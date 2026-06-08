3 ёшли қизчанинг ҳаёти махсус қутқарув операцияси билан сақлаб қолинди

·1·Дунё
3 ёшли қизчанинг ҳаёти махсус қутқарув операцияси билан сақлаб қолинди

Чеченистон Республикаси Гудермес шаҳрида Фавқулодда вазиятлар вазирлиги ходимлари 3 ёшли қизчанинг ҳаётини сақлаб қолиш бўйича мураккаб қутқарув операциясини амалга оширди.

Маълумотларга кўра, қизча уй ҳовлисидаги чуқур тешикка тасодифан тушиб кетган. Энг хавфли жиҳати шундаки, чуқур ичида карбонат ангидрид тўпланиб қолган бўлиб, бу ҳолат боланинг ҳаёти учун жиддий хавф туғдирган. Бундан ташқари, тешик жуда тор бўлгани сабабли уни тўғридан-тўғри кўтариб олишнинг имкони бўлмаган.

Шу сабабли қутқарувчилар тезкор ва хавфсиз режа ишлаб чиқиб, чуқурнинг ён томонидан туннел қазишди. Операция давомида улардан бири махсус хавфсизлик арқонига маҳкам боғланган ҳолда, бош қисми билан чуқур ичига тушиб, қизчага қутқарув жиҳозларини улашда ёрдам берди.

Бир неча дақиқа давом этган мураккаб жараёндан сўнг, қизча эҳтиёткорлик билан юқорига олиб чиқилди ва дарҳол шифокорларга топширилди. Ҳозирда унинг соғлиғи яхши экани маълум қилинмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президент отган тўп ортидан югуриб, журналист йиқилиб тушдиПрезидент отган тўп ортидан югуриб, журналист йиқилиб тушдиБугун, 06:4380 минг одам яшайдиган кема-шаҳар: келажак аллақачон бошланмоқда80 минг одам яшайдиган кема-шаҳар: келажак аллақачон бошланмоқдаБугун, 06:36Трамп Эронга қўйилган санкциялар бўйича кутилмаган баёнот бердиТрамп Эронга қўйилган санкциялар бўйича кутилмаган баёнот бердиБугун, 06:32Дональд Трамп Эрон билан тинчлик келишуви бўйича қатъий баёнот бердиДональд Трамп Эрон билан тинчлик келишуви бўйича қатъий баёнот бердиБугун, 06:09Англияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомладиАнглияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомладиКеча, 13:23Дунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганДунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганКеча, 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди