Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди

·438·Ўзбекистон
Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди

Ўзгидромет тезкор огоҳлантириш билан чиқди. Идора маълумотига кўра, 2–5 июнь кунлари кутилаётган ёғингарчиликлар сабаб республика тоғ олди ва тоғли ҳудудларида сел ҳамда сув тошқини ҳодисалари кузатилиши мумкин.

Хусусан, хавф қуйидаги ҳудудларда эҳтимол қилинмоқда:

— Қашқадарё вилояти: Яккабоғ, Деҳқонобод, Чироқчи, Китоб, Шаҳрисабз, Қамаши ва Ғузор туманлари;

— Сурхондарё вилояти: Сариосиё, Узун, Олтинсой, Денов, Бойсун, Шеробод, Шўрчи, Қумқўрғон ва Музробот туманлари;

— Самарқанд вилояти: Ургут, Самарқанд, Булунғур, Нуробод, Қўшработ, Каттақўрғон, Пайариқ, Жомбой ва Иштихон туманлари;

— Навоий вилояти: Хатирчи, Навбаҳор, Нурота, Конимех ва Кармана туманлари;

— Жиззах вилояти: Зомин, Бахмал, Ғаллаорол, Шароф Рашидов, Фориш ва Янгиобод туманлари;

— Тошкент вилояти: Оҳангарон, Бўстонлиқ, Паркент, Пискент, Ўртачирчиқ ва Юқоричирчиқ туманлари, шунингдек Ангрен ва Олмалиқ шаҳарлари;

— Наманган вилояти: Поп, Косонсой, Чортоқ, Чуст, Наманган ва Янгиқўрғон туманлари;

— Фарғона вилояти: Сўх, Шоҳимардон, Фарғона ва Бешариқ туманлари;

— Андижон вилояти: Андижон, Асака, Жалақудуқ, Қўрғонтепа, Пахтаобод, Избоскан, Хўжаобод ва Марҳамат туманлари ҳамда Хонабод шаҳри.

Ўзгидромет тоғ олди ва тоғли ҳудудларда яшовчи фуқаролар, дам олувчилар ҳамда мазкур йўналишларда ҳаракатланувчи ҳайдовчиларни эҳтиёткор бўлишга чақирди.

Шу билан бирга, республиканинг айрим ҳудудларида ёмғир сувлари тўпланиши мумкинлиги қайд этилди. Бу ҳолат айрим жойларда қисқа муддатли сув тошишларига сабаб бўлиши эҳтимоли бор.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Апрель ойи учун 143,6 млрд сўм кэшбек тасдиқландиБугун, 08:14Бухоро чўлида катта кўл пайдо бўлдиБугун, 07:25Ўзбекистон Афғонистонга қишлоқ хўжалиги уруғликларини етказиб бердиБугун, 04:54Ўзбекистон ва Ҳонгконг ўртасида янги авиарейслар йўлга қўйилиши мумкинБугун, 04:48Президентнинг қарори бўйича ёшларга 100 млн сўмгача имтиёзли кредитлар бериладиКеча, 11:02Ўзбекистонлик ҳожиларнинг юртга қайтиш санаси маълум бўлдиКеча, 09:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди