Зеленский Владимир Путиннинг сўнгги баёнотига муносабат билдирди...

·43·Дунё
Зеленский Владимир Путиннинг сўнгги баёнотига муносабат билдирди...

Икки қўшни давлат раҳбарлари ўртасидаги масофавий ва кескин дипломатик баҳс-мунозаралар янги паллада давом этмоқда. Россия президенти Владимир Путиннинг Санкт-Петербург халқаро форуми доирасида билдирган фикрларидан сўнг, Украина президенти Володимир Зеленский ҳам жим қараб турмади. Жорий йилнинг 5 июнь куни Украина етакчиси ўзининг расмий телеграм канали орқали Кремль раҳбарининг сўзларига қатъий ва кутилган раддия жавобини эълон қилди.

Украина раҳбарининг таъкидлашича, Москва расмийлари тинчлик музокаралари ва барқарорлик ўрнатиш ўрнига, ҳамон ҳарбий ҳаракатларни давом эттириш йўлини устувор деб билмоқда.

"Кучсиз жавоб" ва дунё ҳамжамиятининг хафсаласи пир бўлиши

Володимир Зеленский ўз баёнотида Россия томонидан берилган жавобни музокаралар жараёни учун "кучсиз ва самарасиз" деб баҳолади ҳамда ушбу чиқиш халқаро майдондаги кўплаб кузатувчиларни ранжитганини маълум қилди.

  • Урушни тугатиш истагининг йўқлиги: Зеленскийнинг фикрича, Кремль мавжуд вазиятни ўзгартиришни хоҳламаяпти ва бу можаро фақат уруш ортидан катта даромад кўраётган сиёсий доираларгагина манфаат келтирмоқда.

  • Иқтисодий босимни ошириш чақириғи: "Бугун ўша ерда турганларнинг барчаси жуда хурсанд ва жилмайиб туришарди. Демак, Россиянинг молиявий имкониятларини янада чеклаш ва унга нисбатан халқаро босимни максимал даражада кучайтириш керак", — дея қўшимча қилди Украина раҳбари.

  • Миннатдорчилик изҳори: Мурожаат якунида Украина президенти ушбу мураккаб даврда Киевни қўллаб-қувватлаётган ва ҳақиқий адолатли тинчлик тарафдори бўлган барча глобал ҳамкорларига ўз миннатдорчилигини билдириб ўтди.

Очиқ хатдан "Бўш идиш"гача: Икки кунлик сиёсий Тўқнашув хронологияси

Икки раҳбар ўртасидаги ушбу қизғин фикрлар тўқнашуви қисқа вақт ичида содир бўлди ва дунё ОАВ диққат марказига чиқди. Воқеалар ривожи қуйидаги кетма-кетликда кузатилди:

Сана ва вақт

Томонларнинг қадамлари ва баёнотлари

Марказий ғояси ва мазмуни

4 июнь

Зеленскийнинг очиқ мактуби

Украина Россия учун ҳарбий ҳаракатлар баҳосини кескин оширишга қодирлигини билдирди, бироқ урушга чек қўйиш мақсадида Путин билан юзма-юз, шахсий учрашув ўтказиш таклифини илгари сурди.

5 июнь (Кундузи)

Путиннинг жавоб баёноти

Кремль раҳбари учрашувдан ҳеч қачон қочмаганини, аммо натижасиз суҳбатларни "бўш идишни яна бир бўш идишга бўшатиш" деб ҳисоблашини айтди. Хатда қўполлик элементлари борлиги ва мулоқотдан маъно йўқлигини таъкидлади.

5 июнь (Оқшом)

Зеленскийнинг раддияси

Россия томони яна уруш йўлини танлаганини ва тинчликни истамаслигини дунёга намойиш этганини билдириб, иқтисодий санкцияларни кучайтиришга чақирди.

Замин шарҳи: Океан ортида йирик футбол мусобақалари ва Жаҳон чемпионати шукуҳи бошланаётган бир пайтда, Европа майдонидаги геосиёсий инқироз янги ва мураккаб босқичга кирмоқда. 4-5 июнь кунлари гувоҳи бўлганимиз — "очиқ хат" ва унга берилган кескин "раддиялар" томонларнинг ўртасидаги ишонч мутлақо йўқолганини кўрсатади. Бир томон иқтисодий ва ҳарбий босимни оширишни талаб қилаётган, иккинчи томон эса легитимлик ва шартларни рўкач қилаётган бир пайтда, ҳақиқий тинчлик музокаралари яқин орада бошланмаслиги аён бўлиб қолмоқда.

Жаҳон сиёсати майдонидаги энг сўнгги ўзгаришлар, глобал можаролар таҳлили ва халқаро муносабатларга оид энг эксклюзив шарҳларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Владимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаРоссияСанкт-Петербург
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Австралияда 142 минг долларлик сувараклар мусодара қилиндиАвстралияда 142 минг долларлик сувараклар мусодара қилиндиБугун, 17:26Саҳрои Кабирда сувсизлик 49 кишининг ўлимига сабаб бўлдиСаҳрои Кабирда сувсизлик 49 кишининг ўлимига сабаб бўлдиБугун, 17:16Хитойлик аёл кўз қовоқлари операцияси сабаб 6 йилдан бери кўзлари очиқ ҳолда ухлаяптиХитойлик аёл кўз қовоқлари операцияси сабаб 6 йилдан бери кўзлари очиқ ҳолда ухлаяптиБугун, 16:43Владимир Путин Зеленскийнинг очиқ хатига қандай муносабат билдирди?Владимир Путин Зеленскийнинг очиқ хатига қандай муносабат билдирди?Бугун, 16:41Трамп федерал идоралардаги юқори лавозимли ходимлар бўйича янги тартиб жорий қилдиТрамп федерал идоралардаги юқори лавозимли ходимлар бўйича янги тартиб жорий қилдиБугун, 10:49АҚШда сунъий интеллект яратган илк вакцина синовдан ўтдиАҚШда сунъий интеллект яратган илк вакцина синовдан ўтдиБугун, 10:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Саудия Арабистонида Қурбон Ҳайити санаси маълум қилинди
Саудия Арабистонида Қурбон Ҳайити санаси маълум қилинди