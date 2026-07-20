Meta foydalanuvchilarning his-tuygʻularini ovoz orqali aniqlaydigan sunʼiy intellektni patentladi

·26·Texno
Meta foydalanuvchilarning his-tuygʻularini ovoz orqali aniqlaydigan sunʼiy intellektni patentladi

Mark Zuckerberg boshqaruvidagi Meta korporatsiyasi foydalanuvchining ovozi va atrof-muhitdagi tovushlarni doimiy ravishda tahlil qilish orqali uning hissiy holatini baholay oladigan yangi sunʼiy intellekt tizimi uchun patent oldi. Ushbu texnologiya raqamli faollikni real hayotdagi akustik maʼlumotlar bilan birlashtirishni koʻzda tutadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizim nafaqat inson nutqini matnga aylantiradi, balki uning verbal va noverbal belgilarini ham oʻrganadi. Bunga ovoz ohangi (intonatsiya), kulgi va hatto nafas olish surʼati kabi nozik jihatlar kiradi. Mashinali oʻrganish modeli ushbu maʼlumotlarni tahlil qilib, foydalanuvchining kayfiyati qanday oʻzgarayotganini kuzatib boradi.

Texnologiyaning qoʻllanilish sohalari

Patent hujjatlarida ushbu innovatsiya birinchi navbatda fitnes va sogʻlom turmush tarzi yoʻnalishida qoʻllanilishi qayd etilgan. Meta tizimni foydalanuvchining ruhiy holatiga qarab mashgʻulotlar rejasini moslashtira oladigan virtual yordamchi sifatida tasvirlamoqda. Masalan, inson stress holatida boʻlsa, tizim ogʻir jismoniy mashqlar oʻrniga tinchlantiruvchi mashgʻulotlarni tavsiya qilishi mumkin.

Bundan tashqari, texnologiya audio maʼlumotlarni boshqa kontekstlar, masalan, dori qabul qilish vaqti, kun tartibi va joylashuv bilan birlashtira oladi. Bu esa insonning hissiy oʻzgarishlari va uning kundalik odatlari oʻrtasidagi bogʻliqlikni aniqlash imkonini beradi.

Maxfiylik va xavfsizlik masalalari

Yangi tizim foydalanuvchilarning shaxsiy hayotiga daxldorlik borasida jiddiy savollarni keltirib chiqarmoqda. Oddiy fitnes-trekerlar faqat jismoniy faollik (qadamlar soni yoki puls) haqida maʼlumot toʻplasa, Meta taklif qilayotgan texnologiya atrof-muhitdagi barcha suhbatlarni eshitish va tahlil qilishni talab qiladi. Bu esa shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligi boʻyicha xavotirlarni kuchaytirishi tabiiy.

Shuni taʼkidlash joizki, patent olish ushbu texnologiyaning yaqin orada amaliyotga joriy etilishini anglatmaydi. Texnologik gigantlar koʻpincha kelajakda amalga oshishi ehtimoli boʻlgan gʻoyalarni himoya qilish uchun patent oladilar, biroq ularning hammasi ham tayyor mahsulot darajasiga yetib bormaydi.

Sohadagi oʻxshash tajribalar har doim ham muvaffaqiyatli yakunlanmagan. Masalan, 2020-yilda Amazon kompaniyasi ovoz tonini tahlil qiluvchi Halo Band bilaguzugini taqdim etgan edi. Biroq foydalanuvchilarning keskin tanqidlaridan soʻng, kompaniya keyingi modellardan mikrofonni olib tashladi va 2023-yilda ushbu mahsulotlar liniyasini butunlay yopdi. Hozircha Meta ushbu texnologiya asosida yangi qurilma chiqarish rejalarini eʼlon qilmagan.

MetaSunʼiy IntellektPatentTexnologiyaMaxfiylik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Databricks kompaniyasining bozor qiymati 188 milliard dollarga yetdiDatabricks kompaniyasining bozor qiymati 188 milliard dollarga yetdiBugun, 04:56Sunʼiy intellekt va neyroimplant falaj boʻlgan insonga harakat va sezgini qaytardiSunʼiy intellekt va neyroimplant falaj boʻlgan insonga harakat va sezgini qaytardiBugun, 04:21Yadro energetikasida yangi davr: Valar Atomics 6 milliard dollarlik marraga yaqinlashmoqdaYadro energetikasida yangi davr: Valar Atomics 6 milliard dollarlik marraga yaqinlashmoqdaBugun, 03:53Visa kriptovalyutalarni anʼanaviy toʻlovlarga integratsiya qilishni boshladiVisa kriptovalyutalarni anʼanaviy toʻlovlarga integratsiya qilishni boshladiBugun, 03:26Netflix Ben Affleck asos solgan AI-startapini 587 million dollarga sotib oldiNetflix Ben Affleck asos solgan AI-startapini 587 million dollarga sotib oldiBugun, 03:00GPS oʻrnini bosuvchi Pulsar tizimi: Santimetrgacha aniqlik va 100 baravar kuchli signalGPS oʻrnini bosuvchi Pulsar tizimi: Santimetrgacha aniqlik va 100 baravar kuchli signalBugun, 02:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda