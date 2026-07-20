O‘zbekiston AESi uchun Belarus tajribasi jalb etiladi

·0·O‘zbekiston
O‘zbekiston AESi uchun Belarus tajribasi jalb etiladi

O‘zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Belarus bosh vaziri o‘rinbosari Viktor Karankevich boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuvda ikki davlat o‘rtasidagi strategik sheriklikni kengaytirish, savdo hajmini oshirish va O‘zbekistonda atom elektr stansiyasi barpo etishda hamkorlik qilish masalalari muhokama qilindi.

Muzokaralarda bo‘lajak AESni loyihalashdan tortib, uni ekspluatatsiya qilishgacha bo‘lgan jarayonlarda Belarus tajribasidan foydalanishga alohida e’tibor qaratildi.

Lukashenkoning salomi yetkazildi

Uchrashuv avvalida Viktor Karankevich O‘zbekiston rahbariga Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoning samimiy salomi va ezgu tilaklarini yetkazdi.

Tomonlar O‘zbekiston va Belarus o‘rtasidagi strategik sheriklik munosabatlarining bugungi holati hamda ularni yanada rivojlantirish istiqbollarini ko‘rib chiqdi.

Ayniqsa, siyosiy muloqot bilan bir qatorda savdo-iqtisodiy va sanoat kooperatsiyasini kuchaytirish masalalari muhokamalar markazida bo‘ldi.

Savdo hajmini 2 mlrd dollarga yetkazish maqsadi

Muloqot davomida Shavkat Mirziyoyevning 8–9 iyul kunlari Minsk shahriga amalga oshirgan rasmiy tashrifi samarali natijalar bergani qayd etildi.

O‘zbekiston AESi uchun Belarus tajribasi jalb etiladi

Tashrif yakunlari bo‘yicha qabul qilingan chora-tadbirlar rejasini o‘z vaqtida amalga oshirish muhimligi ta’kidlandi. Ushbu reja doirasida ikki davlat o‘rtasidagi tovar ayirboshlash hajmini 2 milliard dollarga yetkazish maqsad qilingan.

Shuningdek, iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarida yangi qo‘shma loyihalarni ilgari surish, ishlab chiqarish kooperatsiyasini kengaytirish va o‘zaro investitsiyalarni ko‘paytirish vazifalari belgilangan.

AES qurilishida qanday yordam ko‘rsatiladi?

Uchrashuvning muhim mavzularidan biri O‘zbekistonda birinchi atom elektr stansiyasi va unga bog‘liq infratuzilmani barpo etish bo‘ldi.

Belarus tomonining tajribasidan quyidagi yo‘nalishlarda foydalanish masalalari ko‘rib chiqildi:

  • atom elektr stansiyasini loyihalash;

  • qurilish ishlarini ekspertlik jihatidan qo‘llab-quvvatlash;

  • obyektni ishga tushirish va ekspluatatsiya qilish;

  • xavfsizlik va infratuzilma masalalari bo‘yicha tajriba almashish.

Muzokaralar hali amaliy hamkorlikning aniq shartlari to‘liq belgilanganini anglatmaydi. Biroq Belarus tajribasini jalb etish masalasi ikki tomonlama kun tartibida muhim o‘rin egallayotgani ko‘rinmoqda.

Milliy kadrlar tayyorlanadi

Atom energetikasi sohasida malakali mutaxassislar tayyorlash masalasiga ham alohida e’tibor qaratildi.

O‘zbekiston va Belarusning tegishli oliy ta’lim muassasalari o‘rtasida qo‘shma dasturlarni yo‘lga qo‘yish, talabalar va mutaxassislar almashinuvini tashkil etish hamda soha uchun milliy kadrlar tayyorlash rejalashtirilmoqda.

Bu jarayonda faqat stansiya qurilishi emas, balki uni uzoq yillar davomida xavfsiz va samarali boshqara oladigan mahalliy mutaxassislar bazasini shakllantirish ham asosiy vazifalardan biri bo‘ladi.

Hamkorlik yangi bosqichga chiqishi mumkin

O‘zbekiston va Belarus o‘rtasidagi yangi kelishuvlar savdo, sanoat va energetika sohalaridagi hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan.

Ayniqsa, atom energetikasi bo‘yicha tajriba almashish va kadrlar tayyorlash rejalari amalga oshsa, bu ikki davlat munosabatlarida yangi strategik yo‘nalishga aylanishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jizzaxda 3106 ta soxta chek orqali 1,9 mlrd so‘mlik firibgarlik fosh etildiJizzaxda 3106 ta soxta chek orqali 1,9 mlrd so‘mlik firibgarlik fosh etildiBugun, 18:14Samarqandda qadimiy hukmdorlar saroyi izlari topildiSamarqandda qadimiy hukmdorlar saroyi izlari topildiBugun, 17:05776 ta davlat stipendiyasi ajratildi: 187 tasi Prezidentniki776 ta davlat stipendiyasi ajratildi: 187 tasi PrezidentnikiBugun, 12:57Kutilmagan o‘zgarish: ertadan O‘zbekistonda harorat pasayadiKutilmagan o‘zgarish: ertadan O‘zbekistonda harorat pasayadiBugun, 12:08Hokimning yer bo‘yicha qarori cheklanadi: yangi tartib nima beradi?Hokimning yer bo‘yicha qarori cheklanadi: yangi tartib nima beradi?Bugun, 00:20O‘zbekistonda elektr iste’moli bo‘yicha navbatdagi rekord yangilandiO‘zbekistonda elektr iste’moli bo‘yicha navbatdagi rekord yangilandiKecha, 20:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi