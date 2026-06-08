Bitcoin нархи 63,700 долларгача кўтарилиб, сўнгра кескин пасайди

·0·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи 63,700 долларгача кўтарилиб, сўнгра кескин пасайди

Bitcoin нархи қисқа муддатли ўсишдан сўнг 63,700 доллар даражасидан пастга тушиб кетди. Бозор таҳлилчилари ушбу тебранишларни MicroStrategy компаниясининг навбатдаги стратегик қадамлари ва крипто-активлар бўйича кутилаётган янги харидлар билан боғламоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Криптовалюта биржаларида кузатилган ушбу динамика инвесторлар орасида эҳтиёткорликни оширди. Bitcoin нархининг кескин кўтарилиши ва ортидан келган пасайиш (думп) бозордаги ликвидлик ва йирик ўйинчиларнинг позициялари ўзгараётганидан далолат беради.

Таҳлилчиларнинг фикрига кўра, Bitcoin нархининг барқарорлашиши учун 64,000 долларлик қаршилик даражасини енгиб ўтиш муҳим аҳамиятга эга. Ҳозирда бозор иштирокчилари АҚШ иқтисодий кўрсаткичлари ва Fed томонидан қабул қилинадиган фоиз ставкаси бўйича қарорларни диққат билан кузатиб бормоқда.

Шунингдек, Ethereum ва Solana каби бошқа йирик крипто-активлар ҳам Bitcoin ортидан ўзгарувчанликни намойиш этмоқда. Экспертлар яқин кунларда бозор кутилмаган янгиликларга сезгир бўлишини ва инвестиция киритишда хатарларни тўғри баҳолаш лозимлигини таъкидламоқда.

BitcoinКриптоMicroStrategyИнвестицияБиржа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

9 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда9 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:36Қайси қоидабузарлик учун 20,6 миллион сўм жарима белгиланган?Қайси қоидабузарлик учун 20,6 миллион сўм жарима белгиланган?Бугун, 05:31Securitize компанияси NYSE биржасига чиқиш учун SEC рухсатини олдиSecuritize компанияси NYSE биржасига чиқиш учун SEC рухсатини олдиБугун, 05:14Justin Sun бошқарувидаги HTX биржаси Трамп оиласининг USD1 токенини ўчирдиJustin Sun бошқарувидаги HTX биржаси Трамп оиласининг USD1 токенини ўчирдиБугун, 04:13Nasdaq пасайишда давом этса Bitcoin тақдири нима бўлади?Nasdaq пасайишда давом этса Bitcoin тақдири нима бўлади?Бугун, 21:13АҚШ Конгрессида криптовалюта солиқларига оид янги қонун лойиҳалари кўриб чиқилмоқдаАҚШ Конгрессида криптовалюта солиқларига оид янги қонун лойиҳалари кўриб чиқилмоқдаБугун, 20:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди