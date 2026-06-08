Huawei йирик марказда 1 Гбит/с тезликка эга ЛампСите ечимини ўрнатди
Huawei компанияси Замбиядаги Мулунгуши халқаро конференция марказида ўзининг 5 диапазонли ЛампСите ечимини ўрнатиш ишларини якунлади. Ушбу мажмуа Замбиядаги энг йирик ва нуфузли конференциялар ҳамда бизнес кўргазмалари ўтказиладиган маскан ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Huawei ЛампСите ички тармоқ ечими беш диапазонли архитектурага эга бўлиб, унга 2,6 ГГс частотали ТДД ўрнатилган. Тизим 1,8 ГГс, 2,1 ГГс, 2,3 ГГс, ТДД 2,6 ГГс ва 3,5 ГГс частоталарида ишлайди. Бу эса маълумотларни юклаб олишда 1 Гбит/с гача бўлган энг юқори тезликка эришиш имконини беради.
Ҳар бир модул 2Г, 3G, 4G ва 5G стандартларини қўллаб-қувватлашга қодир. Ҳар бир диапазон битта фойдаланувчи учун 1 Гбит/с гача тезликни тақсимлаб бера олади, бу эса бино ичида ҳам, ташқарисида ҳам барқарор гигабитли қопламани таъминлайди.
Оптик толали архитектура ўрнатиш жараёнини сезиларли даражада соддалаштиради. Анъанавий ечимлар билан солиштирганда, модуллар сони 50 фоизгача қисқартирилган, бироқ қоплама майдони ўзгармасдан қолган ва қурилиш харажатлари камайган.
Huawei вакилларининг таъкидлашича, келажакдаги эҳтиёжларни ҳисобга олган ҳолда, ушбу ечим барча сценарийларда 5G-А стандартига муаммосиз ўтиши мумкин. Бу эса ХР, тўлдирилган реаллик (АР) навигацияси ва кўзойнаксиз 3D каби кейинги авлод иммерсив хизматларини тезкор жорий этишни қўллаб-қувватлайди.
…