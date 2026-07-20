Paramount va Warner Bros. Discovery birlashuvi toʻxtatildi: 110 milliard dollarlik bitim xavf ostida
AQSH sudi media olamidagi eng yirik bitimlardan biri — Paramount Skydance va Warner Bros. Discovery kompaniyalarining birlashish jarayonini vaqtincha toʻxtatib qoʻydi. Qiymati 110 milliard dollarga baholanayotgan ushbu megamerger 12 ta shtat prokurorlari tomonidan berilgan daʼvo arizasi sababli tormozlandi. Sudyaning ushbu qarori jahon kino va telekommunikatsiya bozorida monopoliyaga qarshi kurashning yangi bosqichini boshlab berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
AQSH okrug sudyasi Araceli Martínez-Olguín tomonlarning argumentlarini tinglagach, bitimni 14 kunga muzlatish haqida qaror chiqardi. Kaliforniya bosh prokurori Rob Bonta boshchiligidagi koalitsiya ushbu birlashuv erkin raqobatga jiddiy zarar yetkazishini taʼkidlamoqda. TechCrunch nashri xabariga koʻra, agar ushbu muddat ichida tomonlar kelisha olmasa, prokurorlar cheklov muddatini yana uzaytirishni soʻrab murojaat qilishadi.
Raqobat va bozorga taʼsiriProkurorlarning fikricha, ikki yirik studiyaning birlashishi kinoteatrlar, kabel televideniyesi distribyutorlari va oddiy tomoshabinlar uchun salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Daʼvo arizasida qayd etilishicha, bozorning bunday darajada konsentratsiyalashuvi uchta asosiy yoʻnalishda raqobatni boʻgʻadi: keng prokatdagi filmlar tarqatish, eng yuqori daromad keltiruvchi blokbasterlar distributsiyasi va asosiy kabel kanallarini litsenziyalash.
"Tarix shuni koʻrsatadiki, bir nechta odam odamlar hayoti uchun markaziy boʻlgan bozorlar ustidan katta hokimiyatga ega boʻlsa, imkoniyatlar kamayadi, mahsulot va xizmatlar sifati yomonlashadi", — deya taʼkidladi Rob Bonta. Uning soʻzlariga koʻra, ushbu sud jarayoni ijodkorlar va tomoshabinlarga xizmat qiladigan erkin hamda adolatli bozorni saqlab qolish uchun muhim qadamdir.
Streaming va televideniye kelajagiMazkur bitim amalga oshsa, Paramount+ va HBO Max (Max) kabi yirik streaming platformalari bitta soyabon ostida birlashishi lozim edi. Shuningdek, bu harakat CBS va MTV kabi Paramount aktivlarini Warner Bros. Discovery tarkibidagi CNN va HBO bilan birlashtirib, dunyodagi eng yirik telekanallar portfelini yaratgan boʻlar edi. Paramount rahbari David Ellison avvalroq bitim sentyabr oyigacha yakunlanishini rejalashtirgan edi.
Ushbu huquqiy toʻsiq Paramount kompaniyasining Netflix kabi gigantlar bilan raqobatlasha oladigan darajadagi transformatsiyasiga jiddiy zarba boʻlishi mumkin. Soha mutaxassislari, rejissyorlar va aktyorlar ham ushbu birlashuvga qarshi chiqishmoqda. Ularning fikricha, AQSH media sanoatining bunday darajada birlashishi ijodiy xilma-xillikni kamaytiradi va narxlarning oshishiga olib keladi.
Hozircha Paramount va Warner Bros. Discovery vakillari sud qarori yuzasidan rasmiy izoh berishdan tiyilmoqda. Agar sud bitimni butunlay bekor qilsa, bu Gollivud tarixidagi eng yirik muvaffaqiyatsiz kelishuvlardan biri sifatida qayd etiladi. Oʻzbekistonlik tomoshabinlar uchun ham bu yangilik muhim, chunki ushbu platformalarning kontenti va litsenziyalash siyosati global miqyosda, jumladan, Markaziy Osiyo bozorida ham narxlar va kontent mavjudligiga taʼsir koʻrsatadi.
…