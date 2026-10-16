Ўзбекистонда пешлавҳалар энди реклама ҳисобланмайди — муҳим ҳукумат қарори
Ўзбекистонда кичик ва ўрта бизнес вакиллари, дўконлар, савдо шохобчалари ҳамда турли хизмат кўрсатиш масканлари эгалари кўп йиллардан буён кутган муҳим бюрократик тўсиқ олиб ташланди.
Вазирлар Маҳкамасининг тегишли қарорига биноан, тадбиркорлик субъектлари ўзлари фаолият юритаётган бино ва иншоотларга ўрнатадиган пешлавҳалар расман ташқи реклама объекти ҳисобланмайдиган бўлди.
Нималар реклама деб баҳоланмайди?
Ҳукумат қарорида қайси ахборот турлари ташқи реклама доирасидан чиқарилгани аниқ кўрсатиб ўтилди:
Бинонинг ташқи томонидаги маълумотлар: Тадбиркорлик субъекти ўзи эгаллаб турган бино ёки иншоотнинг ташқи девори ёхуд пештоқида жойлаштирган номи ва асосий фаолият тури тўғрисидаги барча ахборотлар;
Фирма номи ва белгилар: Корхонанинг расмий фирма номи, товар ёки хизмат кўрсатиш белгилари ва логотиплари реклама тушунчасига киритилмайди.
Реклама паспорти талаб этилмайди
Мазкур ўзгариш тадбиркорлар учун ортиқча оворагарчилик ва харажатларни бекор қилади:
Паспорт расмийлаштириш шарт эмас: Бундай маълумот берувчи пешлавҳалар учун ваколатли органлардан алоҳида реклама жойининг паспортини расмийлаштириш талаби мутлақо бекор қилинди;
Жарима ва тўловлар хавфи йўқолди: Авваллари назорат органлари кўпинча бино пештоқидаги оддий фирма номини ҳам реклама деб баҳолаб, йиғимлар ёки маъмурий жарималар қўллаш ҳолатлари кузатиларди. Янги қоидалар билан бундай тушунмовчиликларга расман нуқта қўйилди.
Ушбу қарор мамлакатда бизнес юритиш шароитларини янада соддалаштириш, тадбиркорларнинг вақти ва молиявий ресурсларини тежаш ҳамда савдо шохобчаларини замонавий ва очиқ кўринишда безатиш имкониятини кенгайтиради.
Изоҳлар 0
…