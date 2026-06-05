Зеленский Владимир Путиннинг сўнгги баёнотига муносабат билдирди...
Икки қўшни давлат раҳбарлари ўртасидаги масофавий ва кескин дипломатик баҳс-мунозаралар янги паллада давом этмоқда. Россия президенти Владимир Путиннинг Санкт-Петербург халқаро форуми доирасида билдирган фикрларидан сўнг, Украина президенти Володимир Зеленский ҳам жим қараб турмади. Жорий йилнинг 5 июнь куни Украина етакчиси ўзининг расмий телеграм канали орқали Кремль раҳбарининг сўзларига қатъий ва кутилган раддия жавобини эълон қилди.
Украина раҳбарининг таъкидлашича, Москва расмийлари тинчлик музокаралари ва барқарорлик ўрнатиш ўрнига, ҳамон ҳарбий ҳаракатларни давом эттириш йўлини устувор деб билмоқда.
"Кучсиз жавоб" ва дунё ҳамжамиятининг хафсаласи пир бўлиши
Володимир Зеленский ўз баёнотида Россия томонидан берилган жавобни музокаралар жараёни учун "кучсиз ва самарасиз" деб баҳолади ҳамда ушбу чиқиш халқаро майдондаги кўплаб кузатувчиларни ранжитганини маълум қилди.
Урушни тугатиш истагининг йўқлиги: Зеленскийнинг фикрича, Кремль мавжуд вазиятни ўзгартиришни хоҳламаяпти ва бу можаро фақат уруш ортидан катта даромад кўраётган сиёсий доираларгагина манфаат келтирмоқда.
Иқтисодий босимни ошириш чақириғи: "Бугун ўша ерда турганларнинг барчаси жуда хурсанд ва жилмайиб туришарди. Демак, Россиянинг молиявий имкониятларини янада чеклаш ва унга нисбатан халқаро босимни максимал даражада кучайтириш керак", — дея қўшимча қилди Украина раҳбари.
Миннатдорчилик изҳори: Мурожаат якунида Украина президенти ушбу мураккаб даврда Киевни қўллаб-қувватлаётган ва ҳақиқий адолатли тинчлик тарафдори бўлган барча глобал ҳамкорларига ўз миннатдорчилигини билдириб ўтди.
Очиқ хатдан "Бўш идиш"гача: Икки кунлик сиёсий Тўқнашув хронологияси
Икки раҳбар ўртасидаги ушбу қизғин фикрлар тўқнашуви қисқа вақт ичида содир бўлди ва дунё ОАВ диққат марказига чиқди. Воқеалар ривожи қуйидаги кетма-кетликда кузатилди:
Сана ва вақт
Томонларнинг қадамлари ва баёнотлари
Марказий ғояси ва мазмуни
4 июнь
Зеленскийнинг очиқ мактуби
Украина Россия учун ҳарбий ҳаракатлар баҳосини кескин оширишга қодирлигини билдирди, бироқ урушга чек қўйиш мақсадида Путин билан юзма-юз, шахсий учрашув ўтказиш таклифини илгари сурди.
5 июнь (Кундузи)
Путиннинг жавоб баёноти
Кремль раҳбари учрашувдан ҳеч қачон қочмаганини, аммо натижасиз суҳбатларни "бўш идишни яна бир бўш идишга бўшатиш" деб ҳисоблашини айтди. Хатда қўполлик элементлари борлиги ва мулоқотдан маъно йўқлигини таъкидлади.
5 июнь (Оқшом)
Зеленскийнинг раддияси
Россия томони яна уруш йўлини танлаганини ва тинчликни истамаслигини дунёга намойиш этганини билдириб, иқтисодий санкцияларни кучайтиришга чақирди.
Замин шарҳи: Океан ортида йирик футбол мусобақалари ва Жаҳон чемпионати шукуҳи бошланаётган бир пайтда, Европа майдонидаги геосиёсий инқироз янги ва мураккаб босқичга кирмоқда. 4-5 июнь кунлари гувоҳи бўлганимиз — "очиқ хат" ва унга берилган кескин "раддиялар" томонларнинг ўртасидаги ишонч мутлақо йўқолганини кўрсатади. Бир томон иқтисодий ва ҳарбий босимни оширишни талаб қилаётган, иккинчи томон эса легитимлик ва шартларни рўкач қилаётган бир пайтда, ҳақиқий тинчлик музокаралари яқин орада бошланмаслиги аён бўлиб қолмоқда.
Жаҳон сиёсати майдонидаги энг сўнгги ўзгаришлар, глобал можаролар таҳлили ва халқаро муносабатларга оид энг эксклюзив шарҳларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…