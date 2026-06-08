Тошкент ва Хоразмда заҳри қотил савдосига чек қўйилди

·0·Жамият
Тошкент ва Хоразмда заҳри қотил савдосига чек қўйилди

Фото: Давлат хавфсизлик хизмати

Юртимизда тинчлик-осойишталикни таъминлаш, халқимиз саломатлиги ва келажагига таҳдид солувчи иллатларга қарши курашиш борасида ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан тизимли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ва ички ишлар органлари ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган навбатдаги кенг қамровли тезкор-қидирув тадбирлари давомида пойтахтимиз Тошкент шаҳри ва Хоразм вилоятида гиёҳвандлик воситаларини ноқонуний равишда етиштириш ҳамда тарқатиш билан шуғулланиб келган жиноий гуруҳ аъзолари фош этилди. Тезкор ходимларнинг ҳушёрлиги туфайли бир қанча инсонларнинг ҳаётига зомин бўлиши мумкин бўлган йирик миқдордаги заҳри қотиллар муомаладан чиқарилди.

Қора бозорнинг тузоғига илинган кимсалар, улардан мусодара қилинган ашёвий далиллар ва жиноят жойларининг тафсилотлари билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

ТЕЗКОР ТАДБИРЛАР ДАВОМИДА АНИҚЛАНГАН ҲОЛАТЛАР ТАҲЛИЛИ

Тезкор тадбир манзили ва гумонланувчилар

Олиб борилган ҳаракатлар ва аниқланган далиллар

Мусодара қилинган ноқонуний ашёлар таркиби

Жиноятнинг келиб чиқиш манбаси ва ҳолати

Тошкент шаҳри

(Мирзо Улуғбек ва Тошкент туманлари)


1996 йилда туғилган фуқаро

(Муқаддам судланган)

Гумонланувчининг вақтинчалик яшаш жойи ва онасига тегишли бўлган ҳовлиси кўздан кечирилди.

• Пластик идишдаги гиёҳвандлик моддаси


• 300 дона зип-пакет ва изоленталар


• 10 туп каннабис, 1 туп қуритилган марихуана


• Кимёвий воситалар ва электрон тарозилар

Пойтахтда гиёҳвандлик моддаларини лаборатория шароитида етиштириш ва қадоқлаб тарқатиш тармоғи йўлга қўйилган.

Хоразм вилояти

(Тупроққалъа тумани ҳудуди)

2003 йилда туғилган йўловчи

(Самарқанд вилояти, Ургут туманилик)

«Самарқанд–Хоразм» йўналишида ҳаракатланаётган «Cobalt» русумли автомашина тўхтатилиб, тинтув қилинди.

810 грамм оғирликдаги «опий» гиёҳвандлик воситаси.

Аниқланишича, ушбу заҳри қотил қўшни давлатдан контрабанда йўли билан олиб кирилиб, Хоразмда сотиш мақсадида ташилаётган бўлган.

Ҳар иккала ҳолат юзасидан ҳам тегишли тартибда жиноят ишлари қўзғатилиб, ҳозирда тергов ҳаракатлари қизғин давом эттирилмоқда.

Пойтахтдаги «яширин лаборатория» ва воҳага йўл олган заҳарванд

Тезкор тадбирларнинг биринчисида пойтахтнинг Мирзо Улуғбек туманидаги хонадонда гиёҳванд моддаларни сотишга тайёрлаб келган кимса қўлга олинди. Суриштирувлар давомида у заҳарли ўсимликларни онасининг уйида, махсус кимёвий воситалар ёрдамида парваришлаб келгани маълум бўлди. Иккинчи ҳолатда эса ҳали 23 ёшни ҳам қаршиламаган ургутлик йигитнинг катта миқдордаги «опий» моддасини Хоразм воҳасига сотиш учун олиб кетаётгани аниқланди. Ҳуқуқ-тартибот идоралари айни пайтда ушбу контрабанда занжирига алоқадор бўлган бошқа шахслар ва шерикларни қидириб топиш бўйича кенг қамровли қидирув ишларини олиб бормоқда.

Замин шарҳи: Гиёҳвандлик — нафақат инсон соғлиғини, балки бутун бир жамиятнинг келажагини емирувчи энг даҳшатли офатлардан биридир. Айниқса, муқаддам судланиб, қилмишидан хулоса чиқармаган кимсалар ёки ҳали ҳаёт сўқмоқларини тўлиқ англаб етмаган ёшларнинг осон пул топиш илинжида бундай жиноятларга қўл ураётгани ачинарли ҳолдир. Тезкор ходимларимизнинг маҳорати ва ҳамкорликдаги қатъий ҳаракатлари туфайли юртимиз кўчаларига кириб бориши керак бўлган заҳарли моддалар мусодара қилинди. Тинчлигимиз ва соғлом келажагимиз посбонлари бўлган ҳуқуқ-тартибот органларининг бу борадаги ишларига зафарлар тилаймиз. Ҳар бир фуқаро атрофдаги шубҳали ҳолатларга бефарқ бўлмаслиги тинчлигимиз кафолатидир!

Юртимиздаги тинчлик-осойишталик ва хавфсизлик йўлида олиб борилаётган энг сўнгги тезкор тадбирлар, жиноятчиликка қарши кураш ва куннинг энг муҳим янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ҳаво шари Тожикистонда қулаб тушдиЎзбекистон ҳаво шари Тожикистонда қулаб тушдиБугун, 06:48Гурлан туманида алимент тўловчилар учун меҳнат ярмаркаси ташкил қилиндиГурлан туманида алимент тўловчилар учун меҳнат ярмаркаси ташкил қилиндиБугун, 06:23Қарздорлик эвазига “Volkswagen” хатландиҚарздорлик эвазига “Volkswagen” хатландиБугун, 06:21Сотилган уй яна бошқа шахсга сотиб юборилгани аниқландиСотилган уй яна бошқа шахсга сотиб юборилгани аниқландиБугун, 05:09Озода Нурсаидова огоҳлантирди: сохта видеоларга ишонманг (видео)Озода Нурсаидова огоҳлантирди: сохта видеоларга ишонманг (видео)Бугун, 02:51Кадастр тизимидаги коррупция давлатга миллиардлаб зарар келтирди...Кадастр тизимидаги коррупция давлатга миллиардлаб зарар келтирди...Кеча, 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди