

·22·Texno
Sunʼiy intellekt infratuzilmasida yangi gigant: Together AI qiymati 8,3 milliard dollarga yetdi

Sunʼiy intellekt texnologiyalari uchun bulutli infratuzilma yetkazib beruvchi Together AI startapi C seriyasidagi investitsiya raundida 800 million dollar mablagʻ jalb qildi. Mazkur moliyaviy bosqichdan soʻng kompaniyaning bozor qiymati qisqa vaqt ichida 8,3 milliard dollarga koʻtarildi. Bu koʻrsatkich neokloud (neocloud) bozorida raqobat naqadar kuchayib borayotganini va investorlarning ochiq kodli modellarga boʻlgan ishonchini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Investitsiya raundiga Aramco Ventures boshchilik qildi, shuningdek, unda Vista Equity Partners, General Catalyst, Emergence Capital va texnologiya olami giganti NVIDIA kabi yirik kompaniyalar ishtirok etdi. Together AI bundan atigi 16 oy avval 3,3 milliard dollarga baholangan edi. Qisqa muddat ichida kompaniya qiymatining ikki barobardan koʻproqqa oshishi sunʼiy intellektga asoslangan hisoblash quvvatlariga boʻlgan global talabning keskin oʻsishi bilan izohlanadi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻtgan chorak yakunlari boʻyicha yillik buyurtmalar hajmi 1,15 milliard dollardan oshganini maʼlum qilgan. Hozirda koʻplab korxonalar yopiq va qimmat sunʼiy intellekt modellari oʻrniga, Together AI kabi provayderlar orqali arzonroq va samarali ochiq kodli modellardan foydalanishga oʻtmoqda. Bu tendensiya sohada ochiq kodli yechimlardan foydalanish hajmini oʻtgan yilga nisbatan uch barobar oshishiga xizmat qildi.

NVIDIA va AMD chiplariga asoslangan infratuzilma poygasi

Together AI kabi neokloud kompaniyalari asosan NVIDIA GPU klasterlari va boshqa ixtisoslashgan apparat vositalarini ijaraga berish bilan shugʻullanadi. Hozirda bozorda bunday xizmatlarga ehtiyoj juda yuqori, chunki anʼanaviy bulutli servislar barcha mijozlarning hisoblash ehtiyojlarini qondirishga ulgurmayapti. Masalan, oʻtgan oyda AMD chiplariga tayanuvchi TensorWave startapi ham 1,55 milliard dollar qiymat bilan yirik investitsiya jalb qilgan edi.

Together AI asoschilaridan biri Vipul Ved Prakash oʻz vaqtida Topsy ijtimoiy tarmoq qidiruv platformasini Apple kompaniyasiga 200 million dollardan koʻproqqa sotgan tajribali tadbirkordir. U bilan birga Stanford universiteti professori Percy Liang va ETH Zürich dotsenti Ce Zhang ham loyiha boshida turibdi. Akademik bilim va biznes tajribasining uygʻunligi kompaniyaga Cursor, Cognition va Decagon kabi minglab toʻlovga qodir mijozlarni jalb qilish imkonini berdi.

Oʻzbekistonlik dasturchilar va mahalliy IT-kompaniyalar uchun ham bunday platformalar katta ahamiyatga ega. Global miqyosda ochiq kodli modellarning ommalashishi, murakkab AI tizimlarini yaratishda faqatgina yirik korporatsiyalarga bogʻlanib qolmaslik imkonini beradi. Together AI taqdim etayotgan infratuzilma startaplarga oʻz loyihalarini nisbatan arzon va tezkor ishga tushirishda yordam beradi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, 800 million dollarlik yangi investitsiya Together AI kompaniyasiga oʻzining server quvvatlarini kengaytirish va sunʼiy intellektni ommalashtirish yoʻlidagi texnik toʻsiqlarni bartaraf etish imkonini beradi. Sunʼiy intellekt poygasi endi nafaqat modellarning aqllilik darajasida, balki ularni ishlatish uchun zarur boʻlgan temir-tersak va infratuzilma quvvatida ham davom etmoqda.

Together AISunʻiy IntellektNVIDIAInvestitsiyaStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk yangi loyiha ustida: SpaceX sunʼiy intellektga asoslangan gadjet yaratmoqdaElon Musk yangi loyiha ustida: SpaceX sunʼiy intellektga asoslangan gadjet yaratmoqdaKecha, 23:58Ashton Kutcher Sound Ventures'dan ketmoqda: Aktyor yangi venchur fondiga asos soladiAshton Kutcher Sound Ventures'dan ketmoqda: Aktyor yangi venchur fondiga asos soladiKecha, 23:56Xitoy koinotda kelajak gospitali va biologik laboratoriya texnologiyalarini sinovdan oʻtkazdiXitoy koinotda kelajak gospitali va biologik laboratoriya texnologiyalarini sinovdan oʻtkazdiKecha, 23:27Lime kompaniyasi fond bozoriga chiqdi: Mikromobillik giganti IPO oʻtkazdiLime kompaniyasi fond bozoriga chiqdi: Mikromobillik giganti IPO oʻtkazdiKecha, 23:26Cloudflare sunʼiy intellekt kompaniyalarini kontent uchun haq toʻlashga majburlamoqdaCloudflare sunʼiy intellekt kompaniyalarini kontent uchun haq toʻlashga majburlamoqdaKecha, 22:58OpenAI yangi chiplarsiz sunʼiy intellekt xarajatlarini ikki barobardan koʻproqqa qisqartirdiOpenAI yangi chiplarsiz sunʼiy intellekt xarajatlarini ikki barobardan koʻproqqa qisqartirdiKecha, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi