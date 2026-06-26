Ўзбекистонликлар неча йил умр кўрмоқда?

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонликлар неча йил умр кўрмоқда?

Ўзбекистонда аҳолининг ўртача умр кўриш давомийлиги йил сайин ошиб бормоқда. Миллий статистика қўмитаси эълон қилган янги маълумотларга кўра, 2025 йил якунлари бўйича мамлакатда ўртача умр кўриш давомийлиги 75,4 ёшни ташкил этган.

Статистик маълумотлар таҳлилига кўра, мустақилликнинг дастлабки йилларида Ўзбекистонда ўртача умр кўриш давомийлиги 66,4 ёш бўлган. Кейинги йилларда мазкур кўрсаткич изчил ўсиб борган. Хусусан, 2000 йилда 70,8 ёш, 2010 йилда 73 ёш, 2015 йилда эса 73,6 ёш қайд этилган.

2020 йилда коронавирус пандемияси таъсири сабабли ўртача умр кўриш давомийлиги 73,4 ёшгача пасайган бўлса-да, кейинги йилларда яна ижобий ўсиш кузатилди. Жумладан, 2024 йилда бу кўрсаткич 75,1 ёшга етган бўлса, 2025 йилда эса 75,4 ёшгача кўтарилган.

Мутахассислар ушбу ўсишни соғлиқни сақлаш тизимида амалга оширилаётган ислоҳотлар, тиббий хизматлар сифати ва қамровининг кенгайиши, профилактик чора-тадбирларнинг кучайтирилиши ҳамда аҳоли турмуш даражасининг изчил яхшиланиб бораётгани билан изоҳламоқда.

Қайд этилишича, ўртача умр кўриш давомийлиги мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиёти, аҳоли саломатлиги ва соғлиқни сақлаш тизими самарадорлигини баҳолашдаги энг муҳим демографик кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Янги статистика эса Ўзбекистонда ушбу йўналишда ижобий ўзгаришлар давом этаётганини кўрсатмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мустақилликнинг 35 йиллиги муносабати билан эсдалик нишони таъсис этилдиМустақилликнинг 35 йиллиги муносабати билан эсдалик нишони таъсис этилдиКеча, 18:57Абитуриентлар диққатига: қабул бугун тугайдиАбитуриентлар диққатига: қабул бугун тугайдиКеча, 16:09Ўзбекистонда кивига талаб кескин ошди: асосий таъминотчи қайси давлат?Ўзбекистонда кивига талаб кескин ошди: асосий таъминотчи қайси давлат?Кеча, 15:56Эртага ҳаво 44 даражагача кўтариладиЭртага ҳаво 44 даражагача кўтариладиКеча, 14:03Ўзбекистонда «Яшил таъмир» ва энергия тежамкор уйлар даври бошланмоқдаЎзбекистонда «Яшил таъмир» ва энергия тежамкор уйлар даври бошланмоқдаКеча, 13:40Мирзо Улуғбек туманининг айрим ҳудудларида электр ўчириладиМирзо Улуғбек туманининг айрим ҳудудларида электр ўчириладиКеча, 09:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Гилам ювиш жарималари ҳақидаги хабарлар тарқалди
Гилам ювиш жарималари ҳақидаги хабарлар тарқалди
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилди