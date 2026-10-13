Президент Шавкат Мирзиёев янги тарихий лойиҳаларга старт берди (видео)

·45·Ўзбекистон
Президент Шавкат Мирзиёев янги тарихий лойиҳаларга старт берди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Президент Шавкат Мирзиёев Янги Тошкентда қиймати 1 миллиард долларлик еттита муҳим обектни ишга туширди ва қиймати 2,5 миллиард долларлик ўнта янги лойиҳага старт берди.
  • Ушбу лойиҳалар орасида «Шарқ баҳори» турар жой мажмуаси, тригенерация стансияси, «Янги Тошкент»
  • 1-сон нимстансияси, мактаб, Савдо-саноат палатасининг янги биноси ва «Соҳил боғи» бор.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев мамлакатимиз тарихидаги энг йирик шаҳарсозлик ташаббуси бўлган Янги Тошкент ҳудудида қад ростлаган муҳим иншоотларни тантанали равишда ишга тушириш ҳамда навбатдаги истиқболли лойиҳаларнинг қурилишига тамал тоши қўйиш маросимида иштирок этди.

Уч йил муқаддам пойдевори қўйилган мазкур инновацион шаҳар хавфсиз ва экологик «яшил» мезонлар асосида жадал қад кўтармоқда. Ҳудуднинг биринчи босқичи доирасида замонавий технологик ечимларга таянган 50 миллиард долларлик улкан дастурларни рўёбга чиқариш кўзда тутилган бўлиб, ўтган даврда 2 миллиард долларлик ҳажмдаги қурилиш ишлари муваффақиятли якунланди.

Президент Шавкат Мирзиёев янги тарихий лойиҳаларга старт берди (видео)

Биринчи босқич: Фойдаланишга топширилган 7 та йирик объект

Бугунги маросимда умумий қиймати 1 миллиард долларни ташкил этган еттита муҳим объект расман иш бошлади:

  • «Шарқ баҳори» турар жой мажмуаси: Мажмуанинг биринчи босқичи доирасида қарийб 7 мингта замонавий хонадон ўз эгаларига топширишга тайёр ҳолга келтирилди;

  • Ноёб тригенерация станцияси: Туркиянинг «МИМСАН» компанияси билан ҳамкорликда 73 миллион долларлик сармоя эвазига қурилган мазкур иншоот бир вақтнинг ўзида 100 минг хонадонни марказлашган тарзда иситиш, совитиш ва электр энергияси билан таъминлайди;

  • Энергия хавфсизлиги: Хитойнинг «Ҳаоченг Индустрй Груп Лимитед» иштирокида барпо этилган «Янги Тошкент» 1-сон нимстанцияси ва юқори кучланишли электр тармоқлари лойиҳаси 95 миллион долларни ташкил этди;

  • Ижтимоий ва маданий инфратузилма: 2 минг ўринли замонавий умумтаълим мактаби, Савдо-саноат палатасининг янги биноси ҳамда дарё қирғоғи бўйлаб 10 километрлик пиёдалар ва велосипед йўлакларига эга «Соҳил боғи» аҳоли ихтиёрига берилди;

  • Муҳандислик тармоқлари: 18 километр сифатли автомобиль йўли, 13 километр оқова сув (канализация) ҳамда 4,5 километр ичимлик сув тармоқлари тўлиқ ётқизилди.

Президент Шавкат Мирзиёев янги тарихий лойиҳаларга старт берди (видео)

Навбатдаги босқич: 2,5 миллиард долларлик 10 та янги лойиҳа

Маросимда хорижий давлатлар — Хитой, Туркия, БАА ва Финляндия сармоядорлари иштирокида қиймати 2,5 миллиард долларлик яна ўнта кўламли ташаббус қурилишига расман старт берилди:

  • «Деэп Теч парк» ва ярим ўтказгичлар: Юқори технологияли маҳсулотлар ва микрочиплар ишлаб чиқаришга қаратилган мазкур саноат паркини бошлаш учун 320 миллион доллар йўналтирилмоқда (келгусида умумий қиймати 1,7 миллиард долларлик лойиҳалар жамланади);

  • Экологик ечимлар: Финляндиянинг «МариМатиc» компанияси чиқиндиларни пневматик йиғиш ва қайта ишлаб «яшил» электр олиш тизимини йўлга қўяди, уйлар томига эса 20 мегаваттлик қуёш панеллари ўрнатилади;

  • «Метрополис» бизнес-сити: 818 минг квадрат метр майдонни эгалловчи бизнес марказида офис, меҳмонхона ва турар жойлар қад ростлайди (500 минг кв.м қисми бевосита тадбиркорлик зонаси бўлиб, 1,5 мингта доимий иш ўрни яратилади);

  • Турар жой ва тиббиёт: «Силк City», «Мавж» ва «Маржон» яшаш мажмуалари ҳамда замонавий 120 ўринли Янги Тошкент марказий шифохонаси қурилади.

Президент Шавкат Мирзиёев янги тарихий лойиҳаларга старт берди (видео)

Пойтахт билан боғланиш ва транспорт тугуни

Янги шаҳарнинг эски шаҳар маркази билан алоқасини таъминлаш мақсадида Темур Малик кўчаси ва 4Р12 трассаси ўртасида йирик кўприк, йўл ўтказгич ҳамда 10 километрлик янги автомобиль йўли қурилади. Шунингдек, метро бекатлари билан интеграциялашган замонавий ер ости автотураргоҳлари барпо этилади.

Келгусида Янги Тошкент ҳудудида 2 минг гектар яшил майдон, 500 гектар истироҳат боғлари ҳамда экологик меъёрлар асосида 150 миллион квадрат метрлик турар ва нотурар бинолар қурилиши режалаштирилган бўлиб, у минтақанинг энг йирик инновацион ва маданий марказига айланади.

Янги ТошкентШавкат МирзиёевМиМСАНМариМатиc
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги Тошкентда тадбиркорлар учун мисли кўрилмаган имтиёзлар эълон қилиндиЯнги Тошкентда тадбиркорлар учун мисли кўрилмаган имтиёзлар эълон қилиндиКеча 18:04Қурилиш материаллари бозорида янги тизим яратиладиҚурилиш материаллари бозорида янги тизим яратилади25 июн 12:04Янги Тошкентда ноёб терморегуляция ва эко-қайта ишлаш тизими жорий этиладиЯнги Тошкентда ноёб терморегуляция ва эко-қайта ишлаш тизими жорий этилади22 июн 13:31«Янги Тошкент»да марказлашган иситиш ва совитиш тизими жорий этилади«Янги Тошкент»да марказлашган иситиш ва совитиш тизими жорий этилади22 июн 11:06«15 дақиқалик шаҳар» концепцияси: Янги Тошкент қандай қурилмоқда?«15 дақиқалик шаҳар» концепцияси: Янги Тошкент қандай қурилмоқда?19 июн 16:05Янги Тошкент «15 дақиқалик шаҳар» тамойили асосида қурилмоқдаЯнги Тошкент «15 дақиқалик шаҳар» тамойили асосида қурилмоқда19 июн 14:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади