Acer kompaniyasi rekord darajadagi 1000 Hz chastotali Nitro XV273U F5 monitorini taqdim etdi
Kompyuter texnologiyalari olamida navbatdagi inqilobiy qadam tashlandi. Acer kompaniyasi oʻzining yangi Nitro XV273U F5 monitorini namoyish etdi, u kadrlar yangilanish chastotasi boʻyicha rekord natija — 1000 Hz koʻrsatkichini qayd etdi. Ushbu qurilma oʻta tezkor dinamikaga ega oʻyinlar ishqibozlari va professional kiber-sportchilar uchun moʻljallangan boʻlib, bozorda oʻziga xos yangilik boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi monitorning asosiy xususiyati uning kadrlar almashinuvi tezligidadir. Biroq, 1000 Hz chastotali rejim faqatgina 720p (HD) ruxsatida ishlaydi. 27 dyuymli ekran uchun bu piksellar zichligining sezilarli darajada pasayishiga (har dyuymga 54 piksel) olib kelsa-da, bu rejim tasvirning ravshanligidan koʻra, harakatning silliqligi muhimroq boʻlgan oʻta dinamik sahnalar uchun moʻljallangan.
Texnik imkoniyatlar va asosiy rejimlarFoydalanuvchilar uchun asosiy ishchi rejim sifatida 1440p (QHD) ruxsati taklif etiladi. Ushbu rejimda monitor 540 Hz chastotada ishlaydi, bu esa zamonaviy yuqori darajadagi monitorlar uchun ham juda yuqori koʻrsatkich hisoblanadi. Piksellar zichligi esa 109 PPI ni tashkil etib, tasvirning yuqori sifati va detallarga boyligini taʼminlaydi. Qurilma asosi sifatida sifatli IPS paneli tanlangan.
Nitro XV273U F5 monitorining boshqa muhim texnik jihatlari quyidagilardan iborat:
- Javob qaytarish vaqti (GtG) — 1 ms;
- AMD FreeSync Premium texnologiyasini qoʻllab-quvvatlash;
- HDR rejimida maksimal yorqinlik — 600 kd/kv.m;
- DCI-P3 ranglar gammasining 95 foizini qoplash.
Narx va sotuvga chiqish muddatiAcer kompaniyasi yangi qurilmaning narxini 700 dollar etib belgilagan. Monitor joriy yilning toʻrtinchi choragida jahon bozorlarida sotuvga chiqishi kutilmoqda. Oʻzbekiston bozoriga ushbu model rasmiy distribyutorlar orqali yil yakuniga qadar yoki 2025-yilning boshida kirib kelishi ehtimoli bor.
Taʼkidlash joizki, bunday yuqori chastotali monitorlardan toʻliq foydalanish uchun foydalanuvchidan juda kuchli videokarta, masalan NVIDIA RTX 40-seriyasi yoki undan yuqori modellar talab etiladi. Aks holda, monitorning barcha imkoniyatlarini ochib berish imkonsiz boʻlib qoladi. Acer Nitro XV273U F5 kiber-sport olamida yangi standartlarni oʻrnatishi shubhasiz.
…