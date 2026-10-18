Бу қиш Ўзбекистонда “свет” ўчмайдими? Энергетика вазирлиги изоҳ берди

·57·Ўзбекистон
Бу қиш Ўзбекистонда “свет” ўчмайдими? Энергетика вазирлиги изоҳ берди

Энергетика вазирлиги Ўзбекистонда жорий куз-қиш мавсумида электр энергияси режадан ташқари ўчирилмаслигини маълум қилди. Вазирлик вакилининг таъкидлашича, электр тармоқлари қишки мавсумга тайёр ҳолатга келтирилган.

Шу билан бирга, эскирган ускуналарни янгилаш ва таъмирлаш ишлари олиб борилаётганда айрим ҳудудларда электр таъминоти вақтинча тўхтатилиши мумкин. Бундай ҳолатларда аҳоли олдиндан огоҳлантирилиши айтилган.

Вазирлик маълумотларига кўра, 2025 йилда электр таъминоти билан боғлиқ шикоятлар 40 фоизга камайиб, 44 мингтани ташкил этган. Электр узилишлари бўйича мурожаатлар сони эса қарийб икки баравар қисқарган.

Энергетика вазирлигиЭлектр энергиясиКуз-қиш мавсумиЭлектр узилишлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ичимлик суви 24 соатга ўчирилади: Юнусободдаги йирик мажмуалар ва кўчалар сувсиз қоладиИчимлик суви 24 соатга ўчирилади: Юнусободдаги йирик мажмуалар ва кўчалар сувсиз қолади14 сентябр 07:54Ўзбекистонда электр энергияси истеъмоли энг юқори даражага чиқдиЎзбекистонда электр энергияси истеъмоли энг юқори даражага чиқди15 июл 17:37Қишда эҳтиёжманд оилаларга ёрдам кучаяди: янги чоралар маълум қилиндиҚишда эҳтиёжманд оилаларга ёрдам кучаяди: янги чоралар маълум қилинди6 октябр 19:58Шерзод Хўжаев Энергетика вазири этиб тайинланди — Президент фармониШерзод Хўжаев Энергетика вазири этиб тайинланди — Президент фармони27 июл 15:37Энергетика вазирлигида истеъфо ва янги тайинлов: Вазир лавозимидан озод этилдиЭнергетика вазирлигида истеъфо ва янги тайинлов: Вазир лавозимидан озод этилди27 июл 15:33Сардор Исақулов «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ раҳбари этиб тайинландиСардор Исақулов «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ раҳбари этиб тайинланди28 июл 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?