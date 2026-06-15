Belgee автомобиллари ўзининг электроника тизимларига эга бўлади: Горизонт билан ҳамкорлик

·0·Авто
Belgee автомобиллари ўзининг электроника тизимларига эга бўлади: Горизонт билан ҳамкорлик

Беларуснинг автомобил саноатида маҳаллийлаштириш жараёни янги босқичга кўтарилмоқда. Мамлакатнинг икки йирик саноат гиганти — Belgee ва Горизонт холдинги автомобил электроникасини биргаликда ишлаб чиқариш бўйича стратегик келишувга эришди. Бу қадам нафақат ишлаб чиқариш таннархини пасайтириш, балки ташқи етказиб берувчиларга бўлган боғлиқликни камайтиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Имзоланган келишувга кўра, маиший электроника соҳасида катта тажрибага эга бўлган Горизонт холдинги қувватларида замонавий рақамли компонентлар тайёрланади. Ixbt.com маълумотига кўра, лойиҳа доирасида автомобиллар учун энг муҳим саналган асбоблар панели, мультимедиа дисплейлари ва турли бошқарув блокларини ишлаб чиқариш йўлга қўйилади.

Янги технологиялар ва ишлаб чиқариш муддатлари

Янги электрон тизимлар билан жиҳозланадиган илк модел Belgee X50+ кроссовери бўлиши кутилмоқда. Режага кўра, ушбу компонентларнинг серияли ишлаб чиқарилиши 2027-йилнинг бошидан старт олади. Бу вақтга келиб, завод барча техник синовлардан ўтган ва халқаро стандартларга жавоб берадиган маҳсулотларни етказиб беришни мақсад қилган.

Ҳозирги вақтда Belgee бренди остида ишлаб чиқарилаётган автомобиллар учун бутловчи қисмлар базаси сезиларли даражада кенгайган. Бугунги кунда Беларус ва Россия ҳудудидаги корхоналарда ушбу машиналар учун қуйидаги қисмлар маҳаллийлаштирилган:

  • Аккумулятор батареялари;
  • Бамперлар ва ташқи кузов элементлари;
  • Автомобил ойналари;
  • Ғилдирак дисклари ва бошқа деталлар.
Бундан ташқари, 2026-йилнинг май ойидан бошлаб Belgee заводида йирик кузов панелларини ишлаб чиқаришга мўлжалланган янги штамплаш цехи қурилиши бошланган. Бу эса автомобилларнинг металл қисмларини ҳам тўлиқ маҳаллий шароитда тайёрлаш имконини беради.

Бозордаги ўрни ва истиқболлар

Ҳозирда минтақа бозорларида бренднинг учта асосий модели — X50+ ва X70 кроссоверлари ҳамда С50 седани сотилмоқда. Ушбу автомобилларнинг барчаси маҳаллий иқлим шароитларига мослаштирилган бўлиб, электроника соҳасидаги янгилик уларнинг рақобатбардошлигини янада ошириши тайин.

Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли бўлиши мумкин, чунки минтақавий ҳамкорлик ва бутловчи қисмлар базасининг кенгайиши келажакда автомобиллар нархи ва сервис хизматларига ижобий таъсир кўрсатади. Горизонт каби тажрибали электроника ишлаб чиқарувчисининг соҳага кириб келиши автомобилларнинг рақамли тизимлари янада барқарор ишлашини таъминлайди.

Мутахассисларнинг фикрича, бундай маҳаллийлаштириш лойиҳалари санкциялар ва логистика муаммолари даврида ишлаб чиқариш занжири узилиб қолмаслигининг кафолатидир. Belgee ва Горизонт ҳамкорлиги МДҲ ҳудудидаги автомобилсозлик кластерини ривожлантиришда муҳим намуна бўлиши кутилмоқда.

BelgeeГоризонтАвтомобилЭлектроникаБеларус
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги авлод BMW X5 синовдан ўтди: Афсонавий кроссоверда қандай ўзгаришлар бор?Янги авлод BMW X5 синовдан ўтди: Афсонавий кроссоверда қандай ўзгаришлар бор?Бугун, 12:53Россия автомобил бозорида 2026-йилнинг энг харидоргир моделлари ва комплектациялариРоссия автомобил бозорида 2026-йилнинг энг харидоргир моделлари ва комплектациялариБугун, 12:50Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилдиLada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилдиБугун, 10:53КФМото V4 СР-РР: Хитойнинг энг тезкор мотоцикли янги рекорд ўрнатдиКФМото V4 СР-РР: Хитойнинг энг тезкор мотоцикли янги рекорд ўрнатдиБугун, 09:58Renault раҳбари янги Твинго рулида Париж кўчаларини кезди: Бренднинг қайта туғилишиRenault раҳбари янги Твинго рулида Париж кўчаларини кезди: Бренднинг қайта туғилишиБугун, 09:27Kia тижорат автомобиллари сегментида инқилоб қилмоқда: 2026-йилнинг энг кутилган фургониKia тижорат автомобиллари сегментида инқилоб қилмоқда: 2026-йилнинг энг кутилган фургониБугун, 08:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди