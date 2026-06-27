Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
27 июн куни соат 18:34:58 да Афғонистон ҳудудида 6 магнитудали зилзила содир бўлди, деб хабар берди Республика сейсмопрогностик мониторинг маркази. Ер силкинишининг эпицентри Афғонистоннинг Бадахшон вилоятида, 224 километр чуқурликда жойлашган.
Зилзила эпицентри Тошкентдан 499 километр жануби-шарқда қайд этилган. Ер силкиниши Ўзбекистоннинг қатор ҳудудларида ҳам сезилди.
Сезилиш кучи қуйидагича бўлган:
• Сурхондарё вилоятида 4–5 балл, эпицентргача 261 километр
• Фарғона вилоятида 4 балл, 417 километр
• Жиззах вилоятида 4 балл, 417 километр
• Самарқанд вилоятида 4 балл, 421 километр
• Сирдарё вилоятида 4 балл, 424 километр
• Қашқадарё вилоятида 4 балл, 446 километр
• Андижон вилоятида 3–4 балл, 477 километр
• Наманган вилоятида 3–4 балл, 479 километр
• Тошкент вилоятида 2–3 балл, 495 километр
• Тошкент шаҳрида 2–3 балл, 499 километр
• Навоий вилоятида 2 балл, 554 километр
• Бухоро вилоятида 2 балл, 597 километр
Зилзиланинг координаталари 36,84 шимолий кенглик ва 70,19 шарқий узунликни ташкил этган. Ҳозирча Ўзбекистон ҳудудида вайронагарчилик ёки жабрланганлар ҳақида маълумот берилмаган.
…