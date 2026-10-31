Сувдан қарзи борларга “свет” учун тўлов чекланади: Янги тартиб қачондан кучга киради?
Ўзбекистонда коммунал тўловлар интизомини мустаҳкамлаш ва сув таъминоти тизимидаги дебитор қарздорликни қисқартириш мақсадида қатъий янги тартиб жорий этилмоқда. Эндиликда ичимлик ва оқова сув хизматларидан қарзи бўлган истеъмолчиларнинг электр энергияси учун тўловларни амалга ошириши чекланади.
Бу ҳақда «Ўзсувтаъминот» АЖ раисининг биринчи ўринбосари Ислом Абдуллаев 30 октябрь куни бўлиб ўтган матбуот анжуманида расман маълум қилди.
Янги чеклов қачондан бошлаб амал қилади?
Масъулларнинг маълум қилишича, интеграциялашган назорат тизими қуйидаги муддатда тўлиқ кучга киради:
Кучга кириш санаси: Мазкур қатъий тартиб 2027 йил 1 январдан бошлаб расман қўлланила бошлайди;
Тизимнинг ишлаш механизми: Агар хонадон ёки истеъмолчининг сув таъминоти ва оқова хизматларидан қарзи мавжуд бўлса, ягона электрон биллинг тизими орқали ушбу қарз тўлиқ қопланмагунча «свет» учун маблағ ўтказиш имконияти чеклаб қўйилади.
Чеклов кимларга тааллуқли эмас? (Ижтимоий имтиёз)
Қарор лойиҳасида аҳолининг эҳтиёжманд қатламини ҳимоя қилиш кўзда тутилган:
Ижтимоий реестрдаги оилалар: Ушбу янги қоида ва тўлов чекловлари «Ижтимоий ҳимоя ягона реестри»га киритилган кам таъминланган оилаларга нисбатан қўлланилмайди;
Манзилли кўмак: Бу тоифадаги фуқаролар учун аввалгидек ижтимоий имтиёзлар ва молиявий енгилликлар ўз кучида қолади.
«Ўзсувтаъминот» мутасаддилари барча истеъмолчиларни келгусида коммунал хизматлардан фойдаланишда ноқулайлик ва узилишларга дуч келмаслик учун мавжуд қарздорликларни ўз вақтида бартараф этиб боришга чақирмоқда.
Изоҳлар 0
…