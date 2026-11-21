2027 йилдан Ўзбекистонда алифбо ўзгаради: аҳоли ва бизнесни қандай талаблар кутмоқда?
Ўзбекистонда ўзбек ёзувини янгиланган алифбога ўтказиш жараёнининг босқичлари ва муддатлари белгиланмоқда. Қарор лойиҳасига кўра, паспорт ва бошқа шахсий ҳужжатларни алмаштириш талаб этилмайди, бироқ пешлавҳалар, йўл белгилари, клавиатуралар, босма маҳсулотлар ва товарлар ёрлиқлари босқичма-босқич янги алифбога мослаштирилади.
Ўзбек алифбосини янгиланган шаклга ўтказиш бўйича қарор лойиҳаси жамоатчилик муҳокамасига қўйилди. Унда янги алифбони жорий этишнинг аниқ муддатлари, давлат ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари, ишлаб чиқарувчилар ва таълим муассасалари учун белгиланадиган талаблар назарда тутилган.
Лойиҳага мувофиқ, янги алифбо ҳақидаги қонун 2027 йил 22 апрелдан кучга кириши режалаштирилмоқда. Бироқ ўзгаришлар бир вақтнинг ўзида барча соҳаларда амалга оширилмайди. Уларни босқичма-босқич жорий этиш кўзда тутилган.
Паспорт ва бошқа ҳужжатларни алмаштириш шарт бўлмайди
Янгиланган алифбога ўтиш жараёнида аҳолининг шахсий ҳужжатларини қайта расмийлаштириши талаб этилмайди.
Қарор лойиҳасида паспортлар, шахсни тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар ва мавжуд расмий ҳужжатларни янги алифбога мослаштириш мақсадида алмаштириш мажбурияти назарда тутилмаган. Бу эса алифбо ўзгариши муносабати билан фуқароларнинг қўшимча харажатларга дуч келмаслигига хизмат қилиши кўзда тутилган.
ОАВ, пешлавҳалар ва йўл белгилари ўзгаради
Қонун кучга кирганидан кейин оммавий ахборот воситалари материаллари ҳамда босма маҳсулотларни янгиланган алифбода чоп этиш режалаштирилмоқда.
2027 йилдан бошлаб пешлавҳалар, ахборот ёзувлари, йўл кўрсаткичлари ва йўл белгилари ҳам янги алифбога мослаштирилиши кўзда тутилган. Бу жараён давлат ташкилотлари, жамоат жойлари, хизмат кўрсатиш объектлари ва бошқа инфратузилмалардаги ёзувларни қамраб олиши мумкин.
Клавиатуралар ва сунъий интеллект ҳам мослаштирилади
Янгиланган алифбога ўтиш фақат қоғоздаги ёзувлар билан чекланмайди. Қарор лойиҳасида 2027 йилдан бошлаб клавиатуралар ва сунъий интеллект тизимларини ҳам янги алифбога мослаштириш назарда тутилган.
Бу талаб рақамли муҳитда ўзбек тилидан фойдаланиш, матн териш, маълумотларни қайта ишлаш ва замонавий технологиялар билан ишлаш жараёнларида янги ёзув тизимини жорий этишга қаратилган.
2028 йилдан товарлар қадоғида янги алифбо мажбурий бўлади
Лойиҳада ишлаб чиқарувчилар ва савдо соҳаси учун ҳам алоҳида муддат белгиланган.
2028 йил 22 апрелдан товарлар қадоғи ва ёрлиқларида янгиланган алифбодан фойдаланиш мажбурий бўлиши режалаштирилмоқда.
Бу талаб маҳсулотларнинг қадоғи, ёрлиқлари ва улардаги ахборот ёзувларини қайта тайёрлашни тақозо этиши мумкин. Шу боис ишлаб чиқарувчиларга янги алифбога мослашиш учун муайян вақт берилади.
Мактаб дарсликлари 2031 йилгача тўлиқ янгиланади
Таълим тизимидаги ўзгаришлар эса узоқроқ муддатга мўлжалланган. Қарор лойиҳасига кўра, 2031 йилгача мактаб дарсликларини янгиланган алифбога тўлиқ ўтказиш режалаштирилмоқда.
Бу жараён ўқув адабиётларини қайта тайёрлаш, янги ёзув тизимини таълим жараёнига босқичма-босқич киритиш ва мактабларда унинг қўлланилишини таъминлаш билан боғлиқ бўлади.
Қарор лойиҳаси қачон қабул қилинади?
Янгиланган алифбога ўтиш тартиби акс этган қарор лойиҳаси ҳозирда жамоатчилик муҳокамасида. Муҳокама 6 декабрга қадар давом этади.
Лойиҳанинг тўлиқ матни ва унга оид таклифларни расмий муҳокама портали орқали кўриш мумкин.
Эслатма: келтирилган муддатлар ва талаблар қарор лойиҳасида назарда тутилган. Улар ҳужжат қабул қилиниб, расмий кучга киргач, якуний тартибда амал қилади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…