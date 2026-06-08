Ўзбекистонда ҳафта давомида кутилаётган об-ҳаво маълумоти эълон қилинди
Ёз фасли ўзининг иссиқ ва тафтли нафаси билан юртимиз бўйлаб изчил кириб келаётган бир пайтда, об-ҳавонинг кутилмаган «инжиқликлари» ҳам ўқувчиларимизни қизиқтириши табиий. «Ўзгидромет» хизмати агентлиги жорий ҳафта давомида Ўзбекистон ҳудудларида кузатиладиган синоптик вазият тўғрисида ўзининг навбатдаги батафсил прогнозини тақдим этди. Синоптикларнинг маълум қилишича, юртимизда ҳафта давомида асосан қуёшли ва иссиқ об-ҳаво ҳукмронлик қилса-да, айрим вилоятларда қисқа муддатли ёмғирлар ва чанг-тўзонлар кузатилиши эҳтимолдан холи эмас.
Юртимизнинг турли ҳудудларида кутилаётган ҳарорат даражаси ва ҳафта давомидаги атмосфера ўзгаришлари билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:
ҲАФТАЛИК ОБ-ҲАВО КУНДАЛИГИ ВА ҲАРОРАТ КЎРСАТКИЧЛАРИ
Ҳудудлар ва вилоятлар
Кунлар ва кутилаётган ёғингарчилик
Шамол тезлиги ва чанг-тўзонлар
Ҳаво ҳарорати (Кундузи)
Республиканинг катта қисми
Чоршанба ва пайшанба кунлари кам булутли бўлади, ёғингарчилик кутилмайди.
Шамол тезлиги вақти-вақти билан 13–18 м/сгача кучаяди.
Асосий ҳудудларда +32…+37°C илиқ бўлади.
Қорақалпоғистон ва Бухоро
Душанба куни айрим жойларда бироз қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ бўлиши мумкин.
Чўл ҳудудларида 8 июнь куни шамол шиддати 20–22 м/сга етади.
Жанубий вилоятларда ҳарорат +39°Cгача кўтарилади.
Тоғолди ва тоғли ҳудудлар
8–12 июнь кунлари қисқа муддатли ёмғир ёғади. Сел-сув тошқини хавфи бор!
Момақалдироқ пайтида шамол тезлиги ортиши кузатилади.
Тоғли ҳудудларда об-ҳаво нисбатан салқинроқ кечади.
Фарғона водийси вилоятлари
Ҳафта давомида баъзи жойларда момақалдироқ билан бироз ёмғир томиши мумкин.
Вақти-вақти билан чанг-тўзонли шамол эсиши кутилмоқда.
Водий иқлимига хос мўътадил иссиқ сақланади.
Сешанба куни эса Тошкент вилояти ва водий элларида, шунингдек, кечаси ва эрталаб Қашқадарё ҳамда Самарқанд воҳасининг айрим нуқталарида момақалдироқ аралаш қисқа муддатли ёмғир ёғиши башорат қилинмоқда.
Пойтахтимизда об-ҳаво қандай бўлади?
Бош кент — Тошкент шаҳрида ҳам ҳафта давомида об-ҳаво бир маромда кечмайди. Душанба куни кундузи пойтахтимизда ҳеч қандай ёғингарчилик кутилмайди ва ҳаво ҳарорати ҳароратли +35…+37 даражагача кўтарилади. Бироқ сешанба, яъни 9 июнь куни шаҳримизда бироз қисқа муддатли шивалаб ёғувчи ёмғир ва момақалдироқ бўлиши эҳтимоли бор. Июннинг 10–12 кунлари эса яна қуруқ ва кам булутли об-ҳаво қайтиб келади. Бу кунларда ҳарорат кечалари +21…+23, кундузи эса шинамгина +33…+35 даража атрофида бўлади. Шаҳарнинг айрим жойларида вақти-вақти билан чанг-тўзонли шамол эсади.
Замин шарҳи: Ёзнинг илк ойи ўзининг бор таровати билан бошланди. Ҳафта давомида кузатиладиган чанг-тўзонлар ва тоғли ҳудудлардаги сел келиши хавфи барча юртдошларимиздан, айниқса тоғ бағрида дам олишни режалаштирган мухлисларимиздан бироз эҳтиёткорликни талаб этади. Шунга қарамай, кундузги +33...+37 даражали иссиқ ҳали чилланинг жазирамаси эмас, балки ёзнинг энг ёқимли ва серфайз кунларидир. Тўғри овқатланиш, қуёш остида узоқ қолмаслик ва сув балансини сақлаш орқали ушбу гўзал ҳафтани кўтаринки кайфиятда ўтказишингизни тилаб қоламиз!
Юртимизнинг қайси гўшасида бўлманг, энг аниқ об-ҳаво маълумотлари, табиат ҳодисалари ва куннинг энг сара янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…