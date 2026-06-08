3 ёшли қизчанинг ҳаёти махсус қутқарув операцияси билан сақлаб қолинди
Чеченистон Республикаси Гудермес шаҳрида Фавқулодда вазиятлар вазирлиги ходимлари 3 ёшли қизчанинг ҳаётини сақлаб қолиш бўйича мураккаб қутқарув операциясини амалга оширди.
Маълумотларга кўра, қизча уй ҳовлисидаги чуқур тешикка тасодифан тушиб кетган. Энг хавфли жиҳати шундаки, чуқур ичида карбонат ангидрид тўпланиб қолган бўлиб, бу ҳолат боланинг ҳаёти учун жиддий хавф туғдирган. Бундан ташқари, тешик жуда тор бўлгани сабабли уни тўғридан-тўғри кўтариб олишнинг имкони бўлмаган.
Шу сабабли қутқарувчилар тезкор ва хавфсиз режа ишлаб чиқиб, чуқурнинг ён томонидан туннел қазишди. Операция давомида улардан бири махсус хавфсизлик арқонига маҳкам боғланган ҳолда, бош қисми билан чуқур ичига тушиб, қизчага қутқарув жиҳозларини улашда ёрдам берди.
Бир неча дақиқа давом этган мураккаб жараёндан сўнг, қизча эҳтиёткорлик билан юқорига олиб чиқилди ва дарҳол шифокорларга топширилди. Ҳозирда унинг соғлиғи яхши экани маълум қилинмоқда.
…