Ўзбекистонда ҳафта давомида кутилаётган об-ҳаво маълумоти эълон қилинди

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда ҳафта давомида кутилаётган об-ҳаво маълумоти эълон қилинди

Ёз фасли ўзининг иссиқ ва тафтли нафаси билан юртимиз бўйлаб изчил кириб келаётган бир пайтда, об-ҳавонинг кутилмаган «инжиқликлари» ҳам ўқувчиларимизни қизиқтириши табиий. «Ўзгидромет» хизмати агентлиги жорий ҳафта давомида Ўзбекистон ҳудудларида кузатиладиган синоптик вазият тўғрисида ўзининг навбатдаги батафсил прогнозини тақдим этди. Синоптикларнинг маълум қилишича, юртимизда ҳафта давомида асосан қуёшли ва иссиқ об-ҳаво ҳукмронлик қилса-да, айрим вилоятларда қисқа муддатли ёмғирлар ва чанг-тўзонлар кузатилиши эҳтимолдан холи эмас.

Юртимизнинг турли ҳудудларида кутилаётган ҳарорат даражаси ва ҳафта давомидаги атмосфера ўзгаришлари билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:

ҲАФТАЛИК ОБ-ҲАВО КУНДАЛИГИ ВА ҲАРОРАТ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Ҳудудлар ва вилоятлар

Кунлар ва кутилаётган ёғингарчилик

Шамол тезлиги ва чанг-тўзонлар

Ҳаво ҳарорати (Кундузи)

Республиканинг катта қисми

Чоршанба ва пайшанба кунлари кам булутли бўлади, ёғингарчилик кутилмайди.

Шамол тезлиги вақти-вақти билан 13–18 м/сгача кучаяди.

Асосий ҳудудларда +32…+37°C илиқ бўлади.

Қорақалпоғистон ва Бухоро

Душанба куни айрим жойларда бироз қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ бўлиши мумкин.

Чўл ҳудудларида 8 июнь куни шамол шиддати 20–22 м/сга етади.

Жанубий вилоятларда ҳарорат +39°Cгача кўтарилади.

Тоғолди ва тоғли ҳудудлар

8–12 июнь кунлари қисқа муддатли ёмғир ёғади. Сел-сув тошқини хавфи бор!

Момақалдироқ пайтида шамол тезлиги ортиши кузатилади.

Тоғли ҳудудларда об-ҳаво нисбатан салқинроқ кечади.

Фарғона водийси вилоятлари

Ҳафта давомида баъзи жойларда момақалдироқ билан бироз ёмғир томиши мумкин.

Вақти-вақти билан чанг-тўзонли шамол эсиши кутилмоқда.

Водий иқлимига хос мўътадил иссиқ сақланади.

Сешанба куни эса Тошкент вилояти ва водий элларида, шунингдек, кечаси ва эрталаб Қашқадарё ҳамда Самарқанд воҳасининг айрим нуқталарида момақалдироқ аралаш қисқа муддатли ёмғир ёғиши башорат қилинмоқда.

Пойтахтимизда об-ҳаво қандай бўлади?

Бош кент — Тошкент шаҳрида ҳам ҳафта давомида об-ҳаво бир маромда кечмайди. Душанба куни кундузи пойтахтимизда ҳеч қандай ёғингарчилик кутилмайди ва ҳаво ҳарорати ҳароратли +35…+37 даражагача кўтарилади. Бироқ сешанба, яъни 9 июнь куни шаҳримизда бироз қисқа муддатли шивалаб ёғувчи ёмғир ва момақалдироқ бўлиши эҳтимоли бор. Июннинг 10–12 кунлари эса яна қуруқ ва кам булутли об-ҳаво қайтиб келади. Бу кунларда ҳарорат кечалари +21…+23, кундузи эса шинамгина +33…+35 даража атрофида бўлади. Шаҳарнинг айрим жойларида вақти-вақти билан чанг-тўзонли шамол эсади.

Замин шарҳи: Ёзнинг илк ойи ўзининг бор таровати билан бошланди. Ҳафта давомида кузатиладиган чанг-тўзонлар ва тоғли ҳудудлардаги сел келиши хавфи барча юртдошларимиздан, айниқса тоғ бағрида дам олишни режалаштирган мухлисларимиздан бироз эҳтиёткорликни талаб этади. Шунга қарамай, кундузги +33...+37 даражали иссиқ ҳали чилланинг жазирамаси эмас, балки ёзнинг энг ёқимли ва серфайз кунларидир. Тўғри овқатланиш, қуёш остида узоқ қолмаслик ва сув балансини сақлаш орқали ушбу гўзал ҳафтани кўтаринки кайфиятда ўтказишингизни тилаб қоламиз!

Юртимизнинг қайси гўшасида бўлманг, энг аниқ об-ҳаво маълумотлари, табиат ҳодисалари ва куннинг энг сара янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон банклари тўрт ойда рекорд фойда кўрдиЎзбекистон банклари тўрт ойда рекорд фойда кўрдиКеча, 17:34Опа-сингил Мирзиёевалар қўғирчоқ театридаги спектаклни томоша қилдиОпа-сингил Мирзиёевалар қўғирчоқ театридаги спектаклни томоша қилдиКеча, 17:24Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди Кеча, 16:23Тошкентда поезд ва автобуслар учун ягона тарифлар жорий этилмоқдаТошкентда поезд ва автобуслар учун ягона тарифлар жорий этилмоқдаКеча, 13:411-синф қабули бошланмоқда: ота-оналар нималарни билиши керак?1-синф қабули бошланмоқда: ота-оналар нималарни билиши керак?Кеча, 13:13Ўзбекистон солиқ тизими 2030 йилгача тўлиқ рақамлаштириладиЎзбекистон солиқ тизими 2030 йилгача тўлиқ рақамлаштириладиКеча, 10:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди