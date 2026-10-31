Сувдан қарзи борларга “свет” учун тўлов чекланади: Янги тартиб қачондан кучга киради?

·4·Ўзбекистон
Сувдан қарзи борларга “свет” учун тўлов чекланади: Янги тартиб қачондан кучга киради?

Ўзбекистонда коммунал тўловлар интизомини мустаҳкамлаш ва сув таъминоти тизимидаги дебитор қарздорликни қисқартириш мақсадида қатъий янги тартиб жорий этилмоқда. Эндиликда ичимлик ва оқова сув хизматларидан қарзи бўлган истеъмолчиларнинг электр энергияси учун тўловларни амалга ошириши чекланади.

Бу ҳақда «Ўзсувтаъминот» АЖ раисининг биринчи ўринбосари Ислом Абдуллаев 30 октябрь куни бўлиб ўтган матбуот анжуманида расман маълум қилди.

Янги чеклов қачондан бошлаб амал қилади?

Масъулларнинг маълум қилишича, интеграциялашган назорат тизими қуйидаги муддатда тўлиқ кучга киради:

  • Кучга кириш санаси: Мазкур қатъий тартиб 2027 йил 1 январдан бошлаб расман қўлланила бошлайди;

  • Тизимнинг ишлаш механизми: Агар хонадон ёки истеъмолчининг сув таъминоти ва оқова хизматларидан қарзи мавжуд бўлса, ягона электрон биллинг тизими орқали ушбу қарз тўлиқ қопланмагунча «свет» учун маблағ ўтказиш имконияти чеклаб қўйилади.

Чеклов кимларга тааллуқли эмас? (Ижтимоий имтиёз)

Қарор лойиҳасида аҳолининг эҳтиёжманд қатламини ҳимоя қилиш кўзда тутилган:

  • Ижтимоий реестрдаги оилалар: Ушбу янги қоида ва тўлов чекловлари «Ижтимоий ҳимоя ягона реестри»га киритилган кам таъминланган оилаларга нисбатан қўлланилмайди;

  • Манзилли кўмак: Бу тоифадаги фуқаролар учун аввалгидек ижтимоий имтиёзлар ва молиявий енгилликлар ўз кучида қолади.

«Ўзсувтаъминот» мутасаддилари барча истеъмолчиларни келгусида коммунал хизматлардан фойдаланишда ноқулайлик ва узилишларга дуч келмаслик учун мавжуд қарздорликларни ўз вақтида бартараф этиб боришга чақирмоқда.

Ўзсувтаъминоткоммунал тўловларИжтимоий ҳимоя ягона реестридебитор қарздорлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ноябрь ойида эҳтиёжманд оилаларга 1 миллион сўмдан бир марталик ёрдам ажратиладиНоябрь ойида эҳтиёжманд оилаларга 1 миллион сўмдан бир марталик ёрдам ажратиладиКеча 10:41Августдан болалар нафақаси кимларга тўхтатилиши мумкин?Августдан болалар нафақаси кимларга тўхтатилиши мумкин?26 июл 21:19Электр ва газдан узилганларни қайта улаш бепул бўлди: Президент фармони чиқди!Электр ва газдан узилганларни қайта улаш бепул бўлди: Президент фармони чиқди!28 сентябр 08:001 ноябрдан Ўзбекистонда қандай янги қоидалар амал қилади?1 ноябрдан Ўзбекистонда қандай янги қоидалар амал қилади?29 октябр 12:481 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябр 10:31Болаларни зўравонликдан ҳимоя қилиш кучайтирилади: янги қонун нимани ўзгартиради?Болаларни зўравонликдан ҳимоя қилиш кучайтирилади: янги қонун нимани ўзгартиради?1 октябр 14:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Маҳаллангизда кадастр хатлови ўтяптими? Уйдан чиқмасдан, онлайн текшириш усули
Маҳаллангизда кадастр хатлови ўтяптими? Уйдан чиқмасдан, онлайн текшириш усули