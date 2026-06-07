Бомбардиер Глобал 8000: Монреалдан Ниццага 6 соатда етиб борди
Канаданинг Бомбардиер компанияси ўзининг янги флагмани — Глобал 8000 бизнес-джети муҳим ютуққа эришганини эълон қилди. Самолёт Монреалдан Франциянинг Ницца шаҳрига олти соатдан бироз кўпроқ вақт ичида қўнмасдан учиб келиб, йўловчиларни Монако Гран-присига етказиб қўйди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ишлаб чиқарувчи парвознинг аниқ вақтини ошкор қилмаган бўлса-да, ушбу рейс дунёдаги энг тезкор ва узоқ масофага учувчи бизнес-джетлардан бири сифатида эътироф этилаётган янги ҳаво кемасининг имкониятларини намойиш этди. Глобал 8000 моделининг максимал тезлиги 0,95 Max сонига етади, парвоз масофаси эса 14 800 километрни ташкил этади.
Бомбардиер маълумотларига кўра, самолёт биринчи навбатда қитъалараро узоқ парвозлар учун мўлжалланган. Унинг асосий хусусиятларидан бири салонда босимни ушлаб туриш тизимидир. Ҳатто 12,5 километр баландликда учаётганда ҳам, самолёт ичидаги шароит денгиз сатидан 900 метрдан пастроқ баландликка мос келади. Бу йўловчиларнинг чарчашини камайтиради ва вақт минтақалари алмашишига мослашишни осонлаштиради.
Глобал 8000 салони тўртта алоҳида зонага бўлинган. Бортда тўлақонли ошхона, замонавий алоқа тизимлари ва узоқ парвозлар давомида қулай ишлаш учун мўлжалланган махсус Нуаге ўриндиқлари мавжуд. Қанот конструкциясининг ўзига хослиги ва яхшиланган учиш-қўниш хусусиятлари туфайли ушбу самолёт нисбатан қисқа учиш-қўниш йўлакларига эга аэропортлардан ҳам фойдалана олади.
…