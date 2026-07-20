O‘zbekiston AESi uchun Belarus tajribasi jalb etiladi
O‘zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Belarus bosh vaziri o‘rinbosari Viktor Karankevich boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuvda ikki davlat o‘rtasidagi strategik sheriklikni kengaytirish, savdo hajmini oshirish va O‘zbekistonda atom elektr stansiyasi barpo etishda hamkorlik qilish masalalari muhokama qilindi.
Muzokaralarda bo‘lajak AESni loyihalashdan tortib, uni ekspluatatsiya qilishgacha bo‘lgan jarayonlarda Belarus tajribasidan foydalanishga alohida e’tibor qaratildi.
Lukashenkoning salomi yetkazildi
Uchrashuv avvalida Viktor Karankevich O‘zbekiston rahbariga Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoning samimiy salomi va ezgu tilaklarini yetkazdi.
Tomonlar O‘zbekiston va Belarus o‘rtasidagi strategik sheriklik munosabatlarining bugungi holati hamda ularni yanada rivojlantirish istiqbollarini ko‘rib chiqdi.
Ayniqsa, siyosiy muloqot bilan bir qatorda savdo-iqtisodiy va sanoat kooperatsiyasini kuchaytirish masalalari muhokamalar markazida bo‘ldi.
Savdo hajmini 2 mlrd dollarga yetkazish maqsadi
Muloqot davomida Shavkat Mirziyoyevning 8–9 iyul kunlari Minsk shahriga amalga oshirgan rasmiy tashrifi samarali natijalar bergani qayd etildi.
Tashrif yakunlari bo‘yicha qabul qilingan chora-tadbirlar rejasini o‘z vaqtida amalga oshirish muhimligi ta’kidlandi. Ushbu reja doirasida ikki davlat o‘rtasidagi tovar ayirboshlash hajmini 2 milliard dollarga yetkazish maqsad qilingan.
Shuningdek, iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarida yangi qo‘shma loyihalarni ilgari surish, ishlab chiqarish kooperatsiyasini kengaytirish va o‘zaro investitsiyalarni ko‘paytirish vazifalari belgilangan.
AES qurilishida qanday yordam ko‘rsatiladi?
Uchrashuvning muhim mavzularidan biri O‘zbekistonda birinchi atom elektr stansiyasi va unga bog‘liq infratuzilmani barpo etish bo‘ldi.
Belarus tomonining tajribasidan quyidagi yo‘nalishlarda foydalanish masalalari ko‘rib chiqildi:
atom elektr stansiyasini loyihalash;
qurilish ishlarini ekspertlik jihatidan qo‘llab-quvvatlash;
obyektni ishga tushirish va ekspluatatsiya qilish;
xavfsizlik va infratuzilma masalalari bo‘yicha tajriba almashish.
Muzokaralar hali amaliy hamkorlikning aniq shartlari to‘liq belgilanganini anglatmaydi. Biroq Belarus tajribasini jalb etish masalasi ikki tomonlama kun tartibida muhim o‘rin egallayotgani ko‘rinmoqda.
Milliy kadrlar tayyorlanadi
Atom energetikasi sohasida malakali mutaxassislar tayyorlash masalasiga ham alohida e’tibor qaratildi.
O‘zbekiston va Belarusning tegishli oliy ta’lim muassasalari o‘rtasida qo‘shma dasturlarni yo‘lga qo‘yish, talabalar va mutaxassislar almashinuvini tashkil etish hamda soha uchun milliy kadrlar tayyorlash rejalashtirilmoqda.
Bu jarayonda faqat stansiya qurilishi emas, balki uni uzoq yillar davomida xavfsiz va samarali boshqara oladigan mahalliy mutaxassislar bazasini shakllantirish ham asosiy vazifalardan biri bo‘ladi.
Hamkorlik yangi bosqichga chiqishi mumkin
O‘zbekiston va Belarus o‘rtasidagi yangi kelishuvlar savdo, sanoat va energetika sohalaridagi hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan.
Ayniqsa, atom energetikasi bo‘yicha tajriba almashish va kadrlar tayyorlash rejalari amalga oshsa, bu ikki davlat munosabatlarida yangi strategik yo‘nalishga aylanishi mumkin.
…