Ўзбекистонда электр энергияси истеъмоли энг юқори даражага чиқди

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда электр энергияси истеъмоли энг юқори даражага чиқди

Ўзбекистон ягона энергетика тизимида электр энергияси истеъмоли бўйича энг юқори кўрсаткич қайд этилди. Ёзги истеъмол илк бор қиш мавсумидаги максимумдан ошиб, 284 млн кВт·соатга етди.

Бу аввалги ёзги энг юқори кўрсаткичдан 1,94 фоиз кўп. Шунингдек, у жорий йил январь ойида қайд этилган қишки рекорддан 1 млн кВт·соатга юқори.

14 июль куни электр энергияси ишлаб чиқариш ҳажми 287,3 млн кВт·соатни ташкил этди. Бу кўрсаткич ҳам қишки даврдаги ишлаб чиқариш ҳажмидан юқори бўлган.

Тармоқлардаги юклама ошгани сабаб авария-таъмирлаш бригадалари кучайтирилган иш режимига ўтказилди. Тошкентнинг бешта туманидаги носозликлар тезкор бартараф этилди. Қашқадарё вилоятида эса кучли шамол оқибатида юзага келган авария ҳолатлари оқибатлари бартараф қилинди.

Пик юкламалар вақтида барқарорликни сақлаш учун подстанциялар ва трансформаторларни модернизация қилиш ишлари давом этмоқда.

Энергетика вазирлиги истеъмолчиларни электр энергиясидан оқилона фойдаланишга чақирмоқда. Кондиционерларни 24–26 даража ҳароратда ишлатиш тавсия этилган. Бу ускуналар қизиб кетишининг олдини олади ва авариявий ўчишлар хавфини камайтиради.

Электр энергиясиЎзбекистонЭнергетика вазирлигиТошкентҚашқадарёКондиционер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилдиҚирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилдиБугун, 13:30Ўзбекистонда 662 та кибержиноят фош этилдиЎзбекистонда 662 та кибержиноят фош этилдиБугун, 12:13Мирзо Улуғбек ва Бектемир туманларида газ ўчириладиМирзо Улуғбек ва Бектемир туманларида газ ўчириладиБугун, 12:11Ёқилғи қуйиш шохобчаларида иссиқ кунлар учун янги тартиб белгиландиЁқилғи қуйиш шохобчаларида иссиқ кунлар учун янги тартиб белгиландиБугун, 10:37Жазирама таъсири: Тошкент метросида поездлар 14 дақиқагача кечикадиЖазирама таъсири: Тошкент метросида поездлар 14 дақиқагача кечикадиКеча, 19:09Сергелида бешта автобус йўналиши вақтинча ўзгардиСергелида бешта автобус йўналиши вақтинча ўзгардиКеча, 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди