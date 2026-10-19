Имом Бухорий мажмуасига бир кунда 65 мингдан ортиқ зиёратчи келмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқанддаги Имом Бухорий мажмуасига ташриф буюрувчилар сони бир кунда 12 мингдан 65 мингдан ортиққа ошди.
- Президент Шавкат Мирзиёев мажмуа салоҳиятини ошириш, буюк муҳаддис меросини асраш ва тарғиб қилиш ҳамда зиёрат туризмини ривожлантириш зарурлигини таъкидлади.
- Мажмуада 10 минг кишилик масжид, 75 метрлик миноралар ва инновацион музей каби замонавий инфратузилма яратилган.
Самарқанддаги Имом Бухорий ёдгорлик мажмуаси нафақат Ўзбекистон, балки бутун ислом олами учун муҳим маънавий масканлардан бирига айланмоқда. Илгари бир кунда 12 минг зиёратчига хизмат кўрсатган мажмуада бугун ушбу кўрсаткич 65 мингдан ошган. Президент Шавкат Мирзиёев мажмуага ташрифи давомида буюк муҳаддис меросини асраш, уни дунёга кенг тарғиб этиш ва зиёрат туризмини янада ривожлантириш зарурлигини таъкидлади.
Бир кунда 65 мингдан ортиқ зиёратчи: мажмуа салоҳияти қандай ошди?
Анъанага кўра, давлат раҳбари ташрифини Имом Бухорий ёдгорлик мажмуасини зиёрат қилишдан бошлади. Бу ерда Қуръон оятлари ўқилиб, дуолар қилинди.
Ташриф давомида Президентга мажмуадан самарали фойдаланиш, унинг туристик салоҳиятини ошириш, Имом Бухорийнинг бой илмий меросини асраб-авайлаш, ўрганиш ва халқаро миқёсда тарғиб қилиш бўйича белгиланган вазифалар ижроси ҳақида ахборот берилди.
Мажмуага келувчилар сонининг сезиларли ошиши унинг зиёрат туризмидаги аҳамиятини кўрсатади. Агар аввал бу ерда бир кунда 12 минг нафар зиёратчига хизмат кўрсатилган бўлса, ҳозир кунлик кўрсаткич 65 мингдан ортиқни ташкил этмоқда.
Бу ўзгариш зиёратчилар оқимини қабул қилиш учун замонавий инфратузилма, қулай хизматлар ва кенг имкониятлар яратиш қанчалик муҳим эканини ҳам намоён этади.
10 минг кишилик масжид ва 75 метрлик миноралар
Президент ташрифи давомида мажмуанинг меъморий қиёфаси, зиёратчилар учун яратилган шароитлар ва унинг туристик имкониятларига алоҳида эътибор қаратилди.
Мажмуа қуйидаги йирик иншоот ва имкониятларни қамраб олади:
10 минг кишилик масжид — катта миқдордаги намозхонлар ва зиёратчиларни қабул қилишга мўлжалланган.
Улуғвор мақбара — Имом Бухорий хотираси ва илмий меросига ҳурмат рамзи.
Тўртта минора — ҳар бирининг баландлиги 75 метр.
Мовий гумбазлар — мажмуага ўзига хос меъморий кўрк бағишлайди.
Инновацион музей — муқаддас динимиз тарихи, пайғамбарлар ҳаёти ва Имом Бухорийнинг муҳаддислик фаолиятини ёритади.
Мажмуада илғор ахборот технологиялари асосида ташкил этилган музей ҳам муҳим ўрин тутади. Унда ноёб экспонатлар намойиш этилиб, ислом тарихи ва буюк муҳаддиснинг илмий фаолияти ҳақида маълумотлар тақдим этилмоқда.
Бундай ёндашув зиёратчиларга нафақат муқаддас қадамжони зиёрат қилиш, балки тарихий ва илмий билимларини бойитиш имконини ҳам беради.
Зиёратчилар учун халқаро стандартларга мос шароитлар
Мажмуада зиёратчиларга қулай хизмат кўрсатиш мақсадида замонавий инфратузилма шакллантирилган. Ҳудудда халқаро стандартларга мос сервис йўлга қўйилиб, 20 дан ортиқ замонавий меҳмонхона фаолият кўрсатмоқда.
Бу имкониятлар Самарқандга ташриф буюрувчи маҳаллий ва хорижий меҳмонларни қабул қилиш, уларнинг сафарини қулай ташкил этиш ҳамда зиёрат туризмини ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади.
Зиёратчилар оқимининг ортиши билан хизмат кўрсатиш сифатини сақлаш, транспорт, жойлаштириш ва ахборот хизматларини янада такомиллаштириш ҳам долзарб вазифага айланмоқда.
Шавкат Мирзиёев: «Шу илмларни давом эттирсак, ҳеч қачон кам бўлмаймиз»
Давлат раҳбари Имом Бухорий қолдирган илмий меросни ўрганиш ва келажак авлодларга етказиш ишларини изчил давом эттириш зарурлигини таъкидлади.
«Бу улуғ зот бизга бутун илмларини, билимларини мерос қилиб қолдирганлар. Биз шу илмларни давом эттирсак, ҳеч қачон кам бўлмаймиз», — деди Шавкат Мирзиёев.
Президент ҳар сафар буюк аллома мақбарасини зиёрат қилганида халқ фаровонлиги ва баракаси учун дуо қилишини қайд этди. Шунингдек, аждодлар меросини асраш ва уни кенг тарғиб этиш йўлида ҳали кўп ишлар амалга оширилишини билдирди.
Давлат раҳбари Ўзбекистонга дунёнинг турли мамлакатларидан келадиган меҳмонлар Ислом цивилизацияси маркази ва Имом Бухорий мажмуасини кўриши, зиёрат қилиши учун янада қулай шароитлар яратиш мақсадини таъкидлади.
Имом Бухорий мероси — Ўзбекистоннинг жаҳонга очилаётган маънавий бойлиги
Имом Бухорийнинг илмий мероси ислом дунёсида асрлар давомида юксак қадрланиб келади. Унинг ҳадис илми ривожига қўшган ҳиссаси нафақат диний-маърифий, балки умуминсоний билим ва маънавият нуқтаи назаридан ҳам катта аҳамиятга эга.
Шу боис мажмуани обод сақлаш, унинг илмий-маърифий имкониятларини кенгайтириш ва халқаро миқёсда тарғиб қилиш Ўзбекистоннинг бой тарихий меросини дунёга танитишга хизмат қилади.
Бир кунда 12 мингдан 65 мингдан ортиқ зиёратчигача ўсган кўрсаткич мажмуага бўлган қизиқишнинг ортиб бораётганини кўрсатади. Энди асосий вазифа — бу салоҳиятдан самарали фойдаланиш, зиёратчиларга сифатли хизмат кўрсатиш ва Имом Бухорий қолдирган бебаҳо илмий меросни келажак авлодларга етказишдир.
Зеро, буюк алломалар меросини асраш — фақат ўтмишни ёд этиш эмас. Бу илмни қадрлаш, маърифатни кенгайтириш ва Ўзбекистоннинг жаҳон цивилизациясига қўшган ҳиссасини янада чуқурроқ англаш йўлидир.
Изоҳлар 0
…