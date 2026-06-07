Португалия терма жамоаси Чилига қарши кечган баҳсда ғалаба қозонди

·84·Спорт
Португалия терма жамоаси Чилига қарши кечган баҳсда ғалаба қозонди

Океан ортида бошланиши арафасида турган футбол бўйича Жаҳон чемпионати (ЖЧ-2026) олдидан кучли миллий терма жамоалар ўз мухлисларини хурсанд қилиш ва спорт формасини юқори даражага келтириш мақсадида назорат учрашувларини ўтказишни давом эттирмоқда. Ана шундай шиддатли ва юқори нотадаги назорат ўйинларидан бири Европа гранди — Португалия ҳамда Жанубий Американинг жанговар вакили — Чили терма жамоалари ўртасида бўлиб ўтди.

Португалия яшил майдонлари мезбонлик қилган ушбу қарама-қаршилик мухлислар кутганидек ўта кескин, ҳиссиётларга бой ва жанговар руҳда ўтди. Қизиқарли кечган учрашувда Роберто Мартинес бошқарувидаги мезбонлар 2:1 ҳисобида зафар қучиб, бўлажак Мундиал олдидан ўз кучларини яна бир бор намойиш этишди.

Ҳиссиётлар жанги: Биринчи бўлимдаги қўшма четлатиш

Учрашув шунчаки ўртоқлик мақомида бўлишига қарамай, майдондаги эҳтирослар оловланди. Баҳснинг биринчи бўлимига қўшиб берилган дақиқаларда (45+2') португалиялик юлдуз Рафаэл Леау ҳамда Чили вакили Иван Роман ўртасида жуда кескин тортишув ва жанжал юзага келди. Вазиятни назоратга олишни истаган бош ҳакам ҳеч қандай аяб ўтирмасдан, ҳар икки футболчига ҳам тўғридан-тўғри қизил карточка кўрсатди ва уларни майдондан бадарға қилди. Натижада иккала жамоа ҳам ўйиннинг қолган қисмини 10 киши бўлиб давом эттиришга мажбур бўлди.

Голлар хроникаси ва Брунунинг ҳал қилувчи зарбаси

Иккинчи бўлимда эса Португалия терма жамоаси ўз "класс"и ва маҳоратини кўрсата олди. Вазиятлар кетма-кетлиги қуйидагича тус олди:

  • Гонсалу Гедешдан супер гол: Учрашувнинг 58-дақиқасида ҳужум чизиғи вакили Гонсалу Гедеш чилилик посбонни ожиз қолдириб, баҳсда ҳисобни очди.

  • Бруну Фернандеш устунликни мустаҳкамлади: Мезбонларнинг тинимсиз ҳужумлари 75-дақиқада ўз мевасини берди. Жамоа плеймейкери Бруну Фернандеш ажойиб гол муаллифига айланиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди.

  • Чилининг сўнгги ҳужуми: Чилилик футболчилар таслим бўлишни исташмади. Ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+2-дақиқада Сепеда (Кепеда) ҳисобни қисқартиришга эришди, бироқ бу гол меҳмонларни мағлубиятдан қутқариб қола олмади.

Назорат учрашувининг умумий тафсилотлари

Мазкур учрашувнинг якуний натижаси ва терма жамоалар таркибидаги ўзгаришларни қуйидаги интеграциялашган жадвал орқали батафсил кўришингиз мумкин:

Ўйин мақоми ва натижаси

Киритилган голлар ва дақиқалар

Майдондаги таркиблар ва алмаштиришлар (Португалия)

Ўртоқлик учрашуви



Португалия — Чили


( 2 : 1 )

Г. Гедеш (58')


Б. Фернандеш (75')



Сепеда (90+2')

Дарвоза: Са (Р. Силва, 46).


Ҳимоя: Семеду (Далот, 46), Диаш (Араухо, 87), Вейга (Инасио, 46), Канселу.


Ярим ҳимоя: Кошта (Р. Невеш, 46), Б. Силва (Нету, 46), Фернандеш.


Ҳужум: Консейсау (Феликс, 76), Леау (45+2'), Роналду (Роналду, 46).

Эслатма: Португалия сафида Рафаэл Леау 45+2-дақиқада, Чили таркибида эса Иван Роман худди шу дақиқада қизил карточка олиб, майдонни тарк этган.

Жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўраётган терма жамоаларнинг энг сўнгги натижалари, Мундиал-2026 олдидаги қизиқарли инсайдлар ва футбол юлдузлари ҳаётига оид қайноқ янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ПортугалияЧилиЖаҳон чемпионатиРоберто МартинесРафаэл Леау
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дмитрий Кузнецов ЖЧ-2026да Ўзбекистон терма жамоасига мухлислик қиладиДмитрий Кузнецов ЖЧ-2026да Ўзбекистон терма жамоасига мухлислик қиладиБугун, 03:55Хамес Родригес Колумбия президентининг қизидан узр сўрадиХамес Родригес Колумбия президентининг қизидан узр сўрадиБугун, 03:37Андони Ираола «Ливерпуль» клубидаги асосий мақсадлари ҳақида гапирдиАндони Ираола «Ливерпуль» клубидаги асосий мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 03:30Родри Гвардиола қўл остида тўп сурган даврларини ёдга олдиРодри Гвардиола қўл остида тўп сурган даврларини ёдга олдиБугун, 03:23Германия терма жамоаси АҚШга қарши кечган баҳсда ғалаба қозондиГермания терма жамоаси АҚШга қарши кечган баҳсда ғалаба қозондиБугун, 03:16Бернарду Силва фаолиятини «Реал Мадрид» клубида давом эттириши мумкинБернарду Силва фаолиятини «Реал Мадрид» клубида давом эттириши мумкинБугун, 03:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди