Бомбардиер Глобал 8000: Монреалдан Ниццага 6 соатда етиб борди

·73·Техно
Бомбардиер Глобал 8000: Монреалдан Ниццага 6 соатда етиб борди

Канаданинг Бомбардиер компанияси ўзининг янги флагмани — Глобал 8000 бизнес-джети муҳим ютуққа эришганини эълон қилди. Самолёт Монреалдан Франциянинг Ницца шаҳрига олти соатдан бироз кўпроқ вақт ичида қўнмасдан учиб келиб, йўловчиларни Монако Гран-присига етказиб қўйди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ишлаб чиқарувчи парвознинг аниқ вақтини ошкор қилмаган бўлса-да, ушбу рейс дунёдаги энг тезкор ва узоқ масофага учувчи бизнес-джетлардан бири сифатида эътироф этилаётган янги ҳаво кемасининг имкониятларини намойиш этди. Глобал 8000 моделининг максимал тезлиги 0,95 Max сонига етади, парвоз масофаси эса 14 800 километрни ташкил этади.

Бомбардиер маълумотларига кўра, самолёт биринчи навбатда қитъалараро узоқ парвозлар учун мўлжалланган. Унинг асосий хусусиятларидан бири салонда босимни ушлаб туриш тизимидир. Ҳатто 12,5 километр баландликда учаётганда ҳам, самолёт ичидаги шароит денгиз сатидан 900 метрдан пастроқ баландликка мос келади. Бу йўловчиларнинг чарчашини камайтиради ва вақт минтақалари алмашишига мослашишни осонлаштиради.

Глобал 8000 салони тўртта алоҳида зонага бўлинган. Бортда тўлақонли ошхона, замонавий алоқа тизимлари ва узоқ парвозлар давомида қулай ишлаш учун мўлжалланган махсус Нуаге ўриндиқлари мавжуд. Қанот конструкциясининг ўзига хослиги ва яхшиланган учиш-қўниш хусусиятлари туфайли ушбу самолёт нисбатан қисқа учиш-қўниш йўлакларига эга аэропортлардан ҳам фойдалана олади.

БомбардиерГлобал 8000Бизнес-джетАвиацияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атом ўлчамидаги чиплар: Японияда соч толасидан 100 минг марта ингичка нанотрубкалар яратилдиАтом ўлчамидаги чиплар: Японияда соч толасидан 100 минг марта ингичка нанотрубкалар яратилдиБугун, 21:29OpenAI киберҳужумлардан ҳимояловчи Lockdown Mode режимини тақдим этдиOpenAI киберҳужумлардан ҳимояловчи Lockdown Mode режимини тақдим этдиБугун, 20:54Хитойнинг Тианвен-2 зонди Ой бўлаги бўлиши мумкин бўлган астероидга яқинлашмоқдаХитойнинг Тианвен-2 зонди Ой бўлаги бўлиши мумкин бўлган астероидга яқинлашмоқдаБугун, 19:23ChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлдиChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлдиКеча, 18:48Ён панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиЁн панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиКеча, 18:29ВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариКеча, 18:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Бомбардиер Глобал 8000: Монреалдан Ниццага 6 соатда етиб борди – Zamin.uz, 07.06.2026