Тошкент ва Хоразмда заҳри қотил савдосига чек қўйилди
Фото: Давлат хавфсизлик хизмати
Юртимизда тинчлик-осойишталикни таъминлаш, халқимиз саломатлиги ва келажагига таҳдид солувчи иллатларга қарши курашиш борасида ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан тизимли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ва ички ишлар органлари ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган навбатдаги кенг қамровли тезкор-қидирув тадбирлари давомида пойтахтимиз Тошкент шаҳри ва Хоразм вилоятида гиёҳвандлик воситаларини ноқонуний равишда етиштириш ҳамда тарқатиш билан шуғулланиб келган жиноий гуруҳ аъзолари фош этилди. Тезкор ходимларнинг ҳушёрлиги туфайли бир қанча инсонларнинг ҳаётига зомин бўлиши мумкин бўлган йирик миқдордаги заҳри қотиллар муомаладан чиқарилди.
Қора бозорнинг тузоғига илинган кимсалар, улардан мусодара қилинган ашёвий далиллар ва жиноят жойларининг тафсилотлари билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
ТЕЗКОР ТАДБИРЛАР ДАВОМИДА АНИҚЛАНГАН ҲОЛАТЛАР ТАҲЛИЛИ
Тезкор тадбир манзили ва гумонланувчилар
Олиб борилган ҳаракатлар ва аниқланган далиллар
Мусодара қилинган ноқонуний ашёлар таркиби
Жиноятнинг келиб чиқиш манбаси ва ҳолати
Тошкент шаҳри
(Мирзо Улуғбек ва Тошкент туманлари)
1996 йилда туғилган фуқаро
(Муқаддам судланган)
Гумонланувчининг вақтинчалик яшаш жойи ва онасига тегишли бўлган ҳовлиси кўздан кечирилди.
• Пластик идишдаги гиёҳвандлик моддаси
• 300 дона зип-пакет ва изоленталар
• 10 туп каннабис, 1 туп қуритилган марихуана
• Кимёвий воситалар ва электрон тарозилар
Пойтахтда гиёҳвандлик моддаларини лаборатория шароитида етиштириш ва қадоқлаб тарқатиш тармоғи йўлга қўйилган.
Хоразм вилояти
(Тупроққалъа тумани ҳудуди)
2003 йилда туғилган йўловчи
(Самарқанд вилояти, Ургут туманилик)
«Самарқанд–Хоразм» йўналишида ҳаракатланаётган «Cobalt» русумли автомашина тўхтатилиб, тинтув қилинди.
• 810 грамм оғирликдаги «опий» гиёҳвандлик воситаси.
Аниқланишича, ушбу заҳри қотил қўшни давлатдан контрабанда йўли билан олиб кирилиб, Хоразмда сотиш мақсадида ташилаётган бўлган.
Ҳар иккала ҳолат юзасидан ҳам тегишли тартибда жиноят ишлари қўзғатилиб, ҳозирда тергов ҳаракатлари қизғин давом эттирилмоқда.
Пойтахтдаги «яширин лаборатория» ва воҳага йўл олган заҳарванд
Тезкор тадбирларнинг биринчисида пойтахтнинг Мирзо Улуғбек туманидаги хонадонда гиёҳванд моддаларни сотишга тайёрлаб келган кимса қўлга олинди. Суриштирувлар давомида у заҳарли ўсимликларни онасининг уйида, махсус кимёвий воситалар ёрдамида парваришлаб келгани маълум бўлди. Иккинчи ҳолатда эса ҳали 23 ёшни ҳам қаршиламаган ургутлик йигитнинг катта миқдордаги «опий» моддасини Хоразм воҳасига сотиш учун олиб кетаётгани аниқланди. Ҳуқуқ-тартибот идоралари айни пайтда ушбу контрабанда занжирига алоқадор бўлган бошқа шахслар ва шерикларни қидириб топиш бўйича кенг қамровли қидирув ишларини олиб бормоқда.
Замин шарҳи: Гиёҳвандлик — нафақат инсон соғлиғини, балки бутун бир жамиятнинг келажагини емирувчи энг даҳшатли офатлардан биридир. Айниқса, муқаддам судланиб, қилмишидан хулоса чиқармаган кимсалар ёки ҳали ҳаёт сўқмоқларини тўлиқ англаб етмаган ёшларнинг осон пул топиш илинжида бундай жиноятларга қўл ураётгани ачинарли ҳолдир. Тезкор ходимларимизнинг маҳорати ва ҳамкорликдаги қатъий ҳаракатлари туфайли юртимиз кўчаларига кириб бориши керак бўлган заҳарли моддалар мусодара қилинди. Тинчлигимиз ва соғлом келажагимиз посбонлари бўлган ҳуқуқ-тартибот органларининг бу борадаги ишларига зафарлар тилаймиз. Ҳар бир фуқаро атрофдаги шубҳали ҳолатларга бефарқ бўлмаслиги тинчлигимиз кафолатидир!
Юртимиздаги тинчлик-осойишталик ва хавфсизлик йўлида олиб борилаётган энг сўнгги тезкор тадбирлар, жиноятчиликка қарши кураш ва куннинг энг муҳим янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…