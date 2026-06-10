Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди

·0·Авто
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди

Россия бозорига расмий равишда етказиб берилаётган Li Auto премиум гибрид кроссоверлари тўғридан-тўғри чегирмалар ҳисобига сезиларли даражада арзонлашди. Нархларнинг пасайиши бренднинг бир нечта оммабоп моделларини қамраб олган бўлиб, харидорлар учун қулай имкониятлар яратмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Энг катта чегирма Li Auto Л6 2026 моделига тўғри келди. Хусусан, Pro комплектацияси учун 720 минг рубл, Max версияси учун эса 773 минг рубл миқдорида чегирма жорий этилди. Ушбу чегирмалар ва траде-ин дастурини ҳисобга олган ҳолда, Li Auto Л6 2026 Pro нархи 6,69 млн рублгача, Max версияси эса 7,19 млн рублгача тушди.

Шунингдек, Li Auto L7 модели ҳам арзонлашди. Ҳозирда ушбу кроссовер фақат Ultra комплектациясида таклиф этилмоқда ва унга 685,5 минг рубл миқдорида тўғридан-тўғри чегирма берилмоқда. Траде-ин имтиёзлари билан бирга Li Auto L7 2025 Ultra нархи 9,219 млн рублни ташкил этмоқда.

Бренднинг флагман модели бўлмиш Li Auto L9 учун ҳам чегирмалар эълон қилинди. Гарчи чегирма миқдори бошқа моделлардагидек катта бўлмаса-да, 395,5 минг рубллик пасайиш сезиларли ҳисобланади. Ultra комплектациясидаги ушбу флагман барча чегирмалар билан 10,995 млн рублдан сотилмоқда.

Li AutoАвтомобилГибридРоссияНархлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уни 11 йил кутишди: Бутунлай янги Audi Q7 тақдим этилдиУни 11 йил кутишди: Бутунлай янги Audi Q7 тақдим этилдиКеча, 17:56BYD Буюк Британияда 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш станцияларини ўрнатадиBYD Буюк Британияда 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш станцияларини ўрнатадиКеча, 14:55Янги Audi Q7 тақдим этилди: Кескин дизайн ва қувватли дизел двигателЯнги Audi Q7 тақдим этилди: Кескин дизайн ва қувватли дизел двигателКеча, 12:51Бореҳам 300 минг фунтлик янги Ford Эскорт RS моделини тақдим этдиБореҳам 300 минг фунтлик янги Ford Эскорт RS моделини тақдим этдиКеча, 10:59BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топдиBMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топдиКеча, 07:00Ford ўзининг экстремал автомобилларида фақат электр двигателлардан воз кечадиFord ўзининг экстремал автомобилларида фақат электр двигателлардан воз кечадиКеча, 05:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди