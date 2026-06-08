Huawei йирик марказда 1 Гбит/с тезликка эга ЛампСите ечимини ўрнатди

·22·Техно
Huawei йирик марказда 1 Гбит/с тезликка эга ЛампСите ечимини ўрнатди

Huawei компанияси Замбиядаги Мулунгуши халқаро конференция марказида ўзининг 5 диапазонли ЛампСите ечимини ўрнатиш ишларини якунлади. Ушбу мажмуа Замбиядаги энг йирик ва нуфузли конференциялар ҳамда бизнес кўргазмалари ўтказиладиган маскан ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Huawei ЛампСите ички тармоқ ечими беш диапазонли архитектурага эга бўлиб, унга 2,6 ГГс частотали ТДД ўрнатилган. Тизим 1,8 ГГс, 2,1 ГГс, 2,3 ГГс, ТДД 2,6 ГГс ва 3,5 ГГс частоталарида ишлайди. Бу эса маълумотларни юклаб олишда 1 Гбит/с гача бўлган энг юқори тезликка эришиш имконини беради.

Ҳар бир модул 2Г, 3G, 4G ва 5G стандартларини қўллаб-қувватлашга қодир. Ҳар бир диапазон битта фойдаланувчи учун 1 Гбит/с гача тезликни тақсимлаб бера олади, бу эса бино ичида ҳам, ташқарисида ҳам барқарор гигабитли қопламани таъминлайди.

Оптик толали архитектура ўрнатиш жараёнини сезиларли даражада соддалаштиради. Анъанавий ечимлар билан солиштирганда, модуллар сони 50 фоизгача қисқартирилган, бироқ қоплама майдони ўзгармасдан қолган ва қурилиш харажатлари камайган.

Huawei вакилларининг таъкидлашича, келажакдаги эҳтиёжларни ҳисобга олган ҳолда, ушбу ечим барча сценарийларда 5G-А стандартига муаммосиз ўтиши мумкин. Бу эса ХР, тўлдирилган реаллик (АР) навигацияси ва кўзойнаксиз 3D каби кейинги авлод иммерсив хизматларини тезкор жорий этишни қўллаб-қувватлайди.

Huawei5GЛампСитеТехнологияЗамбия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ер юзида кучли магнит бўрони кутилмоқдаЕр юзида кучли магнит бўрони кутилмоқдаБугун, 10:27Деярли бир сутка тўхтовсиз уча оладиган Аирбус А350-1000УЛР тақдим этилдиДеярли бир сутка тўхтовсиз уча оладиган Аирбус А350-1000УЛР тақдим этилдиБугун, 10:20Redmi К100 Pro хусусиятлари маълум бўлди: 200 MP камера ва 8000 мАс батареяRedmi К100 Pro хусусиятлари маълум бўлди: 200 MP камера ва 8000 мАс батареяБугун, 09:57ОВК Стакк AI: GPU хотирасини кенгайтирувчи ташқи қурилма тақдим этилдиОВК Стакк AI: GPU хотирасини кенгайтирувчи ташқи қурилма тақдим этилдиБугун, 09:2819 йиллик Нокиа Н95 смартфонида Ҳалф-Лифе ўйини ишга туширилди19 йиллик Нокиа Н95 смартфонида Ҳалф-Лифе ўйини ишга туширилдиБугун, 08:54Антифрод 2.0: Фирибгарлик қурбонларига пуллар тўлиқ қайтариб бериладиАнтифрод 2.0: Фирибгарлик қурбонларига пуллар тўлиқ қайтариб бериладиБугун, 08:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус