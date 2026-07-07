Тошкентдаги электр узилишлари бўйича комиссия иш бошлади

·0·Ўзбекистон
Тошкентдаги электр узилишлари бўйича комиссия иш бошлади

Тошкентда электр таъминотида кузатилган фавқулодда узилишлар сабабларини аниқлаш учун махсус комиссия тузилди. Президент Администрацияси ва Бош прокуратура иштирокидаги йиғилишда аномал иссиқлик ҳамда юқори юкламалар шароитида энергия тизимини барқарорлаштириш чоралари белгиланди.

Энди асосий эътибор ускуналар ҳолати, тармоқлар сифати, авария бригадалари тайёргарлиги ва соҳадаги коррупция хавфларига қаратилади.

Электр узилишларининг сабаблари текширилади

Махсус комиссия пойтахтдаги электр ускуналари ва тармоқлар ҳолатини ўрганади.

Текширув доирасида:

  • реконструкция ишларининг сифати;

  • ҳимоя тизимларининг ишлаши;

  • ускуналарнинг юқори юкламага тайёрлиги;

  • аварияларнинг келиб чиқиш сабаблари баҳоланади.

Бу жараёнда электр таъминотидаги узилишларга олиб келган техник ва ташкилий камчиликларни аниқлаш мақсад қилинган.

Соҳа ходимлари аттестациядан ўтказилади

Йиғилишда энергетика тизимида коррупцияга нисбатан мутлақо муросасизлик тамойили жорий этилиши белгиланди.

Коррупция билан боғлиқ жиноятлар учун судланган ходимларни ишдан бўшатиш, айрим ҳудудларда эса кенг қамровли аттестация ўтказиш топширилди.

Айниқса, Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятларидаги тизим ходимлари фаолияти алоҳида назоратга олиниши айтилди.

Авария бригадалари тайёр ҳолатга келтирилади

Ёзги юқори юкламалар шароитида аҳоли мурожаатларига тезкор жавоб бериш учун колл-марказлар ишини кучайтириш вазифаси қўйилди.

Шунингдек:

  • авария бригадаларининг доимий тайёргарлиги таъминланади;

  • зарур техникалар ва эҳтиёт қисмлар захираси яратилади;

  • фавқулодда узилишларга жавоб бериш тезлиги оширилади.

Йирик корхоналарда энергия тежаш кучайтирилади

Катта миқдорда электр истеъмол қиладиган корхоналарда энергия тежовчи технологияларни жорий этишни тезлаштириш топширилди.

Бу чора юқори юклама пайтида тармоққа тушадиган босимни камайтириш ва аҳоли учун электр таъминотини барқарор сақлашга қаратилган.

Раҳбарларга шахсий масъулият юкланди

Мутасадди идоралар раҳбарлари дебитор қарздорликни қисқартириш ва куз-қиш мавсумига тайёргарлик кўриш натижалари учун шахсан жавобгар бўлиши айтилди.

Тошкентдаги электр узилишлари энди фақат авария сифатида эмас, балки тизимдаги техник, бошқарув ва кадрлар муаммоларини очиб берган жиддий сигнал сифатида ўрганилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда реновация: аҳоли қаерга кўчирилиши айтилдиТошкентда реновация: аҳоли қаерга кўчирилиши айтилдиБугун, 19:29Ўзбекистонда миллий навигация тизими яратилади: Муҳим ўзгаришлар...Ўзбекистонда миллий навигация тизими яратилади: Муҳим ўзгаришлар...Бугун, 16:49Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилиндиЎзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилиндиБугун, 15:54Тошкент шаҳрида чанг-тўзонли шамол кузатилиши кутилмоқдаТошкент шаҳрида чанг-тўзонли шамол кузатилиши кутилмоқдаБугун, 15:29Ўзбекистондан ноёб қадимий юнон ҳарбий лагери аниқландиЎзбекистондан ноёб қадимий юнон ҳарбий лагери аниқландиБугун, 15:17Юнусободда 8 июль куни газ вақтинча тўхтатиладиЮнусободда 8 июль куни газ вақтинча тўхтатиладиБугун, 14:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди