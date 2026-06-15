Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Россиянинг AvtoVAZ концерни ўзининг янги ва кутилаётган Lada Azimut кроссоверларини серияли ишлаб чиқариш олдидан якуний тайёргарлик босқичига кирди. Маълум қилинишича, барча мавжуд ранглардаги автомобиллар туркуми завод ҳудудига қайтиб келган. Бу ҳақда ХаДм инсайдери таяниб ixbt.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу автомобиллар дилерлик марказларига сотув учун эмас, балки заводнинг илмий-техник марказида ўтказилган кенг кўламли синовлардан сўнг қайтган. Lada Azimut модели корхонанинг янги вибростендида синовдан ўтган илк автомобил бўлди. Бу жараён деталларнинг чидамлилиги ва ресурсини текширишда ҳал қилувчи босқич ҳисобланади.
Техник хусусиятлар ва жиҳозланишиЯнги кроссовер дастлабки босқичда фақат бензинли двигателлар билан таъминланади. Харидорларга икки хил танлов таклиф этилади: 1,6 литрли (120 от кучи) ва 1,8 литрли (132 от кучи) агрегатлар. Биринчи ишлаб чиқариш йилида бошқа турдаги куч қурилмалари, жумладан, гибрид ёки дизел версиялари кўзда тутилмаган.
Lada Azimut ўз сегменти учун кутилмаган даражадаги бой жиҳозларга эга бўлиши айтилмоқда. Ҳатто бошланғич комплектацияларда ҳам қуйидаги имкониятлар мавжуд бўлади:
- Иқлим назорати (климат-контрол) тизими;
- Виртуал асбоблар панели;
- Замонавий мультимедиа тизими;
- Хавфсизлик ва қулайликни таъминловчи электрон ёрдамчилар.
AvtoVAZ режасига кўра, моделни серияли ишлаб чиқариш сентябрь ойида, яни заводнинг ёзги корпоратив таътилидан сўнг бошланади. Автомобил бозорда уч хил асосий комплектацияда тақдим этилиши кутилмоқда.
Нархлар ва бозор кутувлариЯнги кроссовернинг нархи 2,2 миллиондан 2,7 миллион рублгача бўлиши тахмин қилинмоқда. Ўзбекистон автомобил бозори учун ушбу модел ҳозирча расман эълон қилинмаган бўлса-да, Lada брендининг мамлакатимиздаги оммабоплигини инобатга олсак, келажакда унинг кириб келиши эҳтимоли мавжуд. Бироқ, маҳаллийлаштирилган Chevrolet ва BYD моделлари билан рақобат шароитида нарх масаласи асосий омил бўлиб қолади.
Экспертларнинг фикрича, Lada Azimut модели AvtoVAZ учун технологик сакраш бўлиши мумкин. Серияли қолипларда тайёрланган деталларнинг вибростендда муваффақиятли синовдан ўтиши, автомобилнинг узоқ муддатли эксплуатацияга тайёрлигини билдиради. Эндиликда барча эътибор сентябрь ойидаги расмий тақдимот ва конвеернинг ишга тушишига қаратилган.
…