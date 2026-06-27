Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди

·137·Ўзбекистон
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди

27 июн куни соат 18:34:58 да Афғонистон ҳудудида 6 магнитудали зилзила содир бўлди, деб хабар берди Республика сейсмопрогностик мониторинг маркази. Ер силкинишининг эпицентри Афғонистоннинг Бадахшон вилоятида, 224 километр чуқурликда жойлашган.

Зилзила эпицентри Тошкентдан 499 километр жануби-шарқда қайд этилган. Ер силкиниши Ўзбекистоннинг қатор ҳудудларида ҳам сезилди.

Сезилиш кучи қуйидагича бўлган:

• Сурхондарё вилоятида 4–5 балл, эпицентргача 261 километр
• Фарғона вилоятида 4 балл, 417 километр
• Жиззах вилоятида 4 балл, 417 километр
• Самарқанд вилоятида 4 балл, 421 километр
• Сирдарё вилоятида 4 балл, 424 километр
• Қашқадарё вилоятида 4 балл, 446 километр
• Андижон вилоятида 3–4 балл, 477 километр
• Наманган вилоятида 3–4 балл, 479 километр
• Тошкент вилоятида 2–3 балл, 495 километр
• Тошкент шаҳрида 2–3 балл, 499 километр
• Навоий вилоятида 2 балл, 554 километр
• Бухоро вилоятида 2 балл, 597 километр

Зилзиланинг координаталари 36,84 шимолий кенглик ва 70,19 шарқий узунликни ташкил этган. Ҳозирча Ўзбекистон ҳудудида вайронагарчилик ёки жабрланганлар ҳақида маълумот берилмаган.

БадахшонАфғонистонТошкент шаҳриСурхондарёСамарқандЗилзила
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда инқилобий янгилик! Йўллар пластик чиқиндилардан қуриладиЎзбекистонда инқилобий янгилик! Йўллар пластик чиқиндилардан қуриладиБугун, 19:27Ўзбекистонда 16 ёшгача болалар учун ижтимоий тармоқлар чекланиши мумкинЎзбекистонда 16 ёшгача болалар учун ижтимоий тармоқлар чекланиши мумкинБугун, 16:22Ўзбекистонда лифтлар хавфсизлигини баҳолаш тартиби янгиландиЎзбекистонда лифтлар хавфсизлигини баҳолаш тартиби янгиландиБугун, 15:27Эҳтиёт бўлинг: Бугун Ўзбекистонда ультрабинафша нурланиш энг хавфли даражага чиқадиЭҳтиёт бўлинг: Бугун Ўзбекистонда ультрабинафша нурланиш энг хавфли даражага чиқадиБугун, 13:08Ўзбекистонликлар узоқроқ яшамоқда: Ўртача умр кўриш неча ёшга етди?Ўзбекистонликлар узоқроқ яшамоқда: Ўртача умр кўриш неча ёшга етди?Бугун, 12:12Гулнора Каримованинг 43,5 млн долларлик активлари тиббиётга йўналтирилди!Гулнора Каримованинг 43,5 млн долларлик активлари тиббиётга йўналтирилди!Кеча, 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Гилам ювиш жарималари ҳақидаги хабарлар тарқалди
Гилам ювиш жарималари ҳақидаги хабарлар тарқалди
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилди