Англия Янги Зеландияни мағлуб этди: Гарри Кейн яна гол урди
Англия терма жамоаси Жаҳон чемпионати олдидан ўтказилган назорат баҳсида Янги Зеландия устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Тампада бўлиб ўтган учрашувда жамоа сардори Гарри Кейн яна бир бор ўзининг нақадар муҳимлигини исботлади. Томас Тухель шогирдлари ўйин давомида катта устунликка эга бўлишса-да, ҳужумларни якунлашда муаммоларга дуч келишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг биринчи бўлимига қўшиб берилган вақтда Джед Спенсе томонидан етказиб берилган узатмани Гарри Кейн моҳирона тарзда дарвозанинг пастки бурчагига жойлаб қўйди. Бу гол ўйин тақдирини ҳал қилди. Гарчи Маркус Рэшфорд вақти-вақти билан ёрқин ўйин кўрсатган бўлса-да, Англия FIFA рейтингида 85-ўринни эгаллаб турган рақибига қарши вазиятлар яратишда қийналди.
Иккинчи бўлимда Томас Тухель таркибни тўлиқ янгилади, бироқ бу ўзгаришлар кутилган самарани бермади. Айниқса, Айвен Тоуни асосий ҳужумчи ўрнини босишга тайёр эмасдек кўринди. Кейн майдонни тарк этгач, "Уч шерлар"нинг ҳужумкорлик салоҳияти сезиларли даражада пасайиб кетди, бу эса мураббийлар штабини хавотирга солиши табиий.
Эндиликда Англия Коста-Рикага қарши навбатдаги ўртоқлик учрашувини ўтказади. Мутахассисларнинг фикрича, Томас Тухель Хорватияга қарши кечадиган муҳим баҳс олдидан Гарри Кейн каби етакчи футболчиларни асраши ва бошқа ўйинчиларга имконият бериши лозим. Манчестер Сити ҳимоячиси Джон Стоунз учун эса жароҳатлардан кейин 45 дақиқа майдонда ҳаракат қилиш ижобий ҳолат бўлди.
…