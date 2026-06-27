Ўзбекистоннинг 24 университети дунёнинг энг нуфузли университетлари рейтингига кирди

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг 24 университети дунёнинг энг нуфузли университетлари рейтингига кирди

Ўзбекистоннинг олий таълим тизими халқаро майдонда яна бир муҳим ютуққа эришди. Times Higher Education (THE) халқаро рейтинг агентлиги 24 июнь куни Индонезияда бўлиб ўтган таълим соҳасига бағишланган конгресс доирасида THE Sustainability Impact Ratings 2026 натижаларини эълон қилди.

Мазкур рейтинг дунё олий таълим муассасаларининг БМТнинг Барқарор ривожланиш мақсадларига қўшаётган ҳиссасини таълим сифати, илмий тадқиқотлар, институционал бошқарув, ижтимоий масъулият, экологик барқарорлик ва халқаро ҳамкорлик каби муҳим мезонлар асосида баҳолайди.

2026 йилги натижаларга кўра, рейтингдан Ўзбекистоннинг жами 50 та олий таълим муассасаси ўрин олди. Уларнинг 24 таси дунёнинг топ-1000 талик университетлари қаторига киришга муваффақ бўлди. Бу мамлакат олий таълим тизимининг халқаро майдондаги рақобатбардошлиги тобора ортиб бораётганини кўрсатади.

Энг юқори натижани Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети ҳамда Тошкент давлат иқтисодиёт университети қайд этиб, 101–200-ўринлар гуруҳидан жой олди.

Шунингдек, Ўзбекистон Миллий университети ва “ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети 201–300-ўринлар, Бухоро давлат университети, Самарқанд давлат тиббиёт университети ҳамда Термиз иқтисодиёт ва сервис университети эса 301–400-ўринлар оралиғида қайд этилди.

Ўзбекистон университетлари барқарор ривожланишнинг алоҳида йўналишлари бўйича ҳам юқори кўрсаткичларга эришди. Хусусан, Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети "Гендер тенглиги" йўналишида дунёда 8-ўринни эгаллади. Тошкент давлат техника университети "Арзон ва тоза энергия" йўналишида 5-ўрин, Фарғона политехника институти эса 6-ўринни қайд этди.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Миллий педагогика университети "Гендер тенглиги" бўйича 20-ўрин, Термиз давлат университети ва Тошкент ахборот технологиялари университети "Арзон ва тоза энергия" йўналишида мос равишда 36 ва 48-ўринларни эгаллади. Тошкент давлат тиббиёт университети ҳамда Самарқанд давлат тиббиёт университети эса "Соғлиқ ва фаровонлик" йўналиши бўйича дунёнинг энг яхши 100 та университети қаторига кирди.

Вазирлик маълумотларига кўра, мазкур рейтингда иштирок этаётган Ўзбекистон университетлари сони йил сайин ошиб бормоқда. Агар 2021 йилда рейтингдан атиги 12 та олий таълим муассасаси ўрин олган бўлса, 2022 йилда бу кўрсаткич 30 тага, 2023 йилда 47 тага, 2024 йилда 53 тага, 2025 йилда эса 59 тага етган. 2026 йилда рейтингга мамлакатнинг 50 та олий таълим муассасаси киритилди ва уларнинг 24 таси топ-1000 таликдан муносиб ўрин эгаллади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андижонда 31 мингдан ортиқ аҳоли учун канализация тармоғи янгиланмоқдаАндижонда 31 мингдан ортиқ аҳоли учун канализация тармоғи янгиланмоқдаБугун, 22:55Ўзбекистонда ёшларнинг бандлиги бўйича янги тадқиқот эълон қилиндиЎзбекистонда ёшларнинг бандлиги бўйича янги тадқиқот эълон қилиндиБугун, 20:12Ўзбекистонда инқилобий янгилик! Йўллар пластик чиқиндилардан қуриладиЎзбекистонда инқилобий янгилик! Йўллар пластик чиқиндилардан қуриладиБугун, 19:27Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилдиТошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилдиБугун, 19:00Ўзбекистонда 16 ёшгача болалар учун ижтимоий тармоқлар чекланиши мумкинЎзбекистонда 16 ёшгача болалар учун ижтимоий тармоқлар чекланиши мумкинБугун, 16:22Ўзбекистонда лифтлар хавфсизлигини баҳолаш тартиби янгиландиЎзбекистонда лифтлар хавфсизлигини баҳолаш тартиби янгиландиБугун, 15:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Гилам ювиш жарималари ҳақидаги хабарлар тарқалди
Гилам ювиш жарималари ҳақидаги хабарлар тарқалди
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилди