Mercedes-Benz GLC электр кроссовери Хитойда 422 от кучи билан сотувга чиқди
Mercedes-Benz компанияси Хитойда бутунлай янги электрлаштирилган GLC моделига олдиндан буюртма олишни бошлади. Янги кроссовернинг бошланғич нархи 349 000 юанни ташкил этади. Шу билан бирга, компания ушбу моделни Хитойдаги заводларида серияли ишлаб чиқариш йўлга қўйилганини расман эълон қилди. Автомобил MB.EA платформасида қурилган бўлиб, замонавий 800 вольтли архитектурага эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Электромобилнинг ташқи кўриниши Mercedes-Benz брендининг ўзига хос услубида ишланган. Унинг асосий ажралиб турувчи жиҳати 942 та светодиодли элементдан иборат ёруғлик таратувчи радиатор панжарасидир. Фарларда Микро ЛEД технологиясидан фойдаланилган, кундузги чироқлар эса бренд логотипи шаклида ишланган. Автомобилнинг ғилдирак базаси 3027 мм ни ташкил этиб, у бензинли GLC Л моделидан 107 мм га узунроқдир.
Салоннинг марказий қисмидан 39,1 дюймли улкан МБУХ Hypeрскреэн дисплейи ўрин олган. Янги MB.OS операцион тизими Доубао сунъий интеллектига асосланган виртуал ёрдамчи билан жиҳозланган. Шунингдек, интерерда Долбй Атмос тизимига эга Бурместер аудиотизими, 64 хил рангли атмосфера ёритгичи ва 9 та зонали электро хром қорайтириш функциясига эга панорамали том мавжуд.
Техник жиҳатдан GLC 350 Л 4МАТИК флагман версияси 310 кВ (422 от кучи) қувватга эга иккита электр мотор билан жиҳозланган. 85,5 кВ/соат сиғимли аккумулятор КLTC сикли бўйича 703 км масофани босиб ўтиш имконини беради. Тезкор қувватлаш орқали батареяни 10 фоиздан 80 фоизгача атиги 22 дақиқада тўлдириш мумкин.
Кроссовер Mercedes-Benz S-Class моделидан олинган АДС+ технологиясига эга AIРМАТИК пневматик осмаси билан таъминланган. Бу тизим йўл шароитига қараб клиренс ва амортизаторлар қаттиқлигини автоматик созлайди. Шунингдек, автомобил орқа ғилдиракларнинг 4,5 даражагача бурилишини таъминловчи бошқарув тизими ва Момента автоном ҳайдаш мажмуаси билан жиҳозланган.
…