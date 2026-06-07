Хитойда Toyota савдолари кескин пасайди: Талаб 31,7 фоизга камайди
Toyota компанияси Хитой автомобил бозоридаги ўз мавқеини йўқотишда давом этмоқда. 2024-йилнинг май ойи якунларига кўра, компаниянинг Хитой Халқ Республикасидаги савдолари 102,3 минг донани ташкил этди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 31,7 фоизга камдир. Пасайиш суръати кетма-кет тўртинчи ой давомида кузатилмоқда ва у тобора тезлашиб бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Сотувларнинг камайишига асосий сабаб сифатида анъанавий ички ёнув двигателли автомобилларга бўлган талабнинг пасайиши кўрсатилмоқда. Хитой бозори жадал суръатларда электромобиллар ва гибридларга ўтмоқда, маҳаллий ишлаб чиқарувчилар томонидан кўрсатилаётган рақобат эса тобора кучайиб бормоқда. Апрел ойида савдолар 25,4 фоизга камайган бўлса, май ойида бу кўрсаткич янада ёмонлашган.
Шунга қарамай, Toyota брендининг электрлаштирилган моделлари улуши сезиларли даражада ошди. Май ойи натижаларига кўра, гибрид ва электромобиллар бренднинг Хитойдаги умумий савдосининг қарийб 70 фоизини ташкил қилди. Айниқса, тўлиқ электр қуввати билан ҳаракатланувчи моделлар савдоси тез ўсмоқда. Компания май ойида 13,7 мингдан ортиқ электромобил сотди, бу ўтган йилгига нисбатан икки баравар кўпдир.
Ушбу ўсишга Хитой бозори учун махсус ишлаб чиқилган янги бЗ7 электр седани сотувга чиққани ҳам туртки бўлди. Бироқ, фақат Toyota эмас, балки бошқа япон брендлари ҳам қийинчиликка дуч келмоқда. Масалан, Honda компаниясининг май ойидаги савдолари 48,7 фоизга камайиб, 28,3 минг донани ташкил этди. Honda учун бу кетма-кет 28-ойлик салбий динамика бўлди.
…