AMD sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan Ryzen AI MAX PRO 400 protsessorlarini tayyorlamoqda
Yarimoʻtkazgichlar bozorining yetakchi ishtirokchilaridan biri boʻlgan AMD kompaniyasi oʻzining yangi avlod Ryzen AI MAX PRO 400 turkumidagi chiplarini taqdim etishga yaqin turibdi. Ushbu yangilik professional noutbuklar va mobil ishchi stansiyalari uchun moʻljallangan boʻlib, sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarini qurilmaning oʻzida qayta ishlash imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi protsessorlar haqidagi maʼlumotlar AMD kompaniyasining ROCm 7.14 dasturiy platformasi yangilanishida paydo boʻldi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, tizimda hali rasman eʼlon qilinmagan Ryzen AI Max+ PRO 495, Ryzen AI Max PRO 490 va Ryzen AI Max PRO 485 modellari uchun qoʻllab-quvvatlash funksiyasi qoʻshilgan. Ichki hujjatlarda ushbu turkum "Gorgon Halo" kodli nomi ostida yuritilmoqda.
Professional foydalanuvchilar uchun yangi imkoniyatlarRyzen AI MAX PRO seriyasi birinchi navbatda korporativ segment va yuqori unumdorlikka ehtiyoj sezuvchi mutaxassislar uchun ishlab chiqilgan. Mazkur chiplar Zen arxitekturasidagi hisoblash yadrolari, kuchli Radeon oʻrnatilgan grafikasi va maxsus Ryzen AI tezlatkichini oʻzida birlashtiradi. Bu kombinatsiya bulutli xizmatlarga murojaat qilmasdan, murakkab AI vazifalarini bevosita kompyuterning oʻzida bajarishga xizmat qiladi.
ROCm (Radeon Open Compute) — bu AMD ning yuqori unumdorlikdagi hisoblashlar va sunʼiy intellekt uchun ochiq dasturiy platformasidir. Yangi 7.14 versiyasida nafaqat protsessorlarni qoʻllab-quvvatlash, balki dasturchilar uchun muhim boʻlgan ROCm Systems Profiler va ROCm Compute Profiler vositalari bilan moslashuvchanlik ham taʼminlangan. Bu esa ilovalarning ishlash samaradorligini tahlil qilish va optimallashtirish imkonini beradi.
Oʻzbekiston bozorida ham AMD protsessorlariga asoslangan professional noutbuklarga talab ortib borayotganini hisobga olsak, ushbu yangi chiplar dizaynerlar, muhandislar va maʼlumotlar bilan ishlovchi mutaxassislar uchun juda muhimdir. Mahalliy korporativ mijozlar uchun qurilmaning oʻzida xavfsiz va tezkor AI hisoblashlarini amalga oshirish maʼlumotlar maxfiyligini taʼminlashda qoʻshimcha ustunlik beradi.
Hozircha AMD yangi modellarning aniq texnik xususiyatlari va rasmiy sotuvga chiqish sanasini eʼlon qilgani yoʻq. Biroq, dasturiy taʼminot darajasida toʻliq qoʻllab-quvvatlashning paydo boʻlishi, odatda, mahsulotning tijoriy ishlab chiqarish bosqichiga yetib kelganidan dalolat beradi. Yaqin oylarda ushbu protsessorlar bilan jihozlangan ilk noutbuklar taqdimoti oʻtkazilishi kutilmoqda.
…