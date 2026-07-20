Meta foydalanuvchilarning his-tuygʻularini ovoz orqali aniqlaydigan sunʼiy intellektni patentladi
Mark Zuckerberg boshqaruvidagi Meta korporatsiyasi foydalanuvchining ovozi va atrof-muhitdagi tovushlarni doimiy ravishda tahlil qilish orqali uning hissiy holatini baholay oladigan yangi sunʼiy intellekt tizimi uchun patent oldi. Ushbu texnologiya raqamli faollikni real hayotdagi akustik maʼlumotlar bilan birlashtirishni koʻzda tutadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizim nafaqat inson nutqini matnga aylantiradi, balki uning verbal va noverbal belgilarini ham oʻrganadi. Bunga ovoz ohangi (intonatsiya), kulgi va hatto nafas olish surʼati kabi nozik jihatlar kiradi. Mashinali oʻrganish modeli ushbu maʼlumotlarni tahlil qilib, foydalanuvchining kayfiyati qanday oʻzgarayotganini kuzatib boradi.
Texnologiyaning qoʻllanilish sohalariPatent hujjatlarida ushbu innovatsiya birinchi navbatda fitnes va sogʻlom turmush tarzi yoʻnalishida qoʻllanilishi qayd etilgan. Meta tizimni foydalanuvchining ruhiy holatiga qarab mashgʻulotlar rejasini moslashtira oladigan virtual yordamchi sifatida tasvirlamoqda. Masalan, inson stress holatida boʻlsa, tizim ogʻir jismoniy mashqlar oʻrniga tinchlantiruvchi mashgʻulotlarni tavsiya qilishi mumkin.
Bundan tashqari, texnologiya audio maʼlumotlarni boshqa kontekstlar, masalan, dori qabul qilish vaqti, kun tartibi va joylashuv bilan birlashtira oladi. Bu esa insonning hissiy oʻzgarishlari va uning kundalik odatlari oʻrtasidagi bogʻliqlikni aniqlash imkonini beradi.
Maxfiylik va xavfsizlik masalalariYangi tizim foydalanuvchilarning shaxsiy hayotiga daxldorlik borasida jiddiy savollarni keltirib chiqarmoqda. Oddiy fitnes-trekerlar faqat jismoniy faollik (qadamlar soni yoki puls) haqida maʼlumot toʻplasa, Meta taklif qilayotgan texnologiya atrof-muhitdagi barcha suhbatlarni eshitish va tahlil qilishni talab qiladi. Bu esa shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi boʻyicha xavotirlarni kuchaytirishi tabiiy.
Shuni taʼkidlash joizki, patent olish ushbu texnologiyaning yaqin orada amaliyotga joriy etilishini anglatmaydi. Texnologik gigantlar koʻpincha kelajakda amalga oshishi ehtimoli boʻlgan gʻoyalarni himoya qilish uchun patent oladilar, biroq ularning hammasi ham tayyor mahsulot darajasiga yetib bormaydi.
Sohadagi oʻxshash tajribalar har doim ham muvaffaqiyatli yakunlanmagan. Masalan, 2020-yilda Amazon kompaniyasi ovoz tonini tahlil qiluvchi Halo Band bilaguzugini taqdim etgan edi. Biroq foydalanuvchilarning keskin tanqidlaridan soʻng, kompaniya keyingi modellardan mikrofonni olib tashladi va 2023-yilda ushbu mahsulotlar liniyasini butunlay yopdi. Hozircha Meta ushbu texnologiya asosida yangi qurilma chiqarish rejalarini eʼlon qilmagan.
…