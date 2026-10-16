Ўзбекистонда пешлавҳалар энди реклама ҳисобланмайди — муҳим ҳукумат қарори

·8·Ўзбекистон
Ўзбекистонда пешлавҳалар энди реклама ҳисобланмайди — муҳим ҳукумат қарори

Ўзбекистонда кичик ва ўрта бизнес вакиллари, дўконлар, савдо шохобчалари ҳамда турли хизмат кўрсатиш масканлари эгалари кўп йиллардан буён кутган муҳим бюрократик тўсиқ олиб ташланди.

Вазирлар Маҳкамасининг тегишли қарорига биноан, тадбиркорлик субъектлари ўзлари фаолият юритаётган бино ва иншоотларга ўрнатадиган пешлавҳалар расман ташқи реклама объекти ҳисобланмайдиган бўлди.

Нималар реклама деб баҳоланмайди?

Ҳукумат қарорида қайси ахборот турлари ташқи реклама доирасидан чиқарилгани аниқ кўрсатиб ўтилди:

  • Бинонинг ташқи томонидаги маълумотлар: Тадбиркорлик субъекти ўзи эгаллаб турган бино ёки иншоотнинг ташқи девори ёхуд пештоқида жойлаштирган номи ва асосий фаолият тури тўғрисидаги барча ахборотлар;

  • Фирма номи ва белгилар: Корхонанинг расмий фирма номи, товар ёки хизмат кўрсатиш белгилари ва логотиплари реклама тушунчасига киритилмайди.

Реклама паспорти талаб этилмайди

Мазкур ўзгариш тадбиркорлар учун ортиқча оворагарчилик ва харажатларни бекор қилади:

  • Паспорт расмийлаштириш шарт эмас: Бундай маълумот берувчи пешлавҳалар учун ваколатли органлардан алоҳида реклама жойининг паспортини расмийлаштириш талаби мутлақо бекор қилинди;

  • Жарима ва тўловлар хавфи йўқолди: Авваллари назорат органлари кўпинча бино пештоқидаги оддий фирма номини ҳам реклама деб баҳолаб, йиғимлар ёки маъмурий жарималар қўллаш ҳолатлари кузатиларди. Янги қоидалар билан бундай тушунмовчиликларга расман нуқта қўйилди.

Ушбу қарор мамлакатда бизнес юритиш шароитларини янада соддалаштириш, тадбиркорларнинг вақти ва молиявий ресурсларини тежаш ҳамда савдо шохобчаларини замонавий ва очиқ кўринишда безатиш имкониятини кенгайтиради.

Вазирлар МаҳкамасиСавдо шохобчалариРеклама паспортиБизнес вакиллари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда дўкон пешлавҳаси учун реклама паспорти олиш талаби бекор қилиндиЎзбекистонда дўкон пешлавҳаси учун реклама паспорти олиш талаби бекор қилиндиБугун 17:00Бизнесдаги тўсиқлар олиб ташланади: Саноатни ривожлантириш бўйича янги режаларБизнесдаги тўсиқлар олиб ташланади: Саноатни ривожлантириш бўйича янги режалар5 май 18:43«O‘» ва «G‘» энди бошқача ёзиладими? Сенат алифбо ислоҳотига оид қонунни маъқуллади«O‘» ва «G‘» энди бошқача ёзиладими? Сенат алифбо ислоҳотига оид қонунни маъқуллади10 сентябр 14:59Тошкентнинг 4 та йирик кўчасида автобуслар учун алоҳида йўл ажратилмоқдаТошкентнинг 4 та йирик кўчасида автобуслар учун алоҳида йўл ажратилмоқдаБугун 21:53Президент энергетикада янги босқични эълон қилди — инвесторлар учун тайёр лойиҳаларПрезидент энергетикада янги босқични эълон қилди — инвесторлар учун тайёр лойиҳаларБугун 17:33Қаҳрамонжон Олимов бўйича “қизил билдиришнома” Интерпол сайтидан ўчирилдиҚаҳрамонжон Олимов бўйича “қизил билдиришнома” Интерпол сайтидан ўчирилдиБугун 17:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?