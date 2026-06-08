ОВК Стакк AI: GPU хотирасини кенгайтирувчи ташқи қурилма тақдим этилди

·23·Техно
ОВК Стакк AI: GPU хотирасини кенгайтирувчи ташқи қурилма тақдим этилди

Отер Ворлд Компутинг (ОВК) компанияси Тундерболт 5 интерфейсига асосланган ОВК Стакк AI номли янги ташқи маълумотларни сақлаш қурилмасини эълон қилди. Компутех 2026 кўргазмасида тасдиқланишича, ушбу янгилик Пҳисон компаниясининг аиДAPTИВ технологиясига асосланган бўлиб, у сунъий интеллект вазифалари учун НАНД хотирасини кенгайтиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

аиДAPTИВ — бу Пҳисон томонидан ишлаб чиқилган инновацион технология бўлиб, у дастурий таъминот ва ихтисослашган ССД драйверларини бирлаштирган ҳолда график процессорларнинг (GPU) видеомайдони ҳажмини сезиларли даражада оширади. Ушбу ечим қимматбаҳо сервер видеокарталарисиз йирик тил моделларини (LLM) маҳаллий компьютерда ўқитиш ва ишга тушириш учун мўлжалланган.

Пҳисон тизими флеш-хотирани тизимнинг мавжуд хотирасига интеграция қилади ва сунъий интеллект учун зарур бўлган юкламанинг бир қисмини юқори чидамлиликка эга ССД драйверларига ўтказади. Бу сунъий интеллектнинг ДRAM хотирасига боғлиқлигини камайтиради ва йирик AI-агентларнинг локал тарзда ишлашига имкон беради.

Шуни таъкидлаш жоизки, аиДAPTИВ технологиясининг аввалги версиялари асосан ички қурилмалар кўринишида бўлган. ОВК Стакк AI эса ушбу технологияни Тундерболт 5 орқали уланадиган ташқи форматда тақдим этиб, фойдаланувчиларга янада кўпроқ қулайлик ва мослашувчанлик яратади.

ОВКПҳисонGPUСунъий IntelлектССД
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ер юзида кучли магнит бўрони кутилмоқдаЕр юзида кучли магнит бўрони кутилмоқдаБугун, 10:27Деярли бир сутка тўхтовсиз уча оладиган Аирбус А350-1000УЛР тақдим этилдиДеярли бир сутка тўхтовсиз уча оладиган Аирбус А350-1000УЛР тақдим этилдиБугун, 10:20Redmi К100 Pro хусусиятлари маълум бўлди: 200 MP камера ва 8000 мАс батареяRedmi К100 Pro хусусиятлари маълум бўлди: 200 MP камера ва 8000 мАс батареяБугун, 09:57Huawei йирик марказда 1 Гбит/с тезликка эга ЛампСите ечимини ўрнатдиHuawei йирик марказда 1 Гбит/с тезликка эга ЛампСите ечимини ўрнатдиБугун, 09:2619 йиллик Нокиа Н95 смартфонида Ҳалф-Лифе ўйини ишга туширилди19 йиллик Нокиа Н95 смартфонида Ҳалф-Лифе ўйини ишга туширилдиБугун, 08:54Антифрод 2.0: Фирибгарлик қурбонларига пуллар тўлиқ қайтариб бериладиАнтифрод 2.0: Фирибгарлик қурбонларига пуллар тўлиқ қайтариб бериладиБугун, 08:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус