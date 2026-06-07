OpenAI киберҳужумлардан ҳимояловчи Lockdown Mode режимини тақдим этди
OpenAI компанияси ChatGPT фойдаланувчилари учун янги Lockdown Mode функциясини эълон қилди. Ушбу режим чатботни веб-саҳифалар ва бошқа контент манбаларига яширилган зарарли кўрсатмалар — "промпт инжектион" ҳужумларидан қўшимча ҳимоя қилиш учун ишлаб чиқилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Lockdown Mode ёқилганда тизимнинг бир қатор имкониятлари чекланади. Хусусан, жонли веб-браузинг ўчирилиб, фақат кешда сақланган маълумотлардан фойдаланишга рухсат берилади. Шунингдек, интернетдан тасвирларни қидириш ва кўрсатиш, Деэп Ресеарч ҳамда Агент Моде функциялари вақтинча тўхтатилади. Шуни таъкидлаш керакки, фойдаланувчилар ҳали ҳам тасвирларни генерация қилиш имкониятига эга бўладилар.
Компания вакилларининг сўзларига кўра, ҳатто ушбу режим ёқилган бўлса ҳам, ChatGPT тўлиқ хавфсиз бўлмаслиги мумкин. Зарарли буйруқлар кешдаги контентда ёки юкланган файлларда сақланиб қолиши ва жавобнинг аниқлигига таъсир қилиши эҳтимоли бор. Бироқ, асосий мақсад — махфий маълумотларнинг ташқарига сизиб чиқиш хавфини максимал даражада камайтиришдир.
OpenAI таъкидлашича, Lockdown Mode барча фойдаланувчилар учун мўлжалланмаган. У биринчи навбатда ўта муҳим маълумотлар билан ишловчи ва маълумотлар эксфилтрациясидан қатъий ҳимояланишни истайдиган ташкилотлар ҳамда шахслар учун фойдалидир. Ҳозирда ушбу функция ChatGPT Бусинесс ва айрим шахсий аккаунтлар учун босқичма-босқич жорий этилмоқда.
…