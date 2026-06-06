Россияда Toyota Highlander аналоги Эстео Эхлантих ЭТ ишлаб чиқарила бошланди

·0·Авто
Россияда Toyota Highlander аналоги Эстео Эхлантих ЭТ ишлаб чиқарила бошланди

Россияда Эхеед брендидан Эстео маркасига ўтказилган Эхлантих ЭТ гибрид кроссовери сезиларли даражада арзонлашди. Ушбу модел Санкт-Петербургдаги собиқ Hyundai заводида йиғила бошлагани сабабли, унинг нархи хитойлик "аслият"дан 625 минг рублга арзонроқ қилиб белгиланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маҳаллийлаштириш жараёнидан сўнг Эстео Эхлантих ЭТ учун давлат субсидиялари амал қила бошлади. Расмий сайтдаги тавсия этилган чакана нарх 6,99 миллион рубл даражасида қолган бўлса-да, барча чегирмалар ва 925 минг рубллик давлат субсидияси ҳисобга олинса, автомобилнинг якуний нархи 5,865 миллион рублгача тушди.

Техник жиҳатдан кроссовер ҳеч қандай ўзгаришга учрамаган: бу узунлиги 4955 мм ва ғилдирак базаси 3000 мм бўлган йирик беш ўринли СУВ ҳисобланади. Автомобил салонида 15,6 дюймли мультимедиа тизими, 10,25 дюймли асбоблар панели, проэксион дисплей ва 23 та динамикдан иборат аудиотизим ўрнатилган.

Эстео Эхлантих ЭТ пневматик осма ва қаттиқлиги созланадиган амортизаторлар билан жиҳозланган. Куч қурилмаси 469 от кучига эга иккита электромотордан иборат бўлиб, у 100 км/соат тезликка 4,8 сонияда эришади. Фақат электр қувватида 180 км, умумий захира билан эса 1180 км масофа босиб ўтиш имконияти мавжуд.

ЭстеоЭхлантих ЭТЭхеедАвтомобилРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

РАФ қандай қилиб Британияни спорт автомобиллари марказига айлантирдиРАФ қандай қилиб Британияни спорт автомобиллари марказига айлантирдиБугун, 06:56Renault компаниясининг янги махфий моделлари бош директор билан синовдан ўтдиRenault компаниясининг янги махфий моделлари бош директор билан синовдан ўтдиБугун, 05:52Автомобиль бозорида Toyota бренди мутлақ етакчиликни сақлаб қолмоқдаАвтомобиль бозорида Toyota бренди мутлақ етакчиликни сақлаб қолмоқдаКеча, 17:05Автотранспорт импорти бўйича ўрнатилган йирик чеклов бекор қилиндиАвтотранспорт импорти бўйича ўрнатилган йирик чеклов бекор қилиндиКеча, 16:52Lada Гранта модели Lada Веста каби вариатор билан жиҳозланадиLada Гранта модели Lada Веста каби вариатор билан жиҳозланадиКеча, 11:58Буюк Британияда автомобиллар қаримоқда, лекин харидорлар ҳали ҳам масофадан қўрқадиБуюк Британияда автомобиллар қаримоқда, лекин харидорлар ҳали ҳам масофадан қўрқадиКеча, 10:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
Янги Lada Нива Легенд тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Нива Легенд тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
2026-йилда 3 минг дона Lada Азимут ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Азимут ишлаб чиқарилади