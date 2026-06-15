Янги авлод BMW X5 синовдан ўтди: Афсонавий кроссоверда қандай ўзгаришлар бор?

·11·Авто
Янги авлод BMW X5 синовдан ўтди: Афсонавий кроссоверда қандай ўзгаришлар бор?

Германиянинг BMW концерни ўзининг энг муваффақиятли моделларидан бири бўлган X5 кроссоверининг янги авлодини оммага тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу модел нафақат бренд мухлислари, балки бутун премиум СУВ сегменти учун муҳим аҳамиятга эга, чунки у ўн йилликлар давомида дабдаба ва ҳайдаш завқи мувозанатини белгилаб келган. Янги авлодда асосий эътибор электрлаштиришга қаратилган бўлса-да, анъанавий двигател ишқибозлари учун ҳам хушхабарлар талайгина. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги моделнинг энг шов-шувли янгилиги — бу 141 кВ/соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган тўлиқ электр қувватли BMW iX5 версиясининг пайдо бўлишидир. Бироқ, Autocar нашри ва бошқа нуфузли манбаларнинг хабар беришича, компания ички ёнув двигателларидан воз кечишга шошилаётгани йўқ. Янги BMW X5 қатори 3,0 литрли, олти цилиндрли қаторли двигателларга асосланган юmsҳоқ гибрид (милд-ҳйбрид) ва плагин гибрид (PHEV) модификацияларини ўз ичига олади.

Техник янгиланишлар ва қувват ошиши

Янги авлодда BMW ўзининг анъанавий моделлар номлаш тизимини бироз ўзгартирди. Масалан, бензинли версия энди 40 xDrive деб аталади. Ушбу моделда машҳур Б58 двигателининг такомиллаштирилган варианти қўлланилган бўлиб, унинг қуввати 375 от кучидан 394 от кучига оширилган. Максимал айланиш моменти эса 540 Нм даражасида сақланиб қолган. Синов жараёнида ушбу двигател ўзининг силлиқ ишлаши ва ўзига хос овози билан экспертларда ижобий таассурот қолдирди.

Кроссовер аввалги авлоддан таниш бўлган CLAР платформасида қолган бўлса-да, унинг габаритлари барча йўналишларда бироз кенгайган. Ташқи кўринишда эса бренднинг янги дизайн тили — Неуе Классе услубидаги силлиқ чизиқлар ва замонавий элементлар кўзга ташланади. Шунингдек, осма тизими (суспенсион) ва кузов тузилмаси ҳам жиддий модернизация қилинган бўлиб, бу автомобилнинг йўлда ўзини тутишини янада яхшилайди.

Гибрид ва юқори қувватли версиялар

Ўзбекистон бозорида ҳам оммалашиб бораётган гибрид технологиялари янги X5 моделида марказий ўринни эгаллайди. Кутилишича, қаторда янада кучлироқ М60 PHEV версияси ҳамда янги M5 моделидаги қувват агрегатини мерос қилиб оладиган "қайноқ" X5 М модификацияси пайдо бўлади. Бу эса кроссовернинг спорт характерини сақлаб қолишини англатади.

  • 3,0 литрли бензинли ва дизелли юmsҳоқ гибридлар;
  • Яхшиланган масофага эга плагин гибрид (PHEV) моделлари;
  • Тўлиқ электр қувватли BMW iX5;
  • Саккиз поғонали автомат узатмалар қутиси.
Ҳозирча дизел двигателли моделлар ҳақида маълумотлар кам, бироқ улар амалдаги xDrive30д ва xDrive40д версияларидан катта фарқ қилмаслиги тахмин қилинмоқда. Янги BMW X5 ўзининг технологик устунлиги ва кенг танлов имконияти билан премиум кроссоверлар бозорида етакчиликни сақлаб қолишга интилади. Ўзбекистонлик автомобил ишқибозлари учун ушбу моделнинг ҳам гибрид, ҳам анъанавий версиялари келажакда расмий дилерлар ва импортёрлар орқали етиб келиши кутилмоқда.

BMWX5КроссоверАвтоТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия автомобил бозорида 2026-йилнинг энг харидоргир моделлари ва комплектациялариРоссия автомобил бозорида 2026-йилнинг энг харидоргир моделлари ва комплектациялариБугун, 12:50Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилдиLada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилдиБугун, 10:53КФМото V4 СР-РР: Хитойнинг энг тезкор мотоцикли янги рекорд ўрнатдиКФМото V4 СР-РР: Хитойнинг энг тезкор мотоцикли янги рекорд ўрнатдиБугун, 09:58Renault раҳбари янги Твинго рулида Париж кўчаларини кезди: Бренднинг қайта туғилишиRenault раҳбари янги Твинго рулида Париж кўчаларини кезди: Бренднинг қайта туғилишиБугун, 09:27Kia тижорат автомобиллари сегментида инқилоб қилмоқда: 2026-йилнинг энг кутилган фургониKia тижорат автомобиллари сегментида инқилоб қилмоқда: 2026-йилнинг энг кутилган фургониБугун, 08:59Буюк Британия электромобилларга ўтиш талабларини юmsҳатишга тайёрланмоқдаБуюк Британия электромобилларга ўтиш талабларини юmsҳатишга тайёрланмоқдаБугун, 08:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди