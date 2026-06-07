OpenAI киберҳужумлардан ҳимояловчи Lockdown Mode режимини тақдим этди

·63·Техно
OpenAI киберҳужумлардан ҳимояловчи Lockdown Mode режимини тақдим этди

OpenAI компанияси ChatGPT фойдаланувчилари учун янги Lockdown Mode функциясини эълон қилди. Ушбу режим чатботни веб-саҳифалар ва бошқа контент манбаларига яширилган зарарли кўрсатмалар — "промпт инжектион" ҳужумларидан қўшимча ҳимоя қилиш учун ишлаб чиқилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Lockdown Mode ёқилганда тизимнинг бир қатор имкониятлари чекланади. Хусусан, жонли веб-браузинг ўчирилиб, фақат кешда сақланган маълумотлардан фойдаланишга рухсат берилади. Шунингдек, интернетдан тасвирларни қидириш ва кўрсатиш, Деэп Ресеарч ҳамда Агент Моде функциялари вақтинча тўхтатилади. Шуни таъкидлаш керакки, фойдаланувчилар ҳали ҳам тасвирларни генерация қилиш имкониятига эга бўладилар.

Компания вакилларининг сўзларига кўра, ҳатто ушбу режим ёқилган бўлса ҳам, ChatGPT тўлиқ хавфсиз бўлмаслиги мумкин. Зарарли буйруқлар кешдаги контентда ёки юкланган файлларда сақланиб қолиши ва жавобнинг аниқлигига таъсир қилиши эҳтимоли бор. Бироқ, асосий мақсад — махфий маълумотларнинг ташқарига сизиб чиқиш хавфини максимал даражада камайтиришдир.

OpenAI таъкидлашича, Lockdown Mode барча фойдаланувчилар учун мўлжалланмаган. У биринчи навбатда ўта муҳим маълумотлар билан ишловчи ва маълумотлар эксфилтрациясидан қатъий ҳимояланишни истайдиган ташкилотлар ҳамда шахслар учун фойдалидир. Ҳозирда ушбу функция ChatGPT Бусинесс ва айрим шахсий аккаунтлар учун босқичма-босқич жорий этилмоқда.

OpenAIChatGPTКиберхавфсизликСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атом ўлчамидаги чиплар: Японияда соч толасидан 100 минг марта ингичка нанотрубкалар яратилдиАтом ўлчамидаги чиплар: Японияда соч толасидан 100 минг марта ингичка нанотрубкалар яратилдиБугун, 21:29Бомбардиер Глобал 8000: Монреалдан Ниццага 6 соатда етиб бордиБомбардиер Глобал 8000: Монреалдан Ниццага 6 соатда етиб бордиБугун, 19:56Хитойнинг Тианвен-2 зонди Ой бўлаги бўлиши мумкин бўлган астероидга яқинлашмоқдаХитойнинг Тианвен-2 зонди Ой бўлаги бўлиши мумкин бўлган астероидга яқинлашмоқдаБугун, 19:23ChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлдиChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлдиКеча, 18:48Ён панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиЁн панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиКеча, 18:29ВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариКеча, 18:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус