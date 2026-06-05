Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтди
Франциялик собиқ ҳужумчи Луи Саа ватандоши Килиан Мбаппе келажакда Англия Премер-лигасида ўйнаши мумкинлигини тахмин қилди. Ҳозирда Реал Мадрид шарафини ҳимоя қилаётган жаҳон чемпиони учун Манчестер Юнайтед энг муносиб жамоа сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мбаппе айни дамда 27 ёшда ва унинг Реал Мадрид билан шартномаси 2029-йилнинг ёзига қадар амал қилади. Гарчи у "қироллик клуби" сафида 103 та ўйинда 86 та гол урган бўлса-да, Испания пойтахтида унинг атрофидаги муҳит ва қўллаб-қувватлаш борасида турли шубҳалар пайдо бўлмоқда. Бу эса унинг фаолиятида янги саҳифа очилиши ҳақидаги гап-сўзларга сабаб бўлди.
Луи Саа ГОАЛ нашрига берган интервюсида шундай деди: "Мен уни Англия Премер-лигасида кўришни жуда хоҳлардим. Ла Лигадаги тажрибадан сўнг, нега энди дунёнинг энг кучли лигаларидан бирига ўтмаслиги керак? Килиан Мбаппе даражасидаги футболчини жалб қила оладиган клублар кўп эмас".
Экспертнинг фикрича, Манчестер Сити таркибида аллақачон Эрлинг Холанд каби кучли ҳужумчи борлигини ҳисобга олса, Манчестер Юнайтед Мбаппе учун энг яхши манзилга айланиши мумкин. Аввалроқ, футболчининг номи Арсенал билан ҳам боғланган эди, бу эса унга афсонавий Тьерри Анри изидан бориш имконини берган бўларди.
PSJ тарихидаги энг яхши тўпурар ва Франция терма жамоасининг етакчиси ҳисобланган Мбаппе дунёнинг исталган клуби учун орзу қилинган трансфер бўлиб қолмоқда. Унинг Англияга кўчиб ўтиши футбол оламидаги энг шов-шувли воқеалардан бирига айланиши шубҳасиз.
…