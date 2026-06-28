Ўзбекистонда қоғоз автостраховка полислари бекор қилинади

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда қоғоз автостраховка полислари бекор қилинади

Ўзбекистонда мажбурий автосуғурта тизимини ўзгартирувчи ЎРҚ-1154-сонли қонун қабул қилинди. Янги тартиб ҳайдовчилар учун суғурта хизматларини рақамлаштириш, ҳужжат расмийлаштиришни соддалаштириш ва йўл-транспорт ҳодисасидан кейин товон пули олиш жараёнини енгиллаштиришни назарда тутади.

Қонунга кўра, қоғоз шаклидаги суғурта полислари бекор қилиниб, мажбурий автосуғурта тўлиқ электрон форматга ўтказилади. Полислар электрон тарзда расмийлаштирилади ва уларни қоғозда олиб юриш талаб этилмайди.

Йўл-транспорт ҳодисасида жабрланган шахс товон пули учун ўзининг суғурта компаниясига ёки аварияга айбдор ҳайдовчининг суғурталовчисига тўғридан-тўғри мурожаат қилиши мумкин бўлади.

«Чекловсиз» ёки VIP полис расмийлаштирилганда автомобиль эгаси ва унинг яқин қариндошлари автоматик равишда суғурталанган шахслар қаторига киритилади.

Қонун суғурта компанияларига қўйиладиган молиявий талабларни ҳам кучайтиради. Агар фойдани тақсимлаш компаниянинг тўлов қобилиятига хавф туғдирса, бундай тақсимотга йўл қўйилмайди. Суғурталовчилар мижозларга хизмат нархи, полис шартлари ва товон тўлаш тартиби ҳақида очиқ маълумот бериши шарт.

Электрон тижорат операторлари, аджастерлар ва сюрвейерлар учун эса фаолиятни хабардор қилиш тартиби жорий этилади.

ЎзбекистонАвтостраховкаЭлектрон полисЙўл-транспорт ҳодисасиСуғурта компаниялариЎРҚ-1154
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 7 ёшгача бўлган болалар учун автокресло мажбурий бўлиши мумкинЎзбекистонда 7 ёшгача бўлган болалар учун автокресло мажбурий бўлиши мумкинБугун, 16:46Ўзбекистоннинг 24 университети дунёнинг энг нуфузли университетлари рейтингига кирдиЎзбекистоннинг 24 университети дунёнинг энг нуфузли университетлари рейтингига кирдиКеча, 23:50Андижонда 31 мингдан ортиқ аҳоли учун канализация тармоғи янгиланмоқдаАндижонда 31 мингдан ортиқ аҳоли учун канализация тармоғи янгиланмоқдаКеча, 22:55Ўзбекистонда ёшларнинг бандлиги бўйича янги тадқиқот эълон қилиндиЎзбекистонда ёшларнинг бандлиги бўйича янги тадқиқот эълон қилиндиКеча, 20:12Ўзбекистонда инқилобий янгилик! Йўллар пластик чиқиндилардан қуриладиЎзбекистонда инқилобий янгилик! Йўллар пластик чиқиндилардан қуриладиКеча, 19:27Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилдиТошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилдиКеча, 19:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Гилам ювиш жарималари ҳақидаги хабарлар тарқалди
Гилам ювиш жарималари ҳақидаги хабарлар тарқалди
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди
Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди
2030 йилгача Ўзбекистонда 5 та сел-сув омбори қурилади
2030 йилгача Ўзбекистонда 5 та сел-сув омбори қурилади