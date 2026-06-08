Galaxy Дигитал: КЛАРITЙ Акт қонунининг қабул қилиниш эҳтимоли 60 фоизга тушди

·0·Иқтисодиёт
Galaxy Дигитал: КЛАРITЙ Акт қонунининг қабул қилиниш эҳтимоли 60 фоизга тушди

Galaxy Дигитал криптовалюта компанияси жорий йил якунига қадар АҚШ Сенати томонидан крипто бозорини тартибга солувчи қонун лойиҳасининг қабул қилиниш эҳтимоли бўйича прогнозини пасайтирди. Компания тадқиқот бўлими раҳбари Алекс Торннинг таъкидлашича, қонун чиқарувчилар учун вақт тобора камайиб бормоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Май ойи охирида Galaxy Дигитал КЛАРITЙ Акт қонунининг қабул қилиниш эҳтимолини 75 фоизгача кўтарган эди. Бироқ, сўнгги ҳисоботда бу кўрсаткич 60 фоизга туширилди. Торннинг сўзларига кўра, қонун лойиҳаси июль ойи охирида бошланадиган бир ойлик таътилга қадар Сенатдан ўтиши шарт, акс ҳолда сайловолди кампаниялари сабабли жараён тўхтаб қолиши мумкин.

Ҳозирда қонун лойиҳаси Сенатда камида 60 та овоз тўплаши керак. Жараённинг мураккаблиги шундаки, ҳужжат ҳали ялпи мажлисда муҳокама қилиниши, тузатишлар киритилиши ва Вакиллар палатаси билан мувофиқлаштирилиши лозим. Алекс Торн июль ойида ушбу масалага вақт ажратилмаса, процессуал босқичларни якунлашга улгуриб бўлмаслигини билдирди.

Прогнознинг пасайишига яна бир сабаб — музокараларда сезиларли силжиш йўқлиги ҳамда этика ва ноқонуний молия билан боғлиқ қоидаларнинг ҳали ҳам баҳсли бўлиб қолаётганидир. Шунингдек, JPMorgan таҳлилчилари ҳам ушбу қонуннинг бу йил ўтиш эҳтимолини 50 фоиздан паст деб баҳоламоқда.

Шунга қарамай, рақамли активлар бўйича қуйи қўмита раиси, сенатор Кйнтиа Луммис қонун лойиҳасини фаол қўллаб-қувватлашда давом этмоқда. У июн ойи давомида Х ижтимоий тармоғида ушбу қонунни қабул қилишга чақирувчи 15 дан ортиқ пост қолдирди.

Galaxy ДигиталBitcoinКриптовалютаАҚШ СенатиКЛАРITЙ Акт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархи 63,700 долларгача кўтарилиб, сўнгра кескин пасайдиBitcoin нархи 63,700 долларгача кўтарилиб, сўнгра кескин пасайдиБугун, 07:179 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда9 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:36Қайси қоидабузарлик учун 20,6 миллион сўм жарима белгиланган?Қайси қоидабузарлик учун 20,6 миллион сўм жарима белгиланган?Бугун, 05:31Securitize компанияси NYSE биржасига чиқиш учун SEC рухсатини олдиSecuritize компанияси NYSE биржасига чиқиш учун SEC рухсатини олдиБугун, 05:14Justin Sun бошқарувидаги HTX биржаси Трамп оиласининг USD1 токенини ўчирдиJustin Sun бошқарувидаги HTX биржаси Трамп оиласининг USD1 токенини ўчирдиБугун, 04:13Nasdaq пасайишда давом этса Bitcoin тақдири нима бўлади?Nasdaq пасайишда давом этса Bitcoin тақдири нима бўлади?Бугун, 21:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди