Имом Бухорий мажмуасига бир кунда 65 мингдан ортиқ зиёратчи келмоқда

·5·Ўзбекистон
Имом Бухорий мажмуасига бир кунда 65 мингдан ортиқ зиёратчи келмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Самарқанддаги Имом Бухорий мажмуасига ташриф буюрувчилар сони бир кунда 12 мингдан 65 мингдан ортиққа ошди.
  • Президент Шавкат Мирзиёев мажмуа салоҳиятини ошириш, буюк муҳаддис меросини асраш ва тарғиб қилиш ҳамда зиёрат туризмини ривожлантириш зарурлигини таъкидлади.
  • Мажмуада 10 минг кишилик масжид, 75 метрлик миноралар ва инновацион музей каби замонавий инфратузилма яратилган.

Самарқанддаги Имом Бухорий ёдгорлик мажмуаси нафақат Ўзбекистон, балки бутун ислом олами учун муҳим маънавий масканлардан бирига айланмоқда. Илгари бир кунда 12 минг зиёратчига хизмат кўрсатган мажмуада бугун ушбу кўрсаткич 65 мингдан ошган. Президент Шавкат Мирзиёев мажмуага ташрифи давомида буюк муҳаддис меросини асраш, уни дунёга кенг тарғиб этиш ва зиёрат туризмини янада ривожлантириш зарурлигини таъкидлади.

Бир кунда 65 мингдан ортиқ зиёратчи: мажмуа салоҳияти қандай ошди?

Анъанага кўра, давлат раҳбари ташрифини Имом Бухорий ёдгорлик мажмуасини зиёрат қилишдан бошлади. Бу ерда Қуръон оятлари ўқилиб, дуолар қилинди.

Ташриф давомида Президентга мажмуадан самарали фойдаланиш, унинг туристик салоҳиятини ошириш, Имом Бухорийнинг бой илмий меросини асраб-авайлаш, ўрганиш ва халқаро миқёсда тарғиб қилиш бўйича белгиланган вазифалар ижроси ҳақида ахборот берилди.

Мажмуага келувчилар сонининг сезиларли ошиши унинг зиёрат туризмидаги аҳамиятини кўрсатади. Агар аввал бу ерда бир кунда 12 минг нафар зиёратчига хизмат кўрсатилган бўлса, ҳозир кунлик кўрсаткич 65 мингдан ортиқни ташкил этмоқда.

Бу ўзгариш зиёратчилар оқимини қабул қилиш учун замонавий инфратузилма, қулай хизматлар ва кенг имкониятлар яратиш қанчалик муҳим эканини ҳам намоён этади.

Имом Бухорий мажмуасига бир кунда 65 мингдан ортиқ зиёратчи келмоқда

10 минг кишилик масжид ва 75 метрлик миноралар

Президент ташрифи давомида мажмуанинг меъморий қиёфаси, зиёратчилар учун яратилган шароитлар ва унинг туристик имкониятларига алоҳида эътибор қаратилди.

Мажмуа қуйидаги йирик иншоот ва имкониятларни қамраб олади:

  • 10 минг кишилик масжид — катта миқдордаги намозхонлар ва зиёратчиларни қабул қилишга мўлжалланган.

  • Улуғвор мақбара — Имом Бухорий хотираси ва илмий меросига ҳурмат рамзи.

  • Тўртта минора — ҳар бирининг баландлиги 75 метр.

  • Мовий гумбазлар — мажмуага ўзига хос меъморий кўрк бағишлайди.

  • Инновацион музей — муқаддас динимиз тарихи, пайғамбарлар ҳаёти ва Имом Бухорийнинг муҳаддислик фаолиятини ёритади.

Мажмуада илғор ахборот технологиялари асосида ташкил этилган музей ҳам муҳим ўрин тутади. Унда ноёб экспонатлар намойиш этилиб, ислом тарихи ва буюк муҳаддиснинг илмий фаолияти ҳақида маълумотлар тақдим этилмоқда.

Бундай ёндашув зиёратчиларга нафақат муқаддас қадамжони зиёрат қилиш, балки тарихий ва илмий билимларини бойитиш имконини ҳам беради.

Имом Бухорий мажмуасига бир кунда 65 мингдан ортиқ зиёратчи келмоқда

Зиёратчилар учун халқаро стандартларга мос шароитлар

Мажмуада зиёратчиларга қулай хизмат кўрсатиш мақсадида замонавий инфратузилма шакллантирилган. Ҳудудда халқаро стандартларга мос сервис йўлга қўйилиб, 20 дан ортиқ замонавий меҳмонхона фаолият кўрсатмоқда.

Бу имкониятлар Самарқандга ташриф буюрувчи маҳаллий ва хорижий меҳмонларни қабул қилиш, уларнинг сафарини қулай ташкил этиш ҳамда зиёрат туризмини ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади.

Зиёратчилар оқимининг ортиши билан хизмат кўрсатиш сифатини сақлаш, транспорт, жойлаштириш ва ахборот хизматларини янада такомиллаштириш ҳам долзарб вазифага айланмоқда.

Имом Бухорий мажмуасига бир кунда 65 мингдан ортиқ зиёратчи келмоқда

Шавкат Мирзиёев: «Шу илмларни давом эттирсак, ҳеч қачон кам бўлмаймиз»

Давлат раҳбари Имом Бухорий қолдирган илмий меросни ўрганиш ва келажак авлодларга етказиш ишларини изчил давом эттириш зарурлигини таъкидлади.

«Бу улуғ зот бизга бутун илмларини, билимларини мерос қилиб қолдирганлар. Биз шу илмларни давом эттирсак, ҳеч қачон кам бўлмаймиз», — деди Шавкат Мирзиёев.

Президент ҳар сафар буюк аллома мақбарасини зиёрат қилганида халқ фаровонлиги ва баракаси учун дуо қилишини қайд этди. Шунингдек, аждодлар меросини асраш ва уни кенг тарғиб этиш йўлида ҳали кўп ишлар амалга оширилишини билдирди.

Давлат раҳбари Ўзбекистонга дунёнинг турли мамлакатларидан келадиган меҳмонлар Ислом цивилизацияси маркази ва Имом Бухорий мажмуасини кўриши, зиёрат қилиши учун янада қулай шароитлар яратиш мақсадини таъкидлади.

Имом Бухорий мажмуасига бир кунда 65 мингдан ортиқ зиёратчи келмоқда

Имом Бухорий мероси — Ўзбекистоннинг жаҳонга очилаётган маънавий бойлиги

Имом Бухорийнинг илмий мероси ислом дунёсида асрлар давомида юксак қадрланиб келади. Унинг ҳадис илми ривожига қўшган ҳиссаси нафақат диний-маърифий, балки умуминсоний билим ва маънавият нуқтаи назаридан ҳам катта аҳамиятга эга.

Шу боис мажмуани обод сақлаш, унинг илмий-маърифий имкониятларини кенгайтириш ва халқаро миқёсда тарғиб қилиш Ўзбекистоннинг бой тарихий меросини дунёга танитишга хизмат қилади.

Бир кунда 12 мингдан 65 мингдан ортиқ зиёратчигача ўсган кўрсаткич мажмуага бўлган қизиқишнинг ортиб бораётганини кўрсатади. Энди асосий вазифа — бу салоҳиятдан самарали фойдаланиш, зиёратчиларга сифатли хизмат кўрсатиш ва Имом Бухорий қолдирган бебаҳо илмий меросни келажак авлодларга етказишдир.

Зеро, буюк алломалар меросини асраш — фақат ўтмишни ёд этиш эмас. Бу илмни қадрлаш, маърифатни кенгайтириш ва Ўзбекистоннинг жаҳон цивилизациясига қўшган ҳиссасини янада чуқурроқ англаш йўлидир.

Имом БухорийСамарқандШавкат МирзиёевИслом туризми
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқандда Имом Мотуридий мажмуаси янгиланди: 10,2 гектарлик ҳудудда нималар барпо этилди?Самарқандда Имом Мотуридий мажмуаси янгиланди: 10,2 гектарлик ҳудудда нималар барпо этилди?Бугун 07:33200 минг доллар, уй ва Volkswagen: Ўзбекистон шахматчиларига катта мукофот берилмоқда200 минг доллар, уй ва Volkswagen: Ўзбекистон шахматчиларига катта мукофот берилмоқда29 сентябр 20:19Бир виза — беш давлат: Марказий Осиё «шенген»и яқинми?Бир виза — беш давлат: Марказий Осиё «шенген»и яқинми?3 август 10:16Беш соатлик йўл 2,5 соатга қисқаради! Тошкент – Самарқандни боғловчи янги пуллик автомагистраль қуриладиБеш соатлик йўл 2,5 соатга қисқаради! Тошкент – Самарқандни боғловчи янги пуллик автомагистраль қурилади23 июл 11:52Инвестициялар самарадорлигини ошириш бўйича янги тизим эълон қилиндиИнвестициялар самарадорлигини ошириш бўйича янги тизим эълон қилинди25 июн 13:28Шавкат Мирзиёев Экология бўйича муҳим ташаббусларни илгари сурдиШавкат Мирзиёев Экология бўйича муҳим ташаббусларни илгари сурди4 июн 17:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?