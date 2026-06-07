Португалия терма жамоаси Чилига қарши кечган баҳсда ғалаба қозонди
Океан ортида бошланиши арафасида турган футбол бўйича Жаҳон чемпионати (ЖЧ-2026) олдидан кучли миллий терма жамоалар ўз мухлисларини хурсанд қилиш ва спорт формасини юқори даражага келтириш мақсадида назорат учрашувларини ўтказишни давом эттирмоқда. Ана шундай шиддатли ва юқори нотадаги назорат ўйинларидан бири Европа гранди — Португалия ҳамда Жанубий Американинг жанговар вакили — Чили терма жамоалари ўртасида бўлиб ўтди.
Португалия яшил майдонлари мезбонлик қилган ушбу қарама-қаршилик мухлислар кутганидек ўта кескин, ҳиссиётларга бой ва жанговар руҳда ўтди. Қизиқарли кечган учрашувда Роберто Мартинес бошқарувидаги мезбонлар 2:1 ҳисобида зафар қучиб, бўлажак Мундиал олдидан ўз кучларини яна бир бор намойиш этишди.
Ҳиссиётлар жанги: Биринчи бўлимдаги қўшма четлатиш
Учрашув шунчаки ўртоқлик мақомида бўлишига қарамай, майдондаги эҳтирослар оловланди. Баҳснинг биринчи бўлимига қўшиб берилган дақиқаларда (45+2') португалиялик юлдуз Рафаэл Леау ҳамда Чили вакили Иван Роман ўртасида жуда кескин тортишув ва жанжал юзага келди. Вазиятни назоратга олишни истаган бош ҳакам ҳеч қандай аяб ўтирмасдан, ҳар икки футболчига ҳам тўғридан-тўғри қизил карточка кўрсатди ва уларни майдондан бадарға қилди. Натижада иккала жамоа ҳам ўйиннинг қолган қисмини 10 киши бўлиб давом эттиришга мажбур бўлди.
Голлар хроникаси ва Брунунинг ҳал қилувчи зарбаси
Иккинчи бўлимда эса Португалия терма жамоаси ўз "класс"и ва маҳоратини кўрсата олди. Вазиятлар кетма-кетлиги қуйидагича тус олди:
Гонсалу Гедешдан супер гол: Учрашувнинг 58-дақиқасида ҳужум чизиғи вакили Гонсалу Гедеш чилилик посбонни ожиз қолдириб, баҳсда ҳисобни очди.
Бруну Фернандеш устунликни мустаҳкамлади: Мезбонларнинг тинимсиз ҳужумлари 75-дақиқада ўз мевасини берди. Жамоа плеймейкери Бруну Фернандеш ажойиб гол муаллифига айланиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди.
Чилининг сўнгги ҳужуми: Чилилик футболчилар таслим бўлишни исташмади. Ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+2-дақиқада Сепеда (Кепеда) ҳисобни қисқартиришга эришди, бироқ бу гол меҳмонларни мағлубиятдан қутқариб қола олмади.
Назорат учрашувининг умумий тафсилотлари
Мазкур учрашувнинг якуний натижаси ва терма жамоалар таркибидаги ўзгаришларни қуйидаги интеграциялашган жадвал орқали батафсил кўришингиз мумкин:
Ўйин мақоми ва натижаси
Киритилган голлар ва дақиқалар
Майдондаги таркиблар ва алмаштиришлар (Португалия)
Ўртоқлик учрашуви
Португалия — Чили
( 2 : 1 )
Г. Гедеш (58')
Б. Фернандеш (75')
Сепеда (90+2')
Дарвоза: Са (Р. Силва, 46).
Ҳимоя: Семеду (Далот, 46), Диаш (Араухо, 87), Вейга (Инасио, 46), Канселу.
Ярим ҳимоя: Кошта (Р. Невеш, 46), Б. Силва (Нету, 46), Фернандеш.
Ҳужум: Консейсау (Феликс, 76), Леау (45+2'), Роналду (Роналду, 46).
Эслатма: Португалия сафида Рафаэл Леау 45+2-дақиқада, Чили таркибида эса Иван Роман худди шу дақиқада қизил карточка олиб, майдонни тарк этган.
Жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўраётган терма жамоаларнинг энг сўнгги натижалари, Мундиал-2026 олдидаги қизиқарли инсайдлар ва футбол юлдузлари ҳаётига оид қайноқ янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…