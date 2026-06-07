Хитойда Toyota савдолари кескин пасайди: Талаб 31,7 фоизга камайди

·43·Авто
Хитойда Toyota савдолари кескин пасайди: Талаб 31,7 фоизга камайди

Toyota компанияси Хитой автомобил бозоридаги ўз мавқеини йўқотишда давом этмоқда. 2024-йилнинг май ойи якунларига кўра, компаниянинг Хитой Халқ Республикасидаги савдолари 102,3 минг донани ташкил этди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 31,7 фоизга камдир. Пасайиш суръати кетма-кет тўртинчи ой давомида кузатилмоқда ва у тобора тезлашиб бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сотувларнинг камайишига асосий сабаб сифатида анъанавий ички ёнув двигателли автомобилларга бўлган талабнинг пасайиши кўрсатилмоқда. Хитой бозори жадал суръатларда электромобиллар ва гибридларга ўтмоқда, маҳаллий ишлаб чиқарувчилар томонидан кўрсатилаётган рақобат эса тобора кучайиб бормоқда. Апрел ойида савдолар 25,4 фоизга камайган бўлса, май ойида бу кўрсаткич янада ёмонлашган.

Шунга қарамай, Toyota брендининг электрлаштирилган моделлари улуши сезиларли даражада ошди. Май ойи натижаларига кўра, гибрид ва электромобиллар бренднинг Хитойдаги умумий савдосининг қарийб 70 фоизини ташкил қилди. Айниқса, тўлиқ электр қуввати билан ҳаракатланувчи моделлар савдоси тез ўсмоқда. Компания май ойида 13,7 мингдан ортиқ электромобил сотди, бу ўтган йилгига нисбатан икки баравар кўпдир.

Ушбу ўсишга Хитой бозори учун махсус ишлаб чиқилган янги бЗ7 электр седани сотувга чиққани ҳам туртки бўлди. Бироқ, фақат Toyota эмас, балки бошқа япон брендлари ҳам қийинчиликка дуч келмоқда. Масалан, Honda компаниясининг май ойидаги савдолари 48,7 фоизга камайиб, 28,3 минг донани ташкил этди. Honda учун бу кетма-кет 28-ойлик салбий динамика бўлди.

ToyotaХитойЭлектромобилHondaАвтомобил Бозори
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энди чеклов йўқ: автомобил импорти эркинлашди, нархлар ўзгарадими?Энди чеклов йўқ: автомобил импорти эркинлашди, нархлар ўзгарадими?Бугун, 07:01Янги Hyundai Кона 2027: Nissan Қашқаи ва Kia Селтосга жиддий рақибЯнги Hyundai Кона 2027: Nissan Қашқаи ва Kia Селтосга жиддий рақибБугун, 05:23Mercedes-Benz GLC электр кроссовери Хитойда 422 от кучи билан сотувга чиқдиMercedes-Benz GLC электр кроссовери Хитойда 422 от кучи билан сотувга чиқдиБугун, 01:24Hyundai 2027-йилгача ўз моделлар қаторини тубдан янгилайдиHyundai 2027-йилгача ўз моделлар қаторини тубдан янгилайди06.06, 15:28Россияда Toyota Highlander аналоги Esteo Exlantix ET ишлаб чиқарила бошландиРоссияда Toyota Highlander аналоги Esteo Exlantix ET ишлаб чиқарила бошланди06.06, 07:56RAF қандай қилиб Британияни спорт автомобиллари марказига айлантирдиRAF қандай қилиб Британияни спорт автомобиллари марказига айлантирди06.06, 06:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди