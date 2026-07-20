Paramount va Warner Bros. Discovery birlashuvi toʻxtatildi: 110 milliard dollarlik bitim xavf ostida

·28·Texno
Paramount va Warner Bros. Discovery birlashuvi toʻxtatildi: 110 milliard dollarlik bitim xavf ostida

AQSH sudi media olamidagi eng yirik bitimlardan biri — Paramount Skydance va Warner Bros. Discovery kompaniyalarining birlashish jarayonini vaqtincha toʻxtatib qoʻydi. Qiymati 110 milliard dollarga baholanayotgan ushbu megamerger 12 ta shtat prokurorlari tomonidan berilgan daʼvo arizasi sababli tormozlandi. Sudyaning ushbu qarori jahon kino va telekommunikatsiya bozorida monopoliyaga qarshi kurashning yangi bosqichini boshlab berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

AQSH okrug sudyasi Araceli Martínez-Olguín tomonlarning argumentlarini tinglagach, bitimni 14 kunga muzlatish haqida qaror chiqardi. Kaliforniya bosh prokurori Rob Bonta boshchiligidagi koalitsiya ushbu birlashuv erkin raqobatga jiddiy zarar yetkazishini taʼkidlamoqda. TechCrunch nashri xabariga koʻra, agar ushbu muddat ichida tomonlar kelisha olmasa, prokurorlar cheklov muddatini yana uzaytirishni soʻrab murojaat qilishadi.

Raqobat va bozorga taʼsiri

Prokurorlarning fikricha, ikki yirik studiyaning birlashishi kinoteatrlar, kabel televideniyesi distribyutorlari va oddiy tomoshabinlar uchun salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Daʼvo arizasida qayd etilishicha, bozorning bunday darajada konsentratsiyalashuvi uchta asosiy yoʻnalishda raqobatni boʻgʻadi: keng prokatdagi filmlar tarqatish, eng yuqori daromad keltiruvchi blokbasterlar distributsiyasi va asosiy kabel kanallarini litsenziyalash.

"Tarix shuni koʻrsatadiki, bir nechta odam odamlar hayoti uchun markaziy boʻlgan bozorlar ustidan katta hokimiyatga ega boʻlsa, imkoniyatlar kamayadi, mahsulot va xizmatlar sifati yomonlashadi", — deya taʼkidladi Rob Bonta. Uning soʻzlariga koʻra, ushbu sud jarayoni ijodkorlar va tomoshabinlarga xizmat qiladigan erkin hamda adolatli bozorni saqlab qolish uchun muhim qadamdir.

Streaming va televideniye kelajagi

Mazkur bitim amalga oshsa, Paramount+ va HBO Max (Max) kabi yirik streaming platformalari bitta soyabon ostida birlashishi lozim edi. Shuningdek, bu harakat CBS va MTV kabi Paramount aktivlarini Warner Bros. Discovery tarkibidagi CNN va HBO bilan birlashtirib, dunyodagi eng yirik telekanallar portfelini yaratgan boʻlar edi. Paramount rahbari David Ellison avvalroq bitim sentyabr oyigacha yakunlanishini rejalashtirgan edi.

Ushbu huquqiy toʻsiq Paramount kompaniyasining Netflix kabi gigantlar bilan raqobatlasha oladigan darajadagi transformatsiyasiga jiddiy zarba boʻlishi mumkin. Soha mutaxassislari, rejissyorlar va aktyorlar ham ushbu birlashuvga qarshi chiqishmoqda. Ularning fikricha, AQSH media sanoatining bunday darajada birlashishi ijodiy xilma-xillikni kamaytiradi va narxlarning oshishiga olib keladi.

Hozircha Paramount va Warner Bros. Discovery vakillari sud qarori yuzasidan rasmiy izoh berishdan tiyilmoqda. Agar sud bitimni butunlay bekor qilsa, bu Gollivud tarixidagi eng yirik muvaffaqiyatsiz kelishuvlardan biri sifatida qayd etiladi. Oʻzbekistonlik tomoshabinlar uchun ham bu yangilik muhim, chunki ushbu platformalarning kontenti va litsenziyalash siyosati global miqyosda, jumladan, Markaziy Osiyo bozorida ham narxlar va kontent mavjudligiga taʼsir koʻrsatadi.

ParamountWarner BrosHBO MaxBiznesTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Telegram messenjerida yangi funksiya: Pavel Durov "karusel" formatini eʼlon qildiTelegram messenjerida yangi funksiya: Pavel Durov "karusel" formatini eʼlon qildiBugun, 23:30SpaceX kutilmagan toʻxtalishga yuz tutdi: Falcon 9 parvozi soʻnggi soniyalarda bekor qilindiSpaceX kutilmagan toʻxtalishga yuz tutdi: Falcon 9 parvozi soʻnggi soniyalarda bekor qilindiBugun, 23:00Koinotga yuk yetkazish narxi keskin arzonlashmoqda: 2040-yilga borib 300 dollarga tushadiKoinotga yuk yetkazish narxi keskin arzonlashmoqda: 2040-yilga borib 300 dollarga tushadiBugun, 21:52Volkswagen aqlli texnologiyalar bilan jihozlangan yangi elektrovelosipedini taqdim etdiVolkswagen aqlli texnologiyalar bilan jihozlangan yangi elektrovelosipedini taqdim etdiBugun, 21:26AQSH tibbiyot tizimiga xizmat koʻrsatuvchi Craneware kompaniyasi kiberhujumga uchradiAQSH tibbiyot tizimiga xizmat koʻrsatuvchi Craneware kompaniyasi kiberhujumga uchradiBugun, 21:22NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldiNASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldiBugun, 20:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda