Самарқандда Имом Мотуридий мажмуаси янгиланди: 10,2 гектарлик ҳудудда нималар барпо этилди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқандда 10,2 гектарлик Имом Мотуридий мажмуаси янгидан қурилиб, ободонлаштирилди, бу ерда янги масжид, илмий марказ, кутубхона ва музей ташкил этилди.
- Президент Шавкат Мирзиёев ушбу мажмуа зиёратгоҳ бўлиш билан бирга илм-маърифат маскани ҳам бўлиши кераклигини таъкидлади.
- Лойиҳа доирасида Имом Мотуридий ва Бурҳониддин Марғиноний мақбаралари реконструксия қилинди, шунингдек, зиёратчилар учун қулай шароитлар яратилди.
Самарқандда ислом оламининг буюк алломаларидан бири Имом Мотуридий меросини ўрганиш ва тарғиб этишга қаратилган йирик мажмуа қайта таъмирланиб, ободонлаштирилди. Умумий майдони 10,2 гектар бўлган ҳудудда янги масжид, илмий марказ, кутубхона ва музей ташкил этилди. Давлат раҳбари Шавкат Мирзиёев мажмуа билан танишар экан, бу ер нафақат зиёрат, балки илм-маърифат маскани ҳам бўлиши кераклигини таъкидлади.
10,2 гектарлик мажмуада қандай ўзгаришлар амалга оширилди?
Давлат раҳбарининг қарорига мувофиқ, ўтган йили Абу Мансур Мотуридий таваллудининг 1155 йиллиги кенг нишонланган эди. Шу муносабат билан Самарқанддаги Чокардиза қабристони ҳудудида жойлашган мажмуани қайта таъмирлаш ва ободонлаштириш ишлари бошланди.
Лойиҳа доирасида зиёратгоҳнинг қиёфаси янгиланиб, ташриф буюрувчилар учун қулай шароитлар яратилди. Жумладан:
Янги масжид барпо этилди.
Имом Мотуридий ва Бурҳониддин Марғиноний мақбаралари тўлиқ реконструкция қилинди.
Илмий марказ ташкил этилиб, алломалар меросини чуқур ўрганиш учун шароит яратилди.
Кутубхона ва музей барпо этилди.
Зиёратгоҳ кириш қисмида пештоқ, меҳмонхоналар ва автотураргоҳ қурилди.
Ҳудудга маҳаллий ва иқлим шароитимизга мос хорижий дарахт ҳамда бута кўчатлари экилди.
Шу тариқа, мажмуа нафақат тарихий қадамжо сифатида, балки илмий изланишлар ва маънавий тарбия учун муҳим маскан сифатида ҳам ривожлантирилди.
Шавкат Мирзиёев: «Бундай илм ўчоқлари бугун бизга жуда керак»
Давлат раҳбари мажмуада ташкил этилган илмий марказ, кутубхона ва музейнинг аҳамиятига алоҳида тўхталди. Унинг таъкидлашича, бундай масканларни барпо этишдан асосий мақсад — буюк аждодлар меросини чуқур ўрганиш ва уни ёш авлодга етказиш.
«Бундай илм ўчоқларини ташкил этишдан мақсадимиз — буюк аждодларимиз меросини чуқур ўрганиш ва ёшларимизга етказиш. Бизга бугун бу илм жуда керак», — деди Шавкат Мирзиёев.
Президент Имом Мотуридийнинг асарлари асрлар давомида ўз аҳамиятини сақлаб келаётганини қайд этди. Аллома ўз қарашларини чуқур билим ва аниқ далиллар билан асослагани, одамларни жаҳолатдан огоҳлантиргани бугун ҳам унинг меросини ўрганиш муҳимлигини кўрсатади.
Давлат раҳбарининг фикрича, ёшлар буюк алломаларнинг асарларини фақат тарихий манба сифатида эмас, балки уларнинг мазмун-моҳиятини англаган ҳолда ўрганиши зарур.
Зиёратгоҳ — фақат қадамжо эмас, билим олиш маскани
Имом Мотуридий ислом тафаккури тарихида муҳим ўрин тутган алломалардан бири ҳисобланади. Унинг илмий меросини ўрганиш диний-маърифий билимларни бойитиш, тарихий хотирани асраш ва ёшларда маънавий қадриятларга ҳурматни шакллантиришга хизмат қилади.
Шу боис мажмуада илмий марказ, кутубхона ва музейнинг ташкил этилиши алоҳида аҳамиятга эга. Бу ерга келган зиёратчилар ва ёшлар алломанинг ҳаёти, илмий қарашлари ҳамда ислом оламидаги ўрни ҳақида кенгроқ маълумот олиш имкониятига эга бўлади.
Шавкат Мирзиёев ташриф давомида ҳар бир инсон мажмуага келганида Имом Мотуридийнинг илмий-маънавий мероси ҳақида тасаввурга эга бўлиши кераклигини таъкидлади.
«Бундай буюк қадамжоларни обод қилиш замирида катта маънавият, маърифат, таълим ва илм бор. Одамлар бу ерга келиб, нафақат зиёрат қилсин, балки билим олсин, ўзлигини англасин», — деди давлат раҳбари.
Мақбараларда Қуръон тиловат қилинди
Ташриф давомида буюк алломалар хотираси ёд этилиб, Қуръон тиловат қилинди.
Мажмуанинг қайта таъмирланиши тарихий меросни асраш, аждодлар хотирасини эъзозлаш ва улар қолдирган бой илмий хазинани келажак авлодларга етказиш йўлидаги муҳим қадамдир.
Энг муҳими, мажмуанинг вазифаси фақат тарихий обидаларни сақлаш билан чекланмайди. Бу ерда ёшлар алломалар меросини ўрганиши, зиёратчилар эса маънавий билим ва тарихий тасаввурини бойитиши учун имконият яратилмоқда. Зеро, буюк аждодларни англаш — миллий ўзликни чуқурроқ ҳис этиш ва илм-маърифатга интилишнинг муҳим асосидир.
Изоҳлар 0
…