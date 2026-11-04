Саида Мирзиёева бугун 42 ёшни қарши олмоқда

·71·Ўзбекистон
Саида Мирзиёева бугун 42 ёшни қарши олмоқда

Бугун, 4 ноябрь куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева таваллуд кунини нишонламоқда. У 1984 йил 4 ноябрь куни Фарғона вилояти, Қўқон шаҳрида туғилган.

Саида Мирзиёева 2025 йил 24 июнда Президент Администрацияси раҳбари этиб тайинланган. Бунга қадар у Президент ёрдамчиси, Президент Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги директорининг ўринбосари ҳамда Миллий масс-медиани қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш жамоат фонди Васийлик кенгаши раисининг ўринбосари лавозимларида ишлаган.

Унинг жамоатчилик фаолиятида ижтимоий аҳамиятга эга ташаббуслар ҳам алоҳида ўрин тутади. Жумладан, кўзи ожиз ва заиф кўрувчи болаларни қўллаб-қувватлашга қаратилган «Кўнгил кўзи» лойиҳаси шулардан бири. Лойиҳа доирасида болалар учун Брайль ёзувидаги ўқув ва бадиий китоблар нашр этилган, уларнинг таълим олиши ва жамиятга мослашиши учун имкониятлар кенгайтирилган.

Шунингдек, Саида Мирзиёева хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, оиладаги зўравонликка қарши курашиш, аёллар саломатлигини муҳофаза қилиш масалаларига ҳам эътибор қаратиб келади. Хусусан, бачадон бўйни ва кўкрак бези саратонини эрта аниқлаш, скрининг текширувларини кенгайтиришга қаратилган давлат дастурини амалга оширишда унинг иштироки қайд этилган.

Бугунги таваллуд айёми муносабати билан Саида Мирзиёевага мустаҳкам соғлиқ, оилавий бахт, куч-ғайрат ва масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар тилаймиз. Илгари сурилаётган ижтимоий ташаббуслар аҳоли фаровонлигига хизмат қилиб, кўпроқ инсонлар ҳаётида ижобий ўзгаришларга сабаб бўлсин.

Саида МирзиёеваПрезидент АдминистрациясиКўнгил кўзи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саида Мирзиёева ахлат қутисидаги мушукчани кўриб, бефарқ ўтиб кетмади (видео)Саида Мирзиёева ахлат қутисидаги мушукчани кўриб, бефарқ ўтиб кетмади (видео)29 сентябр 16:00Саида Мирзиёева урбанистлар ва йирик девелоперлар билан учрашди: Янги қатъий талабларСаида Мирзиёева урбанистлар ва йирик девелоперлар билан учрашди: Янги қатъий талаблар15 сентябр 22:17Абу-Дабида юксак қабул: Саида Мирзиёева БАА Президенти билан учрашди (видео)Абу-Дабида юксак қабул: Саида Мирзиёева БАА Президенти билан учрашди (видео)28 сентябр 12:36“У ниҳоятда истеъдодли, ақлли ва меҳнаткаш инсон”: Марко Рубио Саида Мирзиёева ҳақида“У ниҳоятда истеъдодли, ақлли ва меҳнаткаш инсон”: Марко Рубио Саида Мирзиёева ҳақида20 октябр 18:22Ўзбекистонда YouTube монетизацияси ишга тушади: Саида Мирзиёева Google вице-президенти билан учрашдиЎзбекистонда YouTube монетизацияси ишга тушади: Саида Мирзиёева Google вице-президенти билан учрашди23 сентябр 18:06Саида Мирзиёева БМТ Бош Ассамблеяси минбаридан чиқиш қилди: энг муҳим ташаббуслари...Саида Мирзиёева БМТ Бош Ассамблеяси минбаридан чиқиш қилди: энг муҳим ташаббуслари...24 сентябр 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди