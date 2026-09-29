200 минг доллар, уй ва Volkswagen: Ўзбекистон шахматчиларига катта мукофот берилмоқда

·62·Спорт
200 минг доллар, уй ва Volkswagen: Ўзбекистон шахматчиларига катта мукофот берилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 46-Бутунжаҳон шахмат олимпиадасида чемпион бўлган ҳар бир ўзбекистонлик шахматчига 200 минг доллар, уй-жой ва Volkswagen автомобили берилади.
  • Бу мукофотлар Президент Шоукат Мирзиёев томонидан шахмат ва парашахмат бўйича Ўзбекистон миллий жамоалари аъзолари ҳамда уларнинг яқинлари билан учрашувда маълум қилинди.

Самарқанддаги тарихий ғалабадан сўнг Ўзбекистон шахматчиларига муносиб тақдирлаш ҳам белгиланди. 46-Бутунжаҳон шахмат олимпиадасида чемпион бўлган ҳар бир ўзбекистонлик шахматчига 200 минг доллар, уй-жой ва Volkswagen автомобили берилади.

Бу ҳақда Президент Шавкат Мирзиёев шахмат ва парашахмат бўйича Ўзбекистон миллий жамоалари аъзолари ҳамда уларнинг яқинлари билан учрашувда маълум қилди. Мукофотлар 46-Бутунжаҳон шахмат олимпиадаси ва 3-Парашахмат олимпиадасидаги натижалар муносабати билан белгиланган.

Ғолибларга бир вақтнинг ўзида учта катта мукофот

Самарқандда ўтган мусобақада Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси тарихий натижа қайд этиб, икки карра олимпиада чемпиони унвонини қўлга киритди. Президент Шавкат Мирзиёев жамоани ғалаба билан табриклар экан, шахматчиларнинг ақл-заковати, иродаси ва маҳоратini алоҳида таъкидлаган.

Энди чемпионларнинг меҳнати нафақат спортдаги юксак натижа, балки моддий рағбат билан ҳам эътироф этилади.

Қарорга мувофиқ, чемпионлар:

уй-жой ва автомобил билан тақдирланади.

Бундан ташқари, олимпиада чемпиони бўлган ҳар бир шахматчига 200 минг АҚШ доллари миқдорида пул мукофоти берилади.

«Машина ҳам керак, лекин уй ҳам керак»

Учрашувда Президент шахматчиларни рағбатлантириш ҳақида гапирар экан, уй-жой масаласига ҳам ҳазиломуз тарзда тўхталди.

«Албатта, машина ҳам керак-ку, лекин келажак келинлар учун уй ҳам керак».

Бу гап залда илиқ кайфият уйғотган.

Шу тариқа, чемпионлар учун мукофотлар фақат пул билан чекланмайди. Уларга уй-жой ва янги автомобиль ҳам берилади.

Мураббийлар ҳам эътибордан четда қолмади

Катта ғалабанинг ортида шахматчилар билан бирга уларнинг устозлари ва мураббийлари меҳнати ҳам бор.

Шу боис миллий жамоа бош мураббийи Рустам Қосимжонов ва мураббий Самандар Шермуҳаммадов ҳам автомобиль билан тақдирланади.

Шунингдек, чемпионлар мураббийларига 50 минг доллардан пул мукофоти берилиши белгиланган.

Парашахматчиларга ҳам уй ва автомобил

Самарқанддаги мусобақалар доирасида парашахматчилар ҳам муносиб натижалар қайд этди.

Парашахмат бўйича Ўзбекистон терма жамоасининг Аҳадхон Кимсанбоев, Марсельь Шоюсупов, Сардорбек Мамаражабов, Селби Какишова ва Сирожиддин Зайнидинов каби аъзолари ҳам уй-жой ва автомобиль билан тақдирланади.

Бронза медалини қўлга киритган ҳар бир парашахматчига 50 минг доллар, уларнинг мураббийларига эса 12,5 минг доллардан пул мукофоти берилади.

Айни пайтда мазкур спортчиларнинг бир қисми давлат мукофотлари билан ҳам тақдирланган. Жумладан, Президент фармони билан парашахматчилар Селби Какишова, Аҳадхон Кимсанбоев, Сардорбек Мамаражабов, Марсельь Шаюсупов ва Сирожиддин Зайнидинов «Мардлик» медалига сазовор бўлган.

Бу ғалаба билан бирга янги марралар ҳам бошланмоқда

Президент Шавкат Мирзиёев мукофотлар бугунги натижанинг оддий эътирофи бўлиб қолмаслиги, балки шахматчиларни келгусида янада баланд марраларга ундаши кераклигини таъкидлади.

Расмий қарорда ҳам Самарқанддаги олимпиададаги ғалаба Ўзбекистоннинг халқаро нуфузини ошириш, шахматни оммалаштириш ва ёш авлодни интеллектуал спортга жалб этишдаги аҳамияти қайд этилган.

Президентнинг таъкидлашича, шахматчилар ва парашахматчилар мукофотларини бугуннинг ўзида олиб, янги автомобилларини ҳайдаб, янги уйларига кириб бориши кўзда тутилган.

Самарқанддаги тарихий олимпиада Ўзбекистон шахмати учун навбатдаги катта босқични бошлаб берди. Энди чемпионлар олдида янги вазифа — қўлга киритилган юксак мақомни сақлаш, халқаро майдонда янада катта натижаларга эришиш ва улардан илҳомланган янги авлод шахматчиларини тарбиялаш.

Шавкат МирзиёевСамарқанд46-Бутунжаҳон шахмат олимпиадасиМардлик медали
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шахмат олимпиадаси қаҳрамонлари юксак давлат мукофотлари билан тақдирландиШахмат олимпиадаси қаҳрамонлари юксак давлат мукофотлари билан тақдирландиКеча 22:04Жавоҳир Синдоров FIDE мукофотининг илк соҳибига айландиЖавоҳир Синдоров FIDE мукофотининг илк соҳибига айландиКеча 15:24"Қўшалоқ олтин": Нодирбек Абдусатторов 1-тахтада дунёнинг энг яхшиси деб тан олинди!"Қўшалоқ олтин": Нодирбек Абдусатторов 1-тахтада дунёнинг энг яхшиси деб тан олинди!27 сентябр 21:08Ўзбекистон 20 очко билан 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпионига айланди!Ўзбекистон 20 очко билан 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпионига айланди!27 сентябр 16:55Самарқандда тарихий ғалаба: Ўзбекистон 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпиони бўлдиСамарқандда тарихий ғалаба: Ўзбекистон 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпиони бўлди27 сентябр 16:16Ўзбекистон эркак шахматчилар жамоалари Самарқандда тенгсиз: 9-турнинг тўлиқ натижалариЎзбекистон эркак шахматчилар жамоалари Самарқандда тенгсиз: 9-турнинг тўлиқ натижалари25 сентябр 21:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди