Англия Янги Зеландияни мағлуб этди: Гарри Кейн яна гол урди

·89·Спорт
Англия Янги Зеландияни мағлуб этди: Гарри Кейн яна гол урди

Англия терма жамоаси Жаҳон чемпионати олдидан ўтказилган назорат баҳсида Янги Зеландия устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Тампада бўлиб ўтган учрашувда жамоа сардори Гарри Кейн яна бир бор ўзининг нақадар муҳимлигини исботлади. Томас Тухель шогирдлари ўйин давомида катта устунликка эга бўлишса-да, ҳужумларни якунлашда муаммоларга дуч келишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг биринчи бўлимига қўшиб берилган вақтда Джед Спенсе томонидан етказиб берилган узатмани Гарри Кейн моҳирона тарзда дарвозанинг пастки бурчагига жойлаб қўйди. Бу гол ўйин тақдирини ҳал қилди. Гарчи Маркус Рэшфорд вақти-вақти билан ёрқин ўйин кўрсатган бўлса-да, Англия FIFA рейтингида 85-ўринни эгаллаб турган рақибига қарши вазиятлар яратишда қийналди.

Иккинчи бўлимда Томас Тухель таркибни тўлиқ янгилади, бироқ бу ўзгаришлар кутилган самарани бермади. Айниқса, Айвен Тоуни асосий ҳужумчи ўрнини босишга тайёр эмасдек кўринди. Кейн майдонни тарк этгач, "Уч шерлар"нинг ҳужумкорлик салоҳияти сезиларли даражада пасайиб кетди, бу эса мураббийлар штабини хавотирга солиши табиий.

Эндиликда Англия Коста-Рикага қарши навбатдаги ўртоқлик учрашувини ўтказади. Мутахассисларнинг фикрича, Томас Тухель Хорватияга қарши кечадиган муҳим баҳс олдидан Гарри Кейн каби етакчи футболчиларни асраши ва бошқа ўйинчиларга имконият бериши лозим. Манчестер Сити ҳимоячиси Джон Стоунз учун эса жароҳатлардан кейин 45 дақиқа майдонда ҳаракат қилиш ижобий ҳолат бўлди.

АнглияГарри КейнТомас ТухельМанчестер СитиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Германия терма жамоаси АҚШга қарши кечган баҳсда ғалаба қозондиГермания терма жамоаси АҚШга қарши кечган баҳсда ғалаба қозондиБугун, 03:16Бернарду Силва фаолиятини «Реал Мадрид» клубида давом эттириши мумкинБернарду Силва фаолиятини «Реал Мадрид» клубида давом эттириши мумкинБугун, 03:11Англия терма жамоаси Янги Зеландияга қарши баҳсда ғалаба қозондиАнглия терма жамоаси Янги Зеландияга қарши баҳсда ғалаба қозондиБугун, 03:04Португалия терма жамоаси Чилига қарши кечган баҳсда ғалаба қозондиПортугалия терма жамоаси Чилига қарши кечган баҳсда ғалаба қозондиБугун, 02:57Мирра Андреева «Ролан Гаррос»даги ғалабасидан сўнг ўзини табрикладиМирра Андреева «Ролан Гаррос»даги ғалабасидан сўнг ўзини табрикладиБугун, 19:21Капелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКапелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКеча, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди