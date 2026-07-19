AMD sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan Ryzen AI MAX PRO 400 protsessorlarini tayyorlamoqda

·35·Texno
AMD sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan Ryzen AI MAX PRO 400 protsessorlarini tayyorlamoqda

Yarimoʻtkazgichlar bozorining yetakchi ishtirokchilaridan biri boʻlgan AMD kompaniyasi oʻzining yangi avlod Ryzen AI MAX PRO 400 turkumidagi chiplarini taqdim etishga yaqin turibdi. Ushbu yangilik professional noutbuklar va mobil ishchi stansiyalari uchun moʻljallangan boʻlib, sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarini qurilmaning oʻzida qayta ishlash imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi protsessorlar haqidagi maʼlumotlar AMD kompaniyasining ROCm 7.14 dasturiy platformasi yangilanishida paydo boʻldi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, tizimda hali rasman eʼlon qilinmagan Ryzen AI Max+ PRO 495, Ryzen AI Max PRO 490 va Ryzen AI Max PRO 485 modellari uchun qoʻllab-quvvatlash funksiyasi qoʻshilgan. Ichki hujjatlarda ushbu turkum "Gorgon Halo" kodli nomi ostida yuritilmoqda.

Professional foydalanuvchilar uchun yangi imkoniyatlar

Ryzen AI MAX PRO seriyasi birinchi navbatda korporativ segment va yuqori unumdorlikka ehtiyoj sezuvchi mutaxassislar uchun ishlab chiqilgan. Mazkur chiplar Zen arxitekturasidagi hisoblash yadrolari, kuchli Radeon oʻrnatilgan grafikasi va maxsus Ryzen AI tezlatkichini oʻzida birlashtiradi. Bu kombinatsiya bulutli xizmatlarga murojaat qilmasdan, murakkab AI vazifalarini bevosita kompyuterning oʻzida bajarishga xizmat qiladi.

ROCm (Radeon Open Compute) — bu AMD ning yuqori unumdorlikdagi hisoblashlar va sunʼiy intellekt uchun ochiq dasturiy platformasidir. Yangi 7.14 versiyasida nafaqat protsessorlarni qoʻllab-quvvatlash, balki dasturchilar uchun muhim boʻlgan ROCm Systems Profiler va ROCm Compute Profiler vositalari bilan moslashuvchanlik ham taʼminlangan. Bu esa ilovalarning ishlash samaradorligini tahlil qilish va optimallashtirish imkonini beradi.

Oʻzbekiston bozorida ham AMD protsessorlariga asoslangan professional noutbuklarga talab ortib borayotganini hisobga olsak, ushbu yangi chiplar dizaynerlar, muhandislar va maʼlumotlar bilan ishlovchi mutaxassislar uchun juda muhimdir. Mahalliy korporativ mijozlar uchun qurilmaning oʻzida xavfsiz va tezkor AI hisoblashlarini amalga oshirish maʼlumotlar maxfiyligini taʼminlashda qoʻshimcha ustunlik beradi.

Hozircha AMD yangi modellarning aniq texnik xususiyatlari va rasmiy sotuvga chiqish sanasini eʼlon qilgani yoʻq. Biroq, dasturiy taʼminot darajasida toʻliq qoʻllab-quvvatlashning paydo boʻlishi, odatda, mahsulotning tijoriy ishlab chiqarish bosqichiga yetib kelganidan dalolat beradi. Yaqin oylarda ushbu protsessorlar bilan jihozlangan ilk noutbuklar taqdimoti oʻtkazilishi kutilmoqda.

AMDRyzen AIProtsessorTexnologiyaSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yarimoʻtkazgichlar poygasida yangi davr: TSMC 2 nanometrli chiplarga rekord darajada buyurtma oldiYarimoʻtkazgichlar poygasida yangi davr: TSMC 2 nanometrli chiplarga rekord darajada buyurtma oldiBugun, 22:54Samsung buklama smartfonlar bozorida kutilmagan burilish yasamoqda: Galaxy Z Fold8 Wide yetakchi boʻladiSamsung buklama smartfonlar bozorida kutilmagan burilish yasamoqda: Galaxy Z Fold8 Wide yetakchi boʻladiBugun, 22:28Aviatsiya tarixida yangi sahifa: DARPA ilk bor F-16 qiruvchisini sunʼiy intellekt yordamida sinovdan oʻtkazdiAviatsiya tarixida yangi sahifa: DARPA ilk bor F-16 qiruvchisini sunʼiy intellekt yordamida sinovdan oʻtkazdiBugun, 21:27AQSH okean suvidan uran olish texnologiyasini sanoat miqyosida joriy etishga ruxsat berdiAQSH okean suvidan uran olish texnologiyasini sanoat miqyosida joriy etishga ruxsat berdiBugun, 20:51Kristofer Nolan sunʼiy intellektni “shaffof Troyan oti” deb atadiKristofer Nolan sunʼiy intellektni “shaffof Troyan oti” deb atadiBugun, 20:27Qozogʻiston politsiyasi ilk bor roboshabakadan foydalandi: toʻrt nafar qoidabuzar ushlandiQozogʻiston politsiyasi ilk bor roboshabakadan foydalandi: toʻrt nafar qoidabuzar ushlandiBugun, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda