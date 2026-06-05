Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтди

·22·Спорт
Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтди

Франциялик собиқ ҳужумчи Луи Саа ватандоши Килиан Мбаппе келажакда Англия Премер-лигасида ўйнаши мумкинлигини тахмин қилди. Ҳозирда Реал Мадрид шарафини ҳимоя қилаётган жаҳон чемпиони учун Манчестер Юнайтед энг муносиб жамоа сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мбаппе айни дамда 27 ёшда ва унинг Реал Мадрид билан шартномаси 2029-йилнинг ёзига қадар амал қилади. Гарчи у "қироллик клуби" сафида 103 та ўйинда 86 та гол урган бўлса-да, Испания пойтахтида унинг атрофидаги муҳит ва қўллаб-қувватлаш борасида турли шубҳалар пайдо бўлмоқда. Бу эса унинг фаолиятида янги саҳифа очилиши ҳақидаги гап-сўзларга сабаб бўлди.

Луи Саа ГОАЛ нашрига берган интервюсида шундай деди: "Мен уни Англия Премер-лигасида кўришни жуда хоҳлардим. Ла Лигадаги тажрибадан сўнг, нега энди дунёнинг энг кучли лигаларидан бирига ўтмаслиги керак? Килиан Мбаппе даражасидаги футболчини жалб қила оладиган клублар кўп эмас".

Экспертнинг фикрича, Манчестер Сити таркибида аллақачон Эрлинг Холанд каби кучли ҳужумчи борлигини ҳисобга олса, Манчестер Юнайтед Мбаппе учун энг яхши манзилга айланиши мумкин. Аввалроқ, футболчининг номи Арсенал билан ҳам боғланган эди, бу эса унга афсонавий Тьерри Анри изидан бориш имконини берган бўларди.

PSJ тарихидаги энг яхши тўпурар ва Франция терма жамоасининг етакчиси ҳисобланган Мбаппе дунёнинг исталган клуби учун орзу қилинган трансфер бўлиб қолмоқда. Унинг Англияга кўчиб ўтиши футбол оламидаги энг шов-шувли воқеалардан бирига айланиши шубҳасиз.

Килиан МбаппеРеал МадридМанчестер ЮнайтедАнглия Премер-лигасиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаMLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаКеча, 15:31Деклан Райс Стивен Жеррард ва Браян Робсон даражасига кўтарилдиДеклан Райс Стивен Жеррард ва Браян Робсон даражасига кўтарилдиКеча, 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтди – Zamin.uz, 05.06.2026