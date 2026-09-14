Ичимлик суви 24 соатга ўчирилади: Юнусободдаги йирик мажмуалар ва кўчалар сувсиз қолади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент шаҳрида, хусусан Юнусобод туманида 14 сентябр соат 9:00 дан 15 сентябр соат 9:00 га қадар ичимлик суви таъминоти 24 соатга тўхтатилади.
- Ушбу узилиш Янги-шаҳар кўчаси, Чинобод кўчаси, «Манзара» ва «Ҳигҳ Товн Сити» турар-жой мажмуалари ҳамда савдо-кўнгилочар марказини қамраб олади.
- Бу чора-тадбирлар куз-қиш мавсумига тайёргарлик ва сув тармоқларида режали таъмирлаш ишлари доирасида амалга оширилмоқда.
Пойтахт Тошкент шаҳрида куз-қиш мавсумига тайёргарлик ва сув тармоқларида режали таъмирлаш ишлари бошланиши муносабати билан ичимлик суви таъминотида вақтинчалик узилишлар кузатилмоқда. Шаҳар сув таъминоти корхоналарининг маълум қилишича, Юнусобод туманининг бир қатор гавжум кўчалари ҳамда замонавий турар-жой мажмуаларида совуқ сув таъминоти роппа-роса бир суткага — 24 соатга тўхтатилади. Мазкур чеклов 14 сентябрь эрталаб соат 9:00 дан бошланиб, 15 сентябрь эрталаб 9:00 га қадар давом этади.
Сув тармоқларидаги муҳим профилактика жараёни йирик аҳоли мавзелари, савдо марказлари ва махсус объектларни қамраб олиши сабабли, масъул ташкилотлар мазкур манзилларда истиқомат қилувчи фуқаролар ҳамда тадбиркорлардан олдиндан етарли миқдорда сув захирасини яратиб олишни сўрамоқда. Хўш, Юнусобод туманининг айнан қайси манзиллари ва турар-жой мажмуаларида сув бўлмайди, узилишлар вақтида фавқулодда сув машиналарини чақириш учун қайси ишонч телефонларига мурожаат қилиш зарур ва таъмирлаш ишлари қачон тўлиқ якунланади?
24 соатлик чеклов: Юнусободда сув бўлмайдиган аниқ манзиллар
14 сентябрь соат 9:00 дан 15 сентябрь 9:00 га қадар қуйидаги ҳудудларда ичимлик суви босими тўхтатилади:
Асосий кўчалар ва объектлар: Янги-шаҳар кўчаси, Чинобод кўчаси ҳамда ушбу кўчада жойлашган тергов изолятори биноси;
Йирик турар-жой мажмуалари: Минглаб оилалар истиқомат қилувчи «Манзара» замонавий турар-жой мажмуаси;
Савдо ва бизнес зоналари: «High Town Сити» турар-жой мажмуаси ҳамда унинг таркибидаги йирик Савдо-кўнгилочар маркази (ТРЦ).
Шошилинч алоқа рақамлари: Саволлар ва сув машиналари учун контактлар
Сув таъминоти тўхтатилган даврда юзага келиши мумкин бўлган муаммолар юзасидан фуқаролар қуйидаги ишонч телефонларига мурожаат қилишлари мумкин:
Қисқа фавқулодда рақам: 1054 (ягона колл-марказ);
Марказий диспетчерлик хизмати: (+998 71) 256-10-95, (+998 71) 252-60-08;
Юнусобод тумани диспетчерлик бўлими: (71) 235-25-64;
Тавсия: Аҳолидан бир суткалик кундалик эҳтиёж, овқат тайёрлаш ва санитария мақсадлари учун зарур бўлган тоза сув захирасини олдиндан жамғариб олиш қатъий сўралади.
Режали таъмирлаш зарурати: Тармоқлар янгиланади
Ушбу вақтинчалик ноқулайлик келгусидаги йирик аварияларнинг олдини олишга қаратилган:
Куз-қиш мавсуми профилактикаси: Совуқ кунлар кириб келишидан олдин магистрал қувурларнинг чидамлилигини ошириш ва эскирган насос қисмларини алмаштириш режалаштирилган;
Барқарор босим кафолати: Режали таъмирлаш ишлари якунига етказилгач, 15 сентябрь эрталабки соат 9:00 дан бошлаб сув таъминоти аввалги иш тартиби бўйича босқичма-босқич тўлиқ тикланади;
Назоратдаги жараён: Масъул муҳандислик бригадалари белгиланган муддатда таъмирни якунлаб, тизимни қайта ишга тушириш чораларини кўрмоқда.
Пойтахтда совуқ сувнинг режали тарзда вақтинчалик тўхтатилиши қиш мавсумида аҳолининг узлуксиз коммунал хизматлардан фойдаланишини таъминлаш йўлидаги зарур техник чора ҳисобланади.
Сиз истиқомат қилаётган ҳудудда сув ёки бошқа коммунал таъминот узилишлари ҳақида олдиндан ўз вақтида огоҳлантириш бериляптими? Куз-қиш мавсуми олдидан ҳудудингизда коммунал тизимнинг тайёргарлиги сизни қониқтирадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Юнусобод тумани аҳолиси учун ниҳоятда муҳим бўлган ушбу огоҳлантиришни барча танишларингиз, қўшнилар ва маҳалладошлар гуруҳларига улашинг!
Изоҳлар 0
…