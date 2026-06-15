Belgee автомобиллари ўзининг электроника тизимларига эга бўлади: Горизонт билан ҳамкорлик
Беларуснинг автомобил саноатида маҳаллийлаштириш жараёни янги босқичга кўтарилмоқда. Мамлакатнинг икки йирик саноат гиганти — Belgee ва Горизонт холдинги автомобил электроникасини биргаликда ишлаб чиқариш бўйича стратегик келишувга эришди. Бу қадам нафақат ишлаб чиқариш таннархини пасайтириш, балки ташқи етказиб берувчиларга бўлган боғлиқликни камайтиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Имзоланган келишувга кўра, маиший электроника соҳасида катта тажрибага эга бўлган Горизонт холдинги қувватларида замонавий рақамли компонентлар тайёрланади. Ixbt.com маълумотига кўра, лойиҳа доирасида автомобиллар учун энг муҳим саналган асбоблар панели, мультимедиа дисплейлари ва турли бошқарув блокларини ишлаб чиқариш йўлга қўйилади.
Янги технологиялар ва ишлаб чиқариш муддатлариЯнги электрон тизимлар билан жиҳозланадиган илк модел Belgee X50+ кроссовери бўлиши кутилмоқда. Режага кўра, ушбу компонентларнинг серияли ишлаб чиқарилиши 2027-йилнинг бошидан старт олади. Бу вақтга келиб, завод барча техник синовлардан ўтган ва халқаро стандартларга жавоб берадиган маҳсулотларни етказиб беришни мақсад қилган.
Ҳозирги вақтда Belgee бренди остида ишлаб чиқарилаётган автомобиллар учун бутловчи қисмлар базаси сезиларли даражада кенгайган. Бугунги кунда Беларус ва Россия ҳудудидаги корхоналарда ушбу машиналар учун қуйидаги қисмлар маҳаллийлаштирилган:
- Аккумулятор батареялари;
- Бамперлар ва ташқи кузов элементлари;
- Автомобил ойналари;
- Ғилдирак дисклари ва бошқа деталлар.
Бозордаги ўрни ва истиқболларҲозирда минтақа бозорларида бренднинг учта асосий модели — X50+ ва X70 кроссоверлари ҳамда С50 седани сотилмоқда. Ушбу автомобилларнинг барчаси маҳаллий иқлим шароитларига мослаштирилган бўлиб, электроника соҳасидаги янгилик уларнинг рақобатбардошлигини янада ошириши тайин.
Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли бўлиши мумкин, чунки минтақавий ҳамкорлик ва бутловчи қисмлар базасининг кенгайиши келажакда автомобиллар нархи ва сервис хизматларига ижобий таъсир кўрсатади. Горизонт каби тажрибали электроника ишлаб чиқарувчисининг соҳага кириб келиши автомобилларнинг рақамли тизимлари янада барқарор ишлашини таъминлайди.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай маҳаллийлаштириш лойиҳалари санкциялар ва логистика муаммолари даврида ишлаб чиқариш занжири узилиб қолмаслигининг кафолатидир. Belgee ва Горизонт ҳамкорлиги МДҲ ҳудудидаги автомобилсозлик кластерини ривожлантиришда муҳим намуна бўлиши кутилмоқда.
…