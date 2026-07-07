Тошкентдаги электр узилишлари бўйича комиссия иш бошлади
Тошкентда электр таъминотида кузатилган фавқулодда узилишлар сабабларини аниқлаш учун махсус комиссия тузилди. Президент Администрацияси ва Бош прокуратура иштирокидаги йиғилишда аномал иссиқлик ҳамда юқори юкламалар шароитида энергия тизимини барқарорлаштириш чоралари белгиланди.
Энди асосий эътибор ускуналар ҳолати, тармоқлар сифати, авария бригадалари тайёргарлиги ва соҳадаги коррупция хавфларига қаратилади.
Электр узилишларининг сабаблари текширилади
Махсус комиссия пойтахтдаги электр ускуналари ва тармоқлар ҳолатини ўрганади.
Текширув доирасида:
реконструкция ишларининг сифати;
ҳимоя тизимларининг ишлаши;
ускуналарнинг юқори юкламага тайёрлиги;
аварияларнинг келиб чиқиш сабаблари баҳоланади.
Бу жараёнда электр таъминотидаги узилишларга олиб келган техник ва ташкилий камчиликларни аниқлаш мақсад қилинган.
Соҳа ходимлари аттестациядан ўтказилади
Йиғилишда энергетика тизимида коррупцияга нисбатан мутлақо муросасизлик тамойили жорий этилиши белгиланди.
Коррупция билан боғлиқ жиноятлар учун судланган ходимларни ишдан бўшатиш, айрим ҳудудларда эса кенг қамровли аттестация ўтказиш топширилди.
Айниқса, Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятларидаги тизим ходимлари фаолияти алоҳида назоратга олиниши айтилди.
Авария бригадалари тайёр ҳолатга келтирилади
Ёзги юқори юкламалар шароитида аҳоли мурожаатларига тезкор жавоб бериш учун колл-марказлар ишини кучайтириш вазифаси қўйилди.
Шунингдек:
авария бригадаларининг доимий тайёргарлиги таъминланади;
зарур техникалар ва эҳтиёт қисмлар захираси яратилади;
фавқулодда узилишларга жавоб бериш тезлиги оширилади.
Йирик корхоналарда энергия тежаш кучайтирилади
Катта миқдорда электр истеъмол қиладиган корхоналарда энергия тежовчи технологияларни жорий этишни тезлаштириш топширилди.
Бу чора юқори юклама пайтида тармоққа тушадиган босимни камайтириш ва аҳоли учун электр таъминотини барқарор сақлашга қаратилган.
Раҳбарларга шахсий масъулият юкланди
Мутасадди идоралар раҳбарлари дебитор қарздорликни қисқартириш ва куз-қиш мавсумига тайёргарлик кўриш натижалари учун шахсан жавобгар бўлиши айтилди.
Тошкентдаги электр узилишлари энди фақат авария сифатида эмас, балки тизимдаги техник, бошқарув ва кадрлар муаммоларини очиб берган жиддий сигнал сифатида ўрганилмоқда.
…