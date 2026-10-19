Самарқандда 310 миллиард сўмлик кўприк қурилмоқда: йўл 19 километрга қисқаради (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқандда қиймати 310 миллиард сўм бўлган 780 метрлик кўприк қурилмоқда, бу Ширин массивидан шаҳар марказигача бўлган масофани 23 километрдан 4 километрга қисқартиради.
- Янги иншоот Қорадарё устидан ўтиб, янги массивни шаҳар ва халқаро аеропорт билан боғлайди, бу эса йўлга сарфланадиган вақтни 30 дақиқага камайтиради.
Самарқандда янги кўприк фойдаланишга топширилгач, Ширин массивидан шаҳар марказигача бўлган масофа 23 километрдан 4 километрга тушади. Қорадарё устидан ўтувчи, қиймати 310 миллиард сўм бўлган йирик иншоот янги массивни Самарқанд шаҳри ва халқаро аэропорт билан боғлайди. Президент Шавкат Мирзиёев вилоятга ташрифи давомида қурилиш жараёни билан танишиб, лойиҳанинг аҳоли учун аҳамиятини таъкидлади.
780 метрлик кўприк: асосий рақамлар
Қорадарё устидан барпо этилаётган кўприк Самарқанднинг транспорт инфратузилмасини ривожлантиришга қаратилган йирик лойиҳалардан биридир. Унинг техник кўрсаткичлари қуйидагича:
Лойиҳа қиймати: 310 миллиард сўм.
Узунлиги: 780 метр.
Кенглиги: 29,8 метр.
Баландлиги: 12 метр.
Қатнов қисми: 4 тасмали.
Ўтказиш қуввати: кунига 25 мингтагача транспорт воситаси.
Кўприкдан асосий мақсад — транспорт оқимини самарали ташкил этиш, йўллардаги тирбандликларни камайтириш ва ҳаракат хавфсизлигини ошириш. Янги иншоот, айниқса, Ширин массивида истиқомат қиладиган аҳоли учун шаҳар марказига ва аэропортга боришни анча қулайлаштириши кутилмоқда.
Шириндан марказгача 30 дақиқа тежалади
Лойиҳанинг энг муҳим жиҳати — масофа ва вақтнинг қисқаришидир. Ҳозир Ширин шаҳарчасидан Самарқанд марказигача бўлган йўл 23 километрни ташкил этса, кўприк ишга тушгач, бу кўрсаткич 4 километрга тушади.
Натижада:
шаҳар марказигача бўлган масофа 19 километрга қисқаради;
йўлга сарфланадиган вақт 30 дақиқага камаяди;
шаҳар ва янги массив ўртасидаги транспорт алоқаси яхшиланади;
аэропортга боришда қўшимча қулайликлар яратилади;
транспорт оқимини бошқариш ва тирбандликларни камайтириш имконияти кенгаяди.
Албатта, амалдаги вақт тежами ҳаракат шароити ва транспорт оқимига ҳам боғлиқ бўлади. Бироқ лойиҳада белгиланган кўрсаткичлар янги кўприк шаҳар аҳолисининг кундалик қатновига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкинлигини англатади.
«Мана шу кўприк менинг орзуларимдан бири эди»
Президент Шавкат Мирзиёевга ташриф давомида лойиҳанинг техник ечимлари, транспорт оқимини бошқариш имкониятлари ва иншоотнинг шаҳар инфратузилмасидаги аҳамияти ҳақида ахборот берилди.
Шу ерда маҳаллий фаоллар билан суҳбат ҳам бўлиб ўтди. Давлат раҳбари Самарқанднинг туристик салоҳияти ва шаҳар инфратузилмасини ривожлантириш масалаларига тўхталди.
«Мана шу кўприк менинг орзуларимдан бири эди. Бугун бу орзу рўёбга чиқди», — деди Президент.
Шавкат Мирзиёев лойиҳаларни пухта ишлаб чиқиш ва логистикани оқилона ташкил этиш орқали харажатларни камайтириш, одамларнинг узоғини яқин қилиш мумкинлигини таъкидлади.
«Ахир бу шаҳар одамлар учун-ку!» — деди давлат раҳбари.
Бу фикр лойиҳанинг асосий мақсадини ҳам ифодалайди: йирик қурилишлар фақат янги иншоотлар барпо этиш билан чекланмасдан, одамларнинг ҳаётини енгиллаштириши, вақт ва маблағини тежашга хизмат қилиши керак.
Самарқанднинг туристик салоҳияти учун янги имконият
Президент мамлакатимизга келаётган сайёҳлар сони ортиб бораётганини қайд этди. Унинг таъкидлашича, 2016 йилда Ўзбекистонга 1,2 миллион нафар турист келган бўлса, бугунги кунда йиллик кўрсаткич 5 миллион нафарни ташкил этган.
Давлат раҳбари халқаро рақобат шароитида Ўзбекистон ўз ўрнини мустаҳкамлаши, бунинг учун эса транспорт ва логистика тизимини самарали ривожлантириши зарурлигини таъкидлади.
Самарқанд учун бундай лойиҳаларнинг аҳамияти катта. Чунки шаҳар нафақат мамлакатнинг йирик маданий ва тарихий маркази, балки хорижий сайёҳлар ташриф буюрадиган муҳим манзиллардан ҳам биридир. Шаҳар ичида ҳаракатланиш қанчалик қулай бўлса, сайёҳлар ва маҳаллий аҳоли учун шунчалик яхши шароит яратилади.
Қорадарё устидан ўтувчи янги кўприк Ширин массивини шаҳар ва аэропорт билан боғлаш орқали транспорт алоқаларини яхшилашга хизмат қилиши кўзда тутилган.
«Мен ўзбекистонликман, халқим учун ҳаракат қиламан»
Давлат раҳбари суҳбат давомида шаҳарлар одамлар манфаатига хизмат қилиши кераклиги ҳақидаги фикрини давом эттириб, ҳар бир инсоннинг халқ ва юрт олдидаги масъулиятига ҳам тўхталди.
«Мен кечаги нутқимда ҳам “ўз”, “ўзимиз”, “ўзлигимиз”, “ўзимизники” деган сўзларга қайта-қайта урғу бердим. “Мен ўзбекистонликман, халқим учун ҳаракат қиламан, халқим учун ўқийман, эртанги куним учун изланаман” деган ғоялар руҳида яшашимиз керак», — деди Шавкат Мирзиёев.
Бу фикрлар мамлакат тараққиётида инфратузилма лойиҳалари билан бир қаторда инсон омили, билим, ташаббус ва жамият олдидаги масъулият ҳам муҳим эканини кўрсатади.
Янги кўприк самарқандликларга нима беради?
Қиймати 310 миллиард сўм бўлган лойиҳа ишга туширилгач, Ширин массиви билан Самарқанд шаҳри ўртасидаги транспорт алоқаси янги босқичга кўтарилиши кутилмоқда. Масофанинг 19 километрга қисқариши, қатновнинг тўрт тасмали ташкил этилиши ва кунига 25 мингтагача транспорт воситасини ўтказиш имконияти шаҳар инфратузилмаси учун муҳим кўрсаткичлардир.
Кўприкнинг энг катта аҳамияти — одамларнинг вақтини тежаш ва шаҳарнинг турли қисмларини бир-бирига яқинлаштиришида. Энди асосий вазифа қурилишни сифатли якунлаш, хавфсиз ҳаракатни таъминлаш ва янги транспорт имкониятларидан самарали фойдаланишдан иборат.
Самарқанддаги ушбу лойиҳа шаҳарни ривожлантиришда замонавий инфратузилма ва инсон манфаатлари бир-бири билан қанчалик боғлиқ эканини яна бир бор кўрсатади.
Изоҳлар 0
…