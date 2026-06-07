Атом ўлчамидаги чиплар: Японияда соч толасидан 100 минг марта ингичка нанотрубкалар яратилди

·56·Техно
Атом ўлчамидаги чиплар: Японияда соч толасидан 100 минг марта ингичка нанотрубкалар яратилди

Токио университети мутахассисларидан иборат япон тадқиқотчилар гуруҳи дунёдаги энг ингичка ярим ўтказгичли нанотрубкаларни яратганини эълон қилди. Уларнинг диаметри бор-йўғи бир нанометрни ташкил этади — бу инсон соч толасидан тахминан 100 минг марта ингичка демакдир. Ушбу ишланма янада ихчам микросхемалар яратиш йўлидаги муҳим қадам ҳисобланади ва қарийб 25 йил аввал эълон қилинган назарий ҳисоб-китобларни амалда тасдиқлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Бундай ўта ингичка анорганик нанотрубкаларни яратишдаги асосий қийинчилик уларнинг барқарорлигини таъминлаш эди. Япон олимлари бу муаммони ўзига хос усул билан ҳал қилишди: улар изолятор вазифасини ўтовчи бор нитридидан тайёрланган нанотрубкалардан "қолип" сифатида фойдаланишди. Ушбу қобиқ ичида қиздириш натижасида молибден дисульфиди (МоС2) — истиқболли ярим ўтказгич материалдан иборат ўта ингичка трубка шаклланди. Натижада "матрёшка" тамойили асосида бир-бирининг ичига жойлашган структура ҳосил бўлди.

Чекланган макон атомларнинг деярли мукаммал тартибда жойлашишига мажбур қилади, бу эса нуқсонлари минимал бўлган материал олиш имконини беради. Мазкур конструкция замонавий процессорларда қўлланилаётган Гате-Алл-Ароунд (ГАА) транзисторлари учун жуда мос келади. Тажрибалар давомида нанотрубка диаметри кичрайиши билан унинг электрон хусусиятлари ўзгариши ҳам тасдиқланди, бу эса келажакдаги ярим ўтказгичли қурилмаларни янада мослашувчан бошқариш имконини беради.

Янги материал кремнийга нисбатан бир қатор афзалликларга эга. Замонавий кремний чиплари ўйиш усули билан яратилади, бу эса ўта кичик миқёсда нуқсонлар пайдо бўлишига олиб келади. Янги нанотрубкалар эса атом даражасидаги аниқликда шаклланади. Шунингдек, улар углеродли нанотрубкалардан кўра барқарорроқ ва башорат қилинадиган хусусиятларга эга, бу эса саноат ишлаб чиқариши учун жуда муҳимдир.

Ҳозирда тадқиқотчилар нанотрубкаларнинг узунлигини бир неча юз нанометрдан бир микрометргача ва ундан кўпроққа ошириш устида ишламоқда. Шунингдек, ушбу ёндашувдан магнит ва ўта ўтказувчанлик хусусиятларига эга бўлган бошқа турдаги наноструктураларни яратишда фойдаланиш режалаштирилган.

ТехнологияНанотехнологияЯпонияЯрим ЎтказгичларМикроэлектроника
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI киберҳужумлардан ҳимояловчи Lockdown Mode режимини тақдим этдиOpenAI киберҳужумлардан ҳимояловчи Lockdown Mode режимини тақдим этдиБугун, 20:54Бомбардиер Глобал 8000: Монреалдан Ниццага 6 соатда етиб бордиБомбардиер Глобал 8000: Монреалдан Ниццага 6 соатда етиб бордиБугун, 19:56Хитойнинг Тианвен-2 зонди Ой бўлаги бўлиши мумкин бўлган астероидга яқинлашмоқдаХитойнинг Тианвен-2 зонди Ой бўлаги бўлиши мумкин бўлган астероидга яқинлашмоқдаБугун, 19:23ChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлдиChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлдиКеча, 18:48Ён панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиЁн панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиКеча, 18:29ВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариКеча, 18:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус