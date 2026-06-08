Bitcoin нархи 63,700 долларгача кўтарилиб, сўнгра кескин пасайди
Bitcoin нархи қисқа муддатли ўсишдан сўнг 63,700 доллар даражасидан пастга тушиб кетди. Бозор таҳлилчилари ушбу тебранишларни MicroStrategy компаниясининг навбатдаги стратегик қадамлари ва крипто-активлар бўйича кутилаётган янги харидлар билан боғламоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Криптовалюта биржаларида кузатилган ушбу динамика инвесторлар орасида эҳтиёткорликни оширди. Bitcoin нархининг кескин кўтарилиши ва ортидан келган пасайиш (думп) бозордаги ликвидлик ва йирик ўйинчиларнинг позициялари ўзгараётганидан далолат беради.
Таҳлилчиларнинг фикрига кўра, Bitcoin нархининг барқарорлашиши учун 64,000 долларлик қаршилик даражасини енгиб ўтиш муҳим аҳамиятга эга. Ҳозирда бозор иштирокчилари АҚШ иқтисодий кўрсаткичлари ва Fed томонидан қабул қилинадиган фоиз ставкаси бўйича қарорларни диққат билан кузатиб бормоқда.
Шунингдек, Ethereum ва Solana каби бошқа йирик крипто-активлар ҳам Bitcoin ортидан ўзгарувчанликни намойиш этмоқда. Экспертлар яқин кунларда бозор кутилмаган янгиликларга сезгир бўлишини ва инвестиция киритишда хатарларни тўғри баҳолаш лозимлигини таъкидламоқда.
…