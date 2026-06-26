Юнусобод ва Шайхонтоҳур аҳоли сони бўйича етакчилар сафида

·2·Ўзбекистон
Юнусобод ва Шайхонтоҳур аҳоли сони бўйича етакчилар сафида

2026 йил 1 апрель ҳолатига кўра, Тошкент шаҳрининг Олмазор, Юнусобод ва Шайхонтоҳур туманлари аҳоли энг кўп яшайдиган ҳудудлар бўйича Ўзбекистондаги биринчи ўнталикдан жой олди. Бу ҳақда Статистика агентлиги маълумотларида қайд этилган.

Пойтахт туманлари орасида Олмазор биринчи ўринни эгаллади. У ерда 419,6 минг нафар аҳоли истиқомат қилади. Юнусобод тумани 395 минг нафар аҳоли билан иккинчи, Шайхонтоҳур тумани эса 374,6 минг киши билан учинчи ўринда қайд этилди.

Мамлакат миқёсида Олмазор тумани аҳоли сони бўйича 6-ўринни эгаллаган. Юнусобод 8-ўринда, Шайхонтоҳур эса 9-ўринда жойлашган.

2026 йил 1 апрель ҳолатига Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси 38,4 миллион нафарга етган. Энг кўп аҳоли яшайдиган ҳудудлар рўйхатида йирик шаҳарлар билан бирга Самарқанд ва Андижон вилоятларидаги аҳолиси зич туманлар ҳам юқори ўринларни банд қилган.

Тошкент вилоятининг бирор тумани биринчи ўнталикка кирмаган. Бу пойтахт аҳолисининг катта қисми бевосита Тошкент шаҳрининг маъмурий ҳудудларида тўпланганини кўрсатади.

ОлмазорЮнусободШайхонтоҳурТошкентСтатистика агентлигиЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда олти кунлик сел хавфи эълон қилиндиЎзбекистонда олти кунлик сел хавфи эълон қилиндиБугун, 10:43Ўзбекистонликлар неча йил умр кўрмоқда?Ўзбекистонликлар неча йил умр кўрмоқда?Бугун, 10:35Мустақилликнинг 35 йиллиги муносабати билан эсдалик нишони таъсис этилдиМустақилликнинг 35 йиллиги муносабати билан эсдалик нишони таъсис этилдиКеча, 18:57Абитуриентлар диққатига: қабул бугун тугайдиАбитуриентлар диққатига: қабул бугун тугайдиКеча, 16:09Ўзбекистонда кивига талаб кескин ошди: асосий таъминотчи қайси давлат?Ўзбекистонда кивига талаб кескин ошди: асосий таъминотчи қайси давлат?Кеча, 15:56Эртага ҳаво 44 даражагача кўтариладиЭртага ҳаво 44 даражагача кўтариладиКеча, 14:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Гилам ювиш жарималари ҳақидаги хабарлар тарқалди
Гилам ювиш жарималари ҳақидаги хабарлар тарқалди
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилди