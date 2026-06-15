Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди

·0·Авто
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди

Россиянинг AvtoVAZ концерни ўзининг янги ва кутилаётган Lada Azimut кроссоверларини серияли ишлаб чиқариш олдидан якуний тайёргарлик босқичига кирди. Маълум қилинишича, барча мавжуд ранглардаги автомобиллар туркуми завод ҳудудига қайтиб келган. Бу ҳақда ХаДм инсайдери таяниб ixbt.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу автомобиллар дилерлик марказларига сотув учун эмас, балки заводнинг илмий-техник марказида ўтказилган кенг кўламли синовлардан сўнг қайтган. Lada Azimut модели корхонанинг янги вибростендида синовдан ўтган илк автомобил бўлди. Бу жараён деталларнинг чидамлилиги ва ресурсини текширишда ҳал қилувчи босқич ҳисобланади.

Техник хусусиятлар ва жиҳозланиши

Янги кроссовер дастлабки босқичда фақат бензинли двигателлар билан таъминланади. Харидорларга икки хил танлов таклиф этилади: 1,6 литрли (120 от кучи) ва 1,8 литрли (132 от кучи) агрегатлар. Биринчи ишлаб чиқариш йилида бошқа турдаги куч қурилмалари, жумладан, гибрид ёки дизел версиялари кўзда тутилмаган.

Lada Azimut ўз сегменти учун кутилмаган даражадаги бой жиҳозларга эга бўлиши айтилмоқда. Ҳатто бошланғич комплектацияларда ҳам қуйидаги имкониятлар мавжуд бўлади:

  • Иқлим назорати (климат-контрол) тизими;
  • Виртуал асбоблар панели;
  • Замонавий мультимедиа тизими;
  • Хавфсизлик ва қулайликни таъминловчи электрон ёрдамчилар.

AvtoVAZ режасига кўра, моделни серияли ишлаб чиқариш сентябрь ойида, яни заводнинг ёзги корпоратив таътилидан сўнг бошланади. Автомобил бозорда уч хил асосий комплектацияда тақдим этилиши кутилмоқда.

Нархлар ва бозор кутувлари

Янги кроссовернинг нархи 2,2 миллиондан 2,7 миллион рублгача бўлиши тахмин қилинмоқда. Ўзбекистон автомобил бозори учун ушбу модел ҳозирча расман эълон қилинмаган бўлса-да, Lada брендининг мамлакатимиздаги оммабоплигини инобатга олсак, келажакда унинг кириб келиши эҳтимоли мавжуд. Бироқ, маҳаллийлаштирилган Chevrolet ва BYD моделлари билан рақобат шароитида нарх масаласи асосий омил бўлиб қолади.

Экспертларнинг фикрича, Lada Azimut модели AvtoVAZ учун технологик сакраш бўлиши мумкин. Серияли қолипларда тайёрланган деталларнинг вибростендда муваффақиятли синовдан ўтиши, автомобилнинг узоқ муддатли эксплуатацияга тайёрлигини билдиради. Эндиликда барча эътибор сентябрь ойидаги расмий тақдимот ва конвеернинг ишга тушишига қаратилган.

LadaAvtoVAZLada AzimutКроссоверАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

КФМото V4 СР-РР: Хитойнинг энг тезкор мотоцикли янги рекорд ўрнатдиКФМото V4 СР-РР: Хитойнинг энг тезкор мотоцикли янги рекорд ўрнатдиБугун, 09:58Renault раҳбари янги Твинго рулида Париж кўчаларини кезди: Бренднинг қайта туғилишиRenault раҳбари янги Твинго рулида Париж кўчаларини кезди: Бренднинг қайта туғилишиБугун, 09:27Kia тижорат автомобиллари сегментида инқилоб қилмоқда: 2026-йилнинг энг кутилган фургониKia тижорат автомобиллари сегментида инқилоб қилмоқда: 2026-йилнинг энг кутилган фургониБугун, 08:59Буюк Британия электромобилларга ўтиш талабларини юmsҳатишга тайёрланмоқдаБуюк Британия электромобилларга ўтиш талабларини юmsҳатишга тайёрланмоқдаБугун, 08:56Хитой аккумулятор бозорида катта ўзгариш: ЛГ ўрнини КАТЛ ва BYD эгалладиХитой аккумулятор бозорида катта ўзгариш: ЛГ ўрнини КАТЛ ва BYD эгалладиБугун, 08:56Боуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналари асосида яратилган 790 от кучига эга супер-универсалБоуэнсиепен 05 GT: Алпина анъаналари асосида яратилган 790 от кучига эга супер-универсалБугун, 23:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди