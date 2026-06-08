ОВК Стакк AI: GPU хотирасини кенгайтирувчи ташқи қурилма тақдим этилди
Отер Ворлд Компутинг (ОВК) компанияси Тундерболт 5 интерфейсига асосланган ОВК Стакк AI номли янги ташқи маълумотларни сақлаш қурилмасини эълон қилди. Компутех 2026 кўргазмасида тасдиқланишича, ушбу янгилик Пҳисон компаниясининг аиДAPTИВ технологиясига асосланган бўлиб, у сунъий интеллект вазифалари учун НАНД хотирасини кенгайтиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
аиДAPTИВ — бу Пҳисон томонидан ишлаб чиқилган инновацион технология бўлиб, у дастурий таъминот ва ихтисослашган ССД драйверларини бирлаштирган ҳолда график процессорларнинг (GPU) видеомайдони ҳажмини сезиларли даражада оширади. Ушбу ечим қимматбаҳо сервер видеокарталарисиз йирик тил моделларини (LLM) маҳаллий компьютерда ўқитиш ва ишга тушириш учун мўлжалланган.
Пҳисон тизими флеш-хотирани тизимнинг мавжуд хотирасига интеграция қилади ва сунъий интеллект учун зарур бўлган юкламанинг бир қисмини юқори чидамлиликка эга ССД драйверларига ўтказади. Бу сунъий интеллектнинг ДRAM хотирасига боғлиқлигини камайтиради ва йирик AI-агентларнинг локал тарзда ишлашига имкон беради.
Шуни таъкидлаш жоизки, аиДAPTИВ технологиясининг аввалги версиялари асосан ички қурилмалар кўринишида бўлган. ОВК Стакк AI эса ушбу технологияни Тундерболт 5 орқали уланадиган ташқи форматда тақдим этиб, фойдаланувчиларга янада кўпроқ қулайлик ва мослашувчанлик яратади.
…