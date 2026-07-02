Acer kompaniyasi rekord darajadagi 1000 Hz chastotali Nitro XV273U F5 monitorini taqdim etdi

·23·Texno
Acer kompaniyasi rekord darajadagi 1000 Hz chastotali Nitro XV273U F5 monitorini taqdim etdi

Kompyuter texnologiyalari olamida navbatdagi inqilobiy qadam tashlandi. Acer kompaniyasi oʻzining yangi Nitro XV273U F5 monitorini namoyish etdi, u kadrlar yangilanish chastotasi boʻyicha rekord natija — 1000 Hz koʻrsatkichini qayd etdi. Ushbu qurilma oʻta tezkor dinamikaga ega oʻyinlar ishqibozlari va professional kiber-sportchilar uchun moʻljallangan boʻlib, bozorda oʻziga xos yangilik boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi monitorning asosiy xususiyati uning kadrlar almashinuvi tezligidadir. Biroq, 1000 Hz chastotali rejim faqatgina 720p (HD) ruxsatida ishlaydi. 27 dyuymli ekran uchun bu piksellar zichligining sezilarli darajada pasayishiga (har dyuymga 54 piksel) olib kelsa-da, bu rejim tasvirning ravshanligidan koʻra, harakatning silliqligi muhimroq boʻlgan oʻta dinamik sahnalar uchun moʻljallangan.

Texnik imkoniyatlar va asosiy rejimlar

Foydalanuvchilar uchun asosiy ishchi rejim sifatida 1440p (QHD) ruxsati taklif etiladi. Ushbu rejimda monitor 540 Hz chastotada ishlaydi, bu esa zamonaviy yuqori darajadagi monitorlar uchun ham juda yuqori koʻrsatkich hisoblanadi. Piksellar zichligi esa 109 PPI ni tashkil etib, tasvirning yuqori sifati va detallarga boyligini taʼminlaydi. Qurilma asosi sifatida sifatli IPS paneli tanlangan.

Nitro XV273U F5 monitorining boshqa muhim texnik jihatlari quyidagilardan iborat:

  • Javob qaytarish vaqti (GtG) — 1 ms;
  • AMD FreeSync Premium texnologiyasini qoʻllab-quvvatlash;
  • HDR rejimida maksimal yorqinlik — 600 kd/kv.m;
  • DCI-P3 ranglar gammasining 95 foizini qoplash.
Ushbu parametrlar monitor nafaqat oʻyinlar, balki ranglar bilan ishlash va yuqori sifatli video kontentlarni tomosha qilish uchun ham mos kelishidan dalolat beradi. FreeSync Premium texnologiyasi esa tasvirning uzilib qolishi yoki "qotib qolishi" kabi noxush holatlarning oldini oladi.

Narx va sotuvga chiqish muddati

Acer kompaniyasi yangi qurilmaning narxini 700 dollar etib belgilagan. Monitor joriy yilning toʻrtinchi choragida jahon bozorlarida sotuvga chiqishi kutilmoqda. Oʻzbekiston bozoriga ushbu model rasmiy distribyutorlar orqali yil yakuniga qadar yoki 2025-yilning boshida kirib kelishi ehtimoli bor.

Taʼkidlash joizki, bunday yuqori chastotali monitorlardan toʻliq foydalanish uchun foydalanuvchidan juda kuchli videokarta, masalan NVIDIA RTX 40-seriyasi yoki undan yuqori modellar talab etiladi. Aks holda, monitorning barcha imkoniyatlarini ochib berish imkonsiz boʻlib qoladi. Acer Nitro XV273U F5 kiber-sport olamida yangi standartlarni oʻrnatishi shubhasiz.

AcerMonitorNitroTexnologiyaKiber-sport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kelasi yil boshida yangi iPad Pro va MacBook Pro modellarini taqdim etadiApple kelasi yil boshida yangi iPad Pro va MacBook Pro modellarini taqdim etadiBugun, 04:55Bending Spoons texnologiya bozorini hayratda qoldirdi: IPO’ning ilk kunida 40 foizlik oʻsishBending Spoons texnologiya bozorini hayratda qoldirdi: IPO’ning ilk kunida 40 foizlik oʻsishBugun, 03:57Bending Spoons texnologiya olamida shov-shuv koʻtardi: 18 milliard dollarlik IPOBending Spoons texnologiya olamida shov-shuv koʻtardi: 18 milliard dollarlik IPOBugun, 03:28Anthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: Tezkor va hamyonbop sunʼiy ongAnthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: Tezkor va hamyonbop sunʼiy ongBugun, 03:22WhatsApp foydalanuvchi nomlarini joriy etmoqda: Firibgarlik xavfi ortishi mumkinmi?WhatsApp foydalanuvchi nomlarini joriy etmoqda: Firibgarlik xavfi ortishi mumkinmi?Bugun, 03:22Boyqoʻngʻirda yangi ekspeditsiya: ISS sari parvozga soʻnggi tayyorgarlik boshlandiBoyqoʻngʻirda yangi ekspeditsiya: ISS sari parvozga soʻnggi tayyorgarlik boshlandiBugun, 02:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi