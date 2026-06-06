Россияда Toyota Highlander аналоги Эстео Эхлантих ЭТ ишлаб чиқарила бошланди
Россияда Эхеед брендидан Эстео маркасига ўтказилган Эхлантих ЭТ гибрид кроссовери сезиларли даражада арзонлашди. Ушбу модел Санкт-Петербургдаги собиқ Hyundai заводида йиғила бошлагани сабабли, унинг нархи хитойлик "аслият"дан 625 минг рублга арзонроқ қилиб белгиланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маҳаллийлаштириш жараёнидан сўнг Эстео Эхлантих ЭТ учун давлат субсидиялари амал қила бошлади. Расмий сайтдаги тавсия этилган чакана нарх 6,99 миллион рубл даражасида қолган бўлса-да, барча чегирмалар ва 925 минг рубллик давлат субсидияси ҳисобга олинса, автомобилнинг якуний нархи 5,865 миллион рублгача тушди.
Техник жиҳатдан кроссовер ҳеч қандай ўзгаришга учрамаган: бу узунлиги 4955 мм ва ғилдирак базаси 3000 мм бўлган йирик беш ўринли СУВ ҳисобланади. Автомобил салонида 15,6 дюймли мультимедиа тизими, 10,25 дюймли асбоблар панели, проэксион дисплей ва 23 та динамикдан иборат аудиотизим ўрнатилган.
Эстео Эхлантих ЭТ пневматик осма ва қаттиқлиги созланадиган амортизаторлар билан жиҳозланган. Куч қурилмаси 469 от кучига эга иккита электромотордан иборат бўлиб, у 100 км/соат тезликка 4,8 сонияда эришади. Фақат электр қувватида 180 км, умумий захира билан эса 1180 км масофа босиб ўтиш имконияти мавжуд.
…