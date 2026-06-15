Янги авлод BMW X5 синовдан ўтди: Афсонавий кроссоверда қандай ўзгаришлар бор?
Германиянинг BMW концерни ўзининг энг муваффақиятли моделларидан бири бўлган X5 кроссоверининг янги авлодини оммага тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу модел нафақат бренд мухлислари, балки бутун премиум СУВ сегменти учун муҳим аҳамиятга эга, чунки у ўн йилликлар давомида дабдаба ва ҳайдаш завқи мувозанатини белгилаб келган. Янги авлодда асосий эътибор электрлаштиришга қаратилган бўлса-да, анъанавий двигател ишқибозлари учун ҳам хушхабарлар талайгина. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги моделнинг энг шов-шувли янгилиги — бу 141 кВ/соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган тўлиқ электр қувватли BMW iX5 версиясининг пайдо бўлишидир. Бироқ, Autocar нашри ва бошқа нуфузли манбаларнинг хабар беришича, компания ички ёнув двигателларидан воз кечишга шошилаётгани йўқ. Янги BMW X5 қатори 3,0 литрли, олти цилиндрли қаторли двигателларга асосланган юmsҳоқ гибрид (милд-ҳйбрид) ва плагин гибрид (PHEV) модификацияларини ўз ичига олади.
Техник янгиланишлар ва қувват ошишиЯнги авлодда BMW ўзининг анъанавий моделлар номлаш тизимини бироз ўзгартирди. Масалан, бензинли версия энди 40 xDrive деб аталади. Ушбу моделда машҳур Б58 двигателининг такомиллаштирилган варианти қўлланилган бўлиб, унинг қуввати 375 от кучидан 394 от кучига оширилган. Максимал айланиш моменти эса 540 Нм даражасида сақланиб қолган. Синов жараёнида ушбу двигател ўзининг силлиқ ишлаши ва ўзига хос овози билан экспертларда ижобий таассурот қолдирди.
Кроссовер аввалги авлоддан таниш бўлган CLAР платформасида қолган бўлса-да, унинг габаритлари барча йўналишларда бироз кенгайган. Ташқи кўринишда эса бренднинг янги дизайн тили — Неуе Классе услубидаги силлиқ чизиқлар ва замонавий элементлар кўзга ташланади. Шунингдек, осма тизими (суспенсион) ва кузов тузилмаси ҳам жиддий модернизация қилинган бўлиб, бу автомобилнинг йўлда ўзини тутишини янада яхшилайди.
Гибрид ва юқори қувватли версияларЎзбекистон бозорида ҳам оммалашиб бораётган гибрид технологиялари янги X5 моделида марказий ўринни эгаллайди. Кутилишича, қаторда янада кучлироқ М60 PHEV версияси ҳамда янги M5 моделидаги қувват агрегатини мерос қилиб оладиган "қайноқ" X5 М модификацияси пайдо бўлади. Бу эса кроссовернинг спорт характерини сақлаб қолишини англатади.
- 3,0 литрли бензинли ва дизелли юmsҳоқ гибридлар;
- Яхшиланган масофага эга плагин гибрид (PHEV) моделлари;
- Тўлиқ электр қувватли BMW iX5;
- Саккиз поғонали автомат узатмалар қутиси.
…